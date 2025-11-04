Szoboszlai és Bellingham a két nyolcas – íme, a mi álomtizenegyünk a Liverpool–Real Madrid előtt

KAPUS: THIBAUT COURTOIS

Mivel Alisson Becker ágyéksérüléssel küzd, itt nem volt nehéz dolgunk. A Liverpool cserekapusa, a grúz Giorgi Mamardasvili jobb, mint a beugrók általában, nagy bravúrjai vannak, lábbal sem ügyetlen, de belga posztriválisához így sem érhet fel, aki ebben az idényben ismét csúcsformában véd, s a világ legjobbjai közé tartozik.

JOBBHÁTVÉD: FEDERICO VALVERDE

Furcsa, de erre a posztra egy középpályást neveztünk. Dani Carvajal sérült, az épp Liverpoolból érkező Trent Alexander-Arnold egyelőre nem találja a helyét Madridban és az utat se sérülése után az alapkezdőbe, Connor Bradley jó, de nem ez a szint, míg Jeremie Frimpong egyelőre szenved abban a szerepkörben, amit Arne Slot bízna rá. Egyedül a sérülések miatt visszamozgatott Fede Valverde nyújt kiegyensúlyozottan jó teljesítményt ezen a poszton, letámadásban, előrejátékban, fellépésben hatékony, a felsoroltak közül jelenleg ő a legjobb jobbhátvéd. Furcsa, de a másik helyre talán Szoboszlai Dominikot tennénk, ha csak erről az évadról van szó, hiszen jó párszor feltűnt itt, s a legtöbbször remekelt is...

JOBB OLDALI BELSŐ VÉDŐ: DAN HUIJSEN

Nos, itt csaltunk egy kicsit, hiszen Huijsen eredetileg Madridban a bal oldalon játszik, de egyrészt kétlábas, s belső védőként bárhol bevethető, másrészt annyira extra teljesítménytr nyújt, hogy lehetetlen kihagyni. Helyezkedésben még vannak hiányosságai, de passzjátéka észveszejtő, támadáskor sokszor inkább fellépő nyolcas, mint védő, rengeteg labdát juttat el az ellenfelek támadóharmadába. Még mindig csak 20 éves, de világklasszis szinten játszik, a következő 10 év egyik legjobbja lehet posztján.

BAL OLDALI BELSŐ VÉDŐ: VIRGIL VAN DIJK

Nem ez a klasszis holland védő karrierjének legjobb szezonja, magához képest meglehetősen sokat hibázik, sokszor nincs is könnyű helyzetbe hozva a liverpooli védelem közepén, de képességei továbbra is elvitathatatlanok. A fejpárbajok, az egy az egy elleni párharcok és a szerelések tekintetében még mindig extraklasszis, remek párja lenne Huijsennek a védelemben.

BALHÁTVÉD: ÁLVARO CARRERAS

Szívesen tettük volna be helyette Kerkez Milost, de ami a pillanatnyi formát illeti, nem kérdés, melyikük jobb. Carreras hosszú évek után (talán Marcelo távozása óta) a legjobb játékosnak tűnik a Real Madrid védelmének bal oldalán, jól védekezik egy az egyben, megvannak a hatékony felfutásai, jók a beadásai, miközben befejezni is képes: a Valencia ellen múlt hétvégén épp lőtt egy hatalmas bombagólt.

BELSŐ KÖZÉPPÁLYÁS: RYAN GRAVENBERCH

Ez volt az egyik legnehezebb döntés. Aurélien Tchouaméni a Real Madrid kulcsembere Xabi Alonso alatt, ráadásul remekül teljesít, főleg, amikor nem kell a védelembe visszalépnia, s a középpályás feladataira koncentrálhat. Mégse tudjuk kihagyni a holland Ryan Gravenberchet, aki még a múlt idényérére is rátesz egy lapáttal, legalábbis támadójátékban mindenképp. Remekül forog ki nyomás alól, összeszedi a lecsorgó labdákat, ha kell, szervez is, távoli lövésekből pedig kifejezetten veszélyes.

JOBB OLDALI NYOLCAS: SZOBOSZLAI DOMINIK

Egyértelmű döntés, s nem csak azért, mert magyarok vagyunk. Az nem kérdés, hogy Brahim Díazt, de még Eduardo Camavingát is lepipálja az itt szóba jöhető madridi opciók közül, a La Ligában már öt gólpassznál járó, ősszel remeklő, Szoboszlaival a törökök elleni NL-párharcunk során szóváltásba keveredő Arda Güler már egy fogósabb kérdés volna, de őt inkább jobbszélső támadóként vettük számba, az pedig nem kérdés, hogy csapattársainál, Florian Wirtznél és Alexis MacAllisternél jobb ebben az idényben. Kérdés nélkül ő a Liverpool legfontosabb játékosa az elmúlt hetekben, védő- és támadóoldalon is remekel, simán helye van ebben a csapatban.

BAL OLDALI NYOLCAS: JUDE BELLINGHAM

Kissé formán kívül tért vissza ősszel a vállműtétjét követően, de azóta megállíthatatlan. A Juventus, a Barcelona és a Valencia ellen is betalált, az el Clásicón fantasztikus gólpasszt osztott ki, egyre jobb formába lendül, ha pedig a csúcson futballozik, akkor a világ egyik legjobb középpályása, ez kétségtelen. Ő az egyetlen angol a listán, s nem Liverpoolban játszik.

JOBBSZÉLSŐ: MOHAMED SZALAH

Kétségtelen, hogy nem ez az egyiptomi legjobb idénye Liverpoolban. Lövésszámai visszaestek, a letámadásban továbbra is limitálják, befejezései nem olyan hatékonyak, mint korábban, de továbbra is ő a legtöbb gól + gólpasszt összehozó liverpooli, a csapat kulcsfigurája, legveszélyesebb támadója. Lehet, hogy egyénileg Arda Güler mondjuk még a szélről is jobban teljesít nála ebben az évadban, de ha arról beszélünk, kiben bíznánk jobban, ha kapu elé kerül támadóként, Szalah az evidens választás.

CSATÁR: KYLAN MBAPPÉ

Kilencven millió euró feletti Hugo Ekitike ide, brit transzferrekordért szerződtetett Alexander Isak oda, egyértelmű, hogy Kylian Mbappé a középcsatár. A francia világbajnok klasszis 14 tétmeccsen 18 gólnál jár ebben az idényben, egészen ihletett formában futballozik, karrierje talán legjobb formájában van. Most vette át a múlt idényéért járó Aranycipőt, de már célba vette a következőt, ha így folytatja, az Aranylabda egyik legfőbb favoritja is ő lesz.

BALSZÉLSŐ: VINÍCIUR JR.

Sok mindent lehet mondani Vinícius Jr. pályán és pályán kívül mutatott viselkedésére, magatartására, de azt nem, hogy amikor futballozik, ne lenne egyértelmű világklasszis. A brazil támadó a gyengébb múlt idényt követően a mostaniban már kilenc kanadai pontnál jár, rengeteg kiállítást, tizenegyest harcol ki, a Liverpool elleni mérlege pedig kifejezetten mesés: 5 meccsen 5 gól, két gólpassz, 4 győzelem, egy döntetlen, közte egy BL-döntőt eldöntő találat...

VEZETŐEDZŐ: XABI ALONSO

Arne Slot és ő is feltörekvő, fiatal, modern, de már bizonyított vezetőedző, mégis, nincs kérdés, ha csak erről az évadról van szó. A holland egyelőre szenved a Liverpool új játékosai miatt szerkezeti váltást kívánó taktika, alapjáték kialakításával, míg Alonso stabilan szerepel a madridiakkal amellett, hogy alaposan rendbetette a csapat labda nélküli futballját. A baszk vezetőedző irányítása alatt a madridiak 14 tétmeccsből 13-t megnyertek ebben az idényben. Impresszív!

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

Kedd

18.45: Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1)

18.45: Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német) (Tv: Sport2)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Royale Union Saint-Gilloise (belga)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Monaco (francia)

21.00: Juventus (olasz)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport2)

21.00: Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Olympiakosz (görög)–PSV (holland)

21.00: Paris SG (francia)–Bayern München (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Tottenham (angol)–Köbenhavn