Kovács István vezeti a Liverpool–Real Madrid rangadót a Bajnokok Ligájában

CS. M.
2025.11.02. 11:17
Van Dijkék BL-meccsét ismét Kovács István vezeti, ahogy a múlt idényben a PSG elleni nyolcaddöntős visszavágón is (Fotó: Getty Images)
Az UEFA (Európai Labdarúgó-szövetség) hivatalos közlése alapján Kovács István vezeti kedden a Liverpool–Real Madrid rangadót a Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában.

  

Kovács István évek óta ott van az európai játékvezetés elitjében, már 2023-ban is kapott egy Liverpool–Real Madrid meccset az Anfielden, most az alapszakasz negyedik fordulójában dirigálja a két csapatot kedden. 

Több magyar főszereplője lesz tehát a játékhét legnagyobb rangadójának (a Bayern München–Paris Saint-Germain mellett) Szoboszlai Dominikon és Kerkez Miloson kívül. Sőt, az Osztrák Labdarúgó-szövetség alkalmazásában Kassai Viktor is szerepet kap: ő lesz az UEFA hivatalos játékvezetői megfigyelője.  

4. FORDULÓ
2025. november 4., kedd
18.45: Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol)
18.45: Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Royale Union Saint-Gilloise (belga)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Monaco (francia)
21.00: Juventus (olasz)–Sporting (portugál)
21.00: Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n! 
21.00: Olympiakosz (görög)–PSV Eindhoven (holland)
21.00: Paris SG (francia)–Bayern München (német) – élőben az NSO-n!
21.00: Tottenham (angol)–Köbenhavn
2025. november 5., szerda
18.45: Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol)
18.45: Qarabag (azeri)–Chelsea (angol)
21.00: Ajax (holland)–Galatasaray (török)
21.00: FC Bruges (belga)–Barcelona (spanyol) – élőben az NSO-n!  
21.00: Inter (olasz)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) – élőben az NSO-n!
21.00: Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol)
21.00: Marseille (francia)–Atalanta (olasz)
21.00: Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Paris SG3313–3+109
  2. Bayern München3312–2+109
  3. Internazionale339–0+99
  4. Arsenal338–0+89
  5. Real Madrid338–1+79
  6. Borussia Dortmund32112–7+57
  7. Manchester City3216–2+47
  8. Newcastle United3218–2+66
  9. Barcelona3219–4+56
10. Liverpool3218–4+46
11. Sporting3217–4+36
12. Chelsea3217–4+36
13. Qarabag3216–5+16
14. Galatasaray3215–6–16
15. Tottenham3123–2+15
16. PSV Eindhoven31118–6+24
17. Atalanta31112–5–34
18. Marseille3126–4+23
19. Atlético Madrid3127–8–13
20. FC Bruges3125–7–23
21. Athletic Bilbao3124–7–33
22. Eintracht Frankfurt3127–11–43
23. Napoli3124–9–53
24. Royale Union SG3123–9–63
25. Juventus3216–7–12
26. Bodö/Glimt3215–7–22
27. Monaco3213–6–32
28. Slavia Praha3212–5–32
29. Pafosz3211–5–42
30. Bayer Leverkusen3215–10–52
31. Villarreal3122–5–31
32. Köbenhavn3124–8–41
33. Olympiakosz Pireusz3121–8–71
34. Kajrat Almati3121–9–81
35. Benfica332–7–50
36. Ajax331–11–100

  

