Nemzeti Sportrádió

„Nem kell félnem az ellenféltől” – a 17 éves Lennart Karl történelmet írt a Bayernben

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.10.23. 09:40
null
Lennart Karl nevét érdemes megjegyezni (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bayern München Bajnokok Ligája Lennart Karl Bundesliga
Lennart Karl szerda este nemcsak gólt szerzett a Bajnokok Ligájában, hanem egyetlen mozdulattal beírta magát a német futball történetébe. A mindössze 17 éves támadó középpályás az 5. percben szerzett parádés találatával alapozta meg a Bayern München győzelmét az FC Bruges ellen, miközben higgadtsága és önbizalma a legnagyobbakra emlékeztetett.

A Bayern München felnőttcsapatában először eredményes Lennart Karl a maga 17 évével és 242 napjával nemcsak a bajorok legfiatalabb BL-gólszerzője lett, hanem klubszínektől függetlenül az eddigi legfiatalabb német BL-gólszerző is.

Karl az 5. percben az FC Bruges térfelének közepén kapott labdát, majd a 17 évesek kompromisszumot nem ismerő határozottságával megindult, öt bruges-i játékos sem tudott mit kezdeni vele, és a 16-os előteréből ballal a kapu bal oldalába lőtt – olyan gól volt ez, amiről még sokáig beszélni fognak Münchenben.

Egy dolgot biztosan tudok: nem kell félnem az ellenféltől. Előre kell mennem, és tennem a dolgom

– mondta Karl a lefújást követően. Mintha nem is egy tinédzser, hanem egy rutinos játékos beszélt volna. A játékos úgy fogalmazott, hogy Christoph Freund sportigazgató és Vincent Kompany vezetőedző megjósolta a gólszerzését.

Aleksandar Pavlovic, a Bayern másik fiatal tehetsége így méltatta csapattársát: „Egyszerűen elég tökös ahhoz, hogy ilyet megcsináljon. Fantasztikusan teljesített.”

Kompany ugyanakkor óvatosan dicsérte a fiatal titánt: „Nem vagyok a túlzott felhajtás híve. Lennart továbbra is megkapja a lehetőséget, de most pihenjen egy kicsit. Fontos volt, hogy egy ekkora meccsen így megmutassa magát. De azt is elmondtam neki, hogy ezt 30 évesen is így kell majd csinálnia – ahogyan például Harry Kane is teszi.”

A 17 éves Lennart Karl a Bayern München és a német labdarúgás egyik legnagyobb ígérete. Támadó középpályásként vagy jobbszélsőként játszik, erőssége a robbanékonyság, a technika és a kiváló bal láb. Karrierjét a Viktoria Aschaffenburg és az Eintracht Frankfurt utánpótlásában kezdte, 2022-ben került a Bayernhez. Azóta látványosan fejlődik: a 2024–2025-ös idényben az U17-es csapatban 27 gólt és 11 gólpasszt jegyzett, majd az U19-esekhez, onnan pedig az első kerethez is felkerült.

 

Karl stílusát sokan Martin Ödegaard, Arjen Robben és Michael Olise játékához hasonlítják – ő maga is e példaképektől tanul, ugyanakkor nem hagyja, hogy a felhajtás elvigye: „Csak az számít, amit a pályán mutatok”mondta korábban. Frankfurtban már kisgyerekként kitűnt tehetségével a többiek közül.

 

Karl álma, hogy stabilan megvesse a lábát a Bayern felnőttcsapatában.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Bayern München (német)–FC Bruges (belga) 4–0 (Karl 5., Kane 14., Luis Díaz 34., N. Jackson 79.)

 

Bayern München Bajnokok Ligája Lennart Karl Bundesliga
Legfrissebb hírek

Van jövő, történelmet írtak a Chelsea tinédzserei a BL-ben

Bajnokok Ligája
1 órája

Elképesztő sorozatban a Bayern München és Harry Kane; gólrekordot állítottak fel az angolok

Bajnokok Ligája
2 órája

„Visszatértünk!” – üzente a gólt és gólpasszt jegyző Szoboszlai Dominik

Bajnokok Ligája
3 órája

Igor Tudor: Többet érdemeltünk volna

Bajnokok Ligája
4 órája

A Bayern megint kitömött egy ellenfelet, és avatott egy ifjú BL-gólrekordert is

Bajnokok Ligája
12 órája

A Juventus kihagyta a ziccereit, a Real Madrid ismét győzött

Bajnokok Ligája
13 órája

Osimhen remekelt, Sallaiék legyőzték a Bodö/Glimtet a Bajnokok Ligájában

Bajnokok Ligája
15 órája

Enrique Guardiolát előzte, Haaland Cristiano Ronaldo nyomdokaiban a BL történetének leggólgazdagabb játéknapján

Bajnokok Ligája
Tegnap, 11:24
Ezek is érdekelhetik