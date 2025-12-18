Nemzeti Sportrádió

Varga Dénes a grúz vízilabda-bajnokságba szerződött

K. Zs.K. Zs.
2025.12.18. 13:10
Varga Dénes (Fotó: Árvai Károly)
Varga Dénes a grúz vízilabda-bajnokság legutóbbi aranyérmeséhez, az A-Polo Sport Management nevű csapathoz igazolt – írta meg több nemzetközi szakportál.

Varga Dénes átigazolásáról a Total Waterpolo és a Waterpolo360news.com is beszámolt – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Az olimpiai bajnok pólós a párizsi játékok után bejelentette, befejezi pályafutását, ám idén tavasszal, a Los Angeles Athletic Club hívásának eleget téve visszatért a medencébe, és bronzérmet szerzett a csapattal az amerikai bajnokságban. A Los Angeles-iektől távozván sem hagyta abba, nyáron a ciprusi Apoel Waterpolóhoz igazolt.

A grúz bajnokságot sokáig a Dinamo Tbiliszi uralta, de a legutóbbi kiírásban az A-Polo Sport Management lett a bajnok. A csapat még áll a nemzetközi porondon, februárban a Honvéddal is megmérkőzik a Konferenciakupa montpellier-i csoportjában. 

 

