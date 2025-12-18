Nemzeti Sportrádió

MOB 130: Benedek, Egerszegi, Darnyi, legendák emlékeznek vissza a győztes pillanatokra – VIDEÓ

2025.12.18. 15:17
Fotó: Team Hungary
A MOB alapításának 130. évfordulója alkalmából a szervezet médiacsapata megkereste az olimpiai bajnokokat, és rövid interjúsorozatot készített, melyben az aranyérmesek visszaemlékeznek a győztes pillanatokra. A filmben megszólal a Nemzet Sportolói mellett többek közt a világ legidősebb olimpiai bajnoka, Benedek Gábor, továbbá olyan legendák, mint Egerszegi Krisztina vagy Darnyi Tamás, Gyulay Zsolt és Csipes Ferenc, de a legutóbbi, párizsi játékok győztesei is megjelennek.

Az interjúsorozatból két változat készült, a 12 perces rövidített verzió mellett látható a teljes, négyórás felvétel is.

A 12 perces videó:

A négyórás változat:

 

 

