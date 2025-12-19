MLSZ-elemzés: hét éve javuló tendenciát mutat az NB I; Kós Hubert: Van esélyem akár még nagyobb eredmények elérésére

Nemzeti Sportrádió

2025.12.19. 23:45
A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

MLSZ-elemzés: hét éve javuló tendenciát mutat az NB I. A hazai játékosok aránya és a produktivitás is nőtt, de számos területen bőven van még tennivaló – a Magyar Labdarúgó-szövetség előző futballidényt elemző, adatalapú szakmai riportját böngészgettük. Bodnár Zalán összefoglalója

Kós Hubert: „Találd ki te, hogyan lehetsz jobb!” Egyértelműen fellépett a világklasszisok közé, bár úgy véli, még Bob Bowman csoportján belül is van neki feljebb. Kós Hubert remek évet zárt: a szingapúri világbajnokságról aranyat és bronzot hozott, az őszi rövid pályás világkupa-sorozatban pedig még magasabbra tett lécet ugrott át, hiszen jelenleg 100 és 200 háton ő a világcsúcstartó. Mindezek mellett viszont maradt ugyanaz a fiú, aki volt – mi több, még érettebben gondolkodik, s irigylésre méltó, ahogyan a világot látja. S az is, ahogyan gyerekkori példaképéhez ragaszkodik. Kovács Erika interjúja

Losonczi Dávid: „A győzelmet nem lehet megunni, igazi mámor” Mélyről indult, nagyon magasra jutott, s mélyre esett vissza – dióhéjban így lehet összegezni a világ- és Európa-bajnok kötöttfogású klasszis, Losonczi Dávid évét. A birkózó 2025-ben történtek mellett a családról, a barátokról, a kudarcokról és a sikerekről, a múltról, a jelenről és persze a jövőről is beszélt Krasznai Bencének

Ezek is érdekelhetik