Férfi röplabda Extraliga: montenegrói játékossal erősített a MÁV Előre

A székesfehérvári együttesnek azért volt szüksége a 27 éves, montenegrói ütőjátékos leigazolására, mert csapatkapitánya, az albán Redjo Koci két hete Katarba szerződött.

„Játszottam Kínában, az Arab Emírségekben, Svájcban és Csehországban, Montenegróban pedig többszörös bajnok voltam a klubommal. Alig várom, hogy a MÁV Előre tagja lehessek és remélem, hogy a jövőben sok szép eredményt érünk el” – nyilatkozta a klub közösségi oldalán Zvicer.

A négy fronton küzdő MÁV Előre a bajnokságban hét meccs után veretlen, a Magyar Kupában négy közé jutott, a CEV-kupában a 32 között 3-1-es hátrányról várja a lengyel JSW Jastrzebski Wegiel elleni, január 7-i, idegenbeli visszavágót, míg a Közép-európai Ligában 2/1-es győzelmi mutatóval áll.