Schäfer András ismét a Bayern München ellen játszhat

Megállíthatatlannak tűnt a 2025–2026-os évad első három hónapjában a Bayern. Történelmi, tizenhat győzelmet felölelő sorozata azonban november 8-án, Berlinben megszakadt – az Union egészen a 93. percig vezetett, ám Harry Kane végül pontot mentett a német rekordbajnoknak (2–2). Azóta pedig, ha nem is látványosan, de akadozik a bajor gépezet: a következő bajnoki találkozón a Frei­burg negyedóra elteltével kétgólos előnyt dolgozott ki, s bár a müncheni együttes 6–2-es sikert aratott, az Arsenal elleni Bajnokok Ligája-alapszakasz-mérkőzésen az idény legszürkébb játékával 3–1-es vereséget szenvedett. A baljós széria pedig itt nem szakadt meg, a hétvégi, St. Pauli elleni bajnokin (3–1) sorozatban a negyedik meccsen került hátrányba az együttes, s csak a hosszabbítás utolsó perceiben tette biztossá a győzelmét. Szerdán ismét az Union vendége lesz a csapat, és Schäfer András is kezdőként léphet pályára a Német Kupa nyolcaddöntőjében.

„Az Union Berlin elleni előző összecsapás utolsó öt percében bizonyítottuk, mennyire keményen tudunk küzdeni – nyilatkozta a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón a Bayern München 39 éves belga vezetőedzője, Vincent Kompany. – A hétvégén a St. Pauli ellen szintén megoldottunk egy nagyon nehéz helyzetet. Szerdán kieséses párharcot vívunk a fizikailag erős, motivált csapat ellen, amely abban reménykedik, hogy világra szóló sikert arat. Ez viszont úgymond pozitív nyomást gyakorol ránk, készen állunk minden helyzetre, szeretnénk nagyszerű játékkal és győzelemmel megörvendeztetni a szurkolókat. Szeretnénk még visszatérni Berlinbe, a sorozat fináléjába, de nem elég hangoztatni, hogy minden kupát meg akarunk nyerni, tenni is kell érte. Ha szerdán bizonyítjuk, hogy éhesek vagyunk a sikerre, akkor jó eséllyel döntőzhetünk jövő tavasszal.”

NÉMET KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

Szerdai mérkőzések

18.00: Freiburg–Darmstadt (II.)

18.00: Bochum (II.)–VfB Stuttgart (Tv: Sport2)

20.45: Hamburg–Holstein Kiel (II.)

20.45: Union Berlin–Bayern München (Tv: Sport2)

Keddi mérkőzések

Hertha BSC (II.)–1. FC Kaiserslautern (II.) 6–1 (Schuler 5., 60., Winkler 20., Eichhorn 31., Kownacki 75,. Krattenmacher 80., ill. Ritter 45+2.)

Mönchengladbach–St. Pauli 1–2 (Tabakovic 56., ill. Kaars 43., Oppie 83.)

Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen 0–1 (Maza 34.)

RB Leipzig–Magdeburg (II.) 3–1 (Nusa 19., Baumgartner 29., 54., ill. Gnaka 11. – 11-esből)