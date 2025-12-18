Varga Dénes a grúz vízilabda-bajnokságba szerződött
Varga Dénes a grúz vízilabda-bajnokság legutóbbi aranyérmeséhez, az A-Polo Sport Management nevű csapathoz igazolt – írta meg több nemzetközi szakportál.
Varga Dénes átigazolásáról a Total Waterpolo és a Waterpolo360news.com is beszámolt – szúrta ki a Magyar Nemzet.
Az olimpiai bajnok pólós a párizsi játékok után bejelentette, befejezi pályafutását, ám idén tavasszal, a Los Angeles Athletic Club hívásának eleget téve visszatért a medencébe, és bronzérmet szerzett a csapattal az amerikai bajnokságban. A Los Angeles-iektől távozván sem hagyta abba, nyáron a ciprusi Apoel Waterpolóhoz igazolt.
A grúz bajnokságot sokáig a Dinamo Tbiliszi uralta, de a legutóbbi kiírásban az A-Polo Sport Management lett a bajnok. A csapat még áll a nemzetközi porondon, februárban a Honvéddal is megmérkőzik a Konferenciakupa montpellier-i csoportjában.
Legfrissebb hírek
A futballvilág grúziai apokalipszise – helyszíni riport
Képes Sport
2025.11.30. 14:00
Földrengés Cipruson: Varga Dénes az Apoelhoz igazolt
Vízilabda
2025.07.16. 16:23
Ezek is érdekelhetik