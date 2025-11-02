Kovács István vezeti a Liverpool–Real Madrid rangadót a Bajnokok Ligájában
Kovács István évek óta ott van az európai játékvezetés elitjében, már 2023-ban is kapott egy Liverpool–Real Madrid meccset az Anfielden, most az alapszakasz negyedik fordulójában dirigálja a két csapatot kedden.
Több magyar főszereplője lesz tehát a játékhét legnagyobb rangadójának (a Bayern München–Paris Saint-Germain mellett) Szoboszlai Dominikon és Kerkez Miloson kívül. Sőt, az Osztrák Labdarúgó-szövetség alkalmazásában Kassai Viktor is szerepet kap: ő lesz az UEFA hivatalos játékvezetői megfigyelője.
4. FORDULÓ
2025. november 4., kedd
18.45: Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol)
18.45: Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Royale Union Saint-Gilloise (belga)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Monaco (francia)
21.00: Juventus (olasz)–Sporting (portugál)
21.00: Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!
21.00: Olympiakosz (görög)–PSV Eindhoven (holland)
21.00: Paris SG (francia)–Bayern München (német) – élőben az NSO-n!
21.00: Tottenham (angol)–Köbenhavn
2025. november 5., szerda
18.45: Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol)
18.45: Qarabag (azeri)–Chelsea (angol)
21.00: Ajax (holland)–Galatasaray (török)
21.00: FC Bruges (belga)–Barcelona (spanyol) – élőben az NSO-n!
21.00: Inter (olasz)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) – élőben az NSO-n!
21.00: Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol)
21.00: Marseille (francia)–Atalanta (olasz)
21.00: Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|3
|3
|–
|–
|13–3
|+10
|9
|2. Bayern München
|3
|3
|–
|–
|12–2
|+10
|9
|3. Internazionale
|3
|3
|–
|–
|9–0
|+9
|9
|4. Arsenal
|3
|3
|–
|–
|8–0
|+8
|9
|5. Real Madrid
|3
|3
|–
|–
|8–1
|+7
|9
|6. Borussia Dortmund
|3
|2
|1
|–
|12–7
|+5
|7
|7. Manchester City
|3
|2
|1
|–
|6–2
|+4
|7
|8. Newcastle United
|3
|2
|–
|1
|8–2
|+6
|6
|9. Barcelona
|3
|2
|–
|1
|9–4
|+5
|6
|10. Liverpool
|3
|2
|–
|1
|8–4
|+4
|6
|11. Sporting
|3
|2
|–
|1
|7–4
|+3
|6
|12. Chelsea
|3
|2
|–
|1
|7–4
|+3
|6
|13. Qarabag
|3
|2
|–
|1
|6–5
|+1
|6
|14. Galatasaray
|3
|2
|–
|1
|5–6
|–1
|6
|15. Tottenham
|3
|1
|2
|–
|3–2
|+1
|5
|16. PSV Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|8–6
|+2
|4
|17. Atalanta
|3
|1
|1
|1
|2–5
|–3
|4
|18. Marseille
|3
|1
|–
|2
|6–4
|+2
|3
|19. Atlético Madrid
|3
|1
|–
|2
|7–8
|–1
|3
|20. FC Bruges
|3
|1
|–
|2
|5–7
|–2
|3
|21. Athletic Bilbao
|3
|1
|–
|2
|4–7
|–3
|3
|22. Eintracht Frankfurt
|3
|1
|–
|2
|7–11
|–4
|3
|23. Napoli
|3
|1
|–
|2
|4–9
|–5
|3
|24. Royale Union SG
|3
|1
|–
|2
|3–9
|–6
|3
|25. Juventus
|3
|–
|2
|1
|6–7
|–1
|2
|26. Bodö/Glimt
|3
|–
|2
|1
|5–7
|–2
|2
|27. Monaco
|3
|–
|2
|1
|3–6
|–3
|2
|28. Slavia Praha
|3
|–
|2
|1
|2–5
|–3
|2
|29. Pafosz
|3
|–
|2
|1
|1–5
|–4
|2
|30. Bayer Leverkusen
|3
|–
|2
|1
|5–10
|–5
|2
|31. Villarreal
|3
|–
|1
|2
|2–5
|–3
|1
|32. Köbenhavn
|3
|–
|1
|2
|4–8
|–4
|1
|33. Olympiakosz Pireusz
|3
|–
|1
|2
|1–8
|–7
|1
|34. Kajrat Almati
|3
|–
|1
|2
|1–9
|–8
|1
|35. Benfica
|3
|–
|–
|3
|2–7
|–5
|0
|36. Ajax
|3
|–
|–
|3
|1–11
|–10
|0