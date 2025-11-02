Kovács István vezeti a Liverpool–Real Madrid rangadót a Bajnokok Ligájában

Kovács István évek óta ott van az európai játékvezetés elitjében, már 2023-ban is kapott egy Liverpool–Real Madrid meccset az Anfielden, most az alapszakasz negyedik fordulójában dirigálja a két csapatot kedden.

Több magyar főszereplője lesz tehát a játékhét legnagyobb rangadójának (a Bayern München–Paris Saint-Germain mellett) Szoboszlai Dominikon és Kerkez Miloson kívül. Sőt, az Osztrák Labdarúgó-szövetség alkalmazásában Kassai Viktor is szerepet kap: ő lesz az UEFA hivatalos játékvezetői megfigyelője.

4. FORDULÓ

2025. november 4., kedd

18.45: Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol)

18.45: Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Royale Union Saint-Gilloise (belga)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Monaco (francia)

21.00: Juventus (olasz)–Sporting (portugál)

21.00: Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Olympiakosz (görög)–PSV Eindhoven (holland)

21.00: Paris SG (francia)–Bayern München (német) – élőben az NSO-n!

21.00: Tottenham (angol)–Köbenhavn

2025. november 5., szerda

18.45: Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol)

18.45: Qarabag (azeri)–Chelsea (angol)

21.00: Ajax (holland)–Galatasaray (török)

21.00: FC Bruges (belga)–Barcelona (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Inter (olasz)–Kajrat Almati (kazah)

21.00: Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) – élőben az NSO-n!

21.00: Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol)

21.00: Marseille (francia)–Atalanta (olasz)

21.00: Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német)