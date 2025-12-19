Háromgólos hátrányból fordított az FTC; hiába egyenlített, kikapott Grazban a Hydro Fehérvár AV19

Nehéz találkozó elé nézett mindkét magyar csapat a pénteki játéknapot megelőzően az ICEHL-ben, de az alapszakasz ezen részében már minden pontnak nagy jelentősége van, hiszen már a fele sincs vissza. A Fehérvár a második Graz, míg az FTC a hetedik Villach otthonában vizitált.

A Volán esetében a ligában a legkevesebb gólt kapó együtteshez látogattak a kék-fehérek, a Graz a remek rajt után sem esett vissza, és abszolút az élmezőny tagja ebben az idényben. Az első percekben nem igazán tette próbára a Fehérvár az osztrákok védelmét, hatalmas erőkkel támadt a 99ers, a vendégek teljesen beszorultak. A Graz egy kapu előtti tömegjelenet után be is talált, de a magyar csapat edzői stábja remek érzékkel élt a challenge lehetőségével, így végül a kapus akadályozása miatt érvénytelenítették a gólt. Az első tíz percben mindössze Darren Archibald és Bartalis István összjátékéban volt veszély magyar részről. Aztán felpörögtek az események, emberelőnyök adódtak mindkét oldalon, de gól nem született.

A középső játékrészben már érvényes találatokat is láthattak a szurkolók, méghozzá hármat, igaz, magyar szempontból nem jó eloszlással. A harmad elején egy áthúzódó előnyből megszerezte a vezetést a Graz Nick Swaney révén. Nem igazán találta a hézagot a Fehérvár a hazai reteszen, a 30. percben pedig ismét az osztrákok örülhettek, a támadósor védekezése elcsúszott, egy kipattanót a kapu előtt helyezkedő Marcis Vela pofozott be a levegőben. Még ebben a játékrészben tudott zárkózni a Volán, Hári János középről lőtte ki szépen az alsó sarkot. Ez meghozta a vendégek lendületét, de hátránnyal vághatott neki a Fejér vármegyei alakulat az utolsó harmadnak.

Próbálkozott a Volán, de továbbra is többet járt a pakk a grazi ütőkön, ennek ellenére a 47. percben sikerült egyenlíteni, emberelőnyben Max Gerlach távoli lövése akadt be. A pontszerzés végül nem sikerült, öt perccel a vége előtt egy szélről belőtt korongra Michael Schiechl érkezett jó ütemben a kapu elé, Ramus Reijola tehetetlen volt. A hajrában levitte kapusát Ted Dent, de ebből is a sárga-feketék találtak be, így 4–2-es vereséggel térhet haza a Fehérvár.

A Ferencváros Villachban szerepelt, a két csapat igazi gólfesztivált rendezett péntek este. Az osztrák együttes villámrajtot vett, már a 4. perc végén megszerezte a vezetést, és ahogy az elsőt, úgy a második játékrészt is jól kezdte, a 26. perc elején már 3–0-ra vezetett, és ugyan adódtak ferencvárosi lehetőségek is, ezek kimaradtak. Ekkor nehezen volt elképzelhető, hogy innen még lehet visszaút – de megtörtént! Az eredmény ellenére nem adta fel a Fradi, a felzárkózást Brady Shaw kezdte meg, a házi pontkirály szépen kilőtte az alsó sarkot. Három perccel később egy korongszerzést követően Nagy Krisztián is betalált, ám a gólparádénak még közel sem volt vége, a szünet előtti három percben három gól esett, méghozzá magyar szempontból jó arányban. Ugyan Mark Katic átmenetileg visszaállította a kétgólos különbséget, ám nagy hajrával egyenlített a Ferencváros: először Tyler Coulter volt eredményes, majd a kapust kicselezve Gordon Green egalizált.

Az utolsó harmadra is tovább vitte a lendületét az FTC, tíz perccel a mérkőzés vége előtt Coulter köszönt be emberelőnyben, először vezetett a találkozón a fővárosi együttes. Bár volt rá esély, még egy gólt nem sikerült ráütni, így a hajrá (is) izgalmas maradt, ám hiába nyomott a Villach, a zöld-fehérek Bálizs Bence hárításaival és hősies védekezéssel kihúzták a végéig, és elhozták mindhárom pontot. A sikert még értékesebbé teszi, hogy közvetlen riválist sikerült legyűrni, így pedig előzött a Ferencváros, és már hetedik a tabellán. 4–5

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL)

GRAZ 99ERS (osztrák)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 4–2 (0–0, 2–1, 2–1)

Graz, 3025 néző. V: Groznik, Rezek (szlovénok), Gatol-Schafranek (osztrák), Muzsik

GRAZ: Wieser – Koch, Holzer 1 / Brunner, BAILEN (2) / Stapelfeldt, Zündel / Moosbrugger – Roy (1), VELA 1, Currie / P. Huber, Haudum (1), Swaney 1 / Collins (1), SCHIECHL 1, Ganahl (1) / Harnisch, Kainz, Feldner. Edző: Daniel Lacroix

FEHÉRVÁR: Reijola – Andersen (1), Messner (1) / Horváth Donát, Campbell / Stipsicz, Stajnoch / Kiss R. – Archibald, Bartalis, Kuralt / Erdély (1), HÁRI 1, CHEEK (1) / Kulmala, Richards, GERLACH 1 / Magosi, Németh, Terbócs. Edző: Ted Dent

Kapura lövések: 45–20

Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 4/1

EC VILLACH (osztrák)–FTC-TELEKOM 4–5 (1–0, 3–4, 0–1)

Villach, 3276 néző. V: Ofner (osztrák), Zrnic (szlovén), Wolfgang, Seewald (osztrákok)

VILLACH: Cannata – Lindner, MacPherson / Strong (2), WALL 1 (1) / KATIC 1, Kulda 1 / Vallant – WALLENTA 1, Hancock, J. HUGHES (2) / Scherbak, Helewka (2), Ritchie / Van Nes, Maxa, Rebernig (1) / Sintschnig, Tschurnig, Erne. Edző: Pierre Allard

FTC: Bálizs – Tóth G., Lindgren (1) / Hudec, Ytterell / Bengtsson (1), Horváth M. / Seregély – SHAW 1 (4), Mattyasovszki, Laskawy / GREEN 1 (2), COULTER 2, Tammela / Mihalik A., NAGY K. 1, Molnár D. / Tóth R. Edző: Timo Saarikoski

Kapura lövések: 35–25

Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 1/1

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

EC KAC (osztrák)–Pioneers Vorarlberg (osztrák) 5–2 (1–0, 2–0, 2–2)

Black Wings Linz (osztrák)–Red Bull Salzburg (osztrák) 2–3 (0–0, 1–1, 1–2)

HK Olimpija (szlovén)–HC Pustertal Wölfe (olasz) 1–4 (0–3, 0–0, 1–1)