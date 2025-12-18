Nemzeti Sportrádió

Faragó Tamás: Egy különleges társasághoz tartozom

HESZ TAMÁSHESZ TAMÁS
Vágólapra másolva!
2025.12.18. 15:22
null
Fotó: Kovács Péter
Címkék
gála Faragó Tamás MOB
Gálaesttel ünnepelt a 130 éves Magyar Olimpiai Bizottság. Az eseményre az ötkarikás érmes sportolóink mellett az egyetemes magyar sport nagyjai és hazai, illetve nemzetközi sportági szövetségek vezetői is meghívást kaptak. Az esemény előtt Faragó Tamást, olimpiai aranyérmes, világbajnok és Európa-bajnok vízilabdázót, a Nemzet Sportolóját kérdezte az NSO TV stábja.

 

 

gála Faragó Tamás MOB
Legfrissebb hírek

MOB 130: Benedek, Egerszegi, Darnyi, legendák emlékeznek vissza a győztes pillanatokra – VIDEÓ

Egyéb egyéni
2 órája

Thomas Bach: Rendkívüli kiváltság Magyarországon élni

Egyéb egyéni
11 órája

Juan Antonio Samaranch: Magyarország a világ egyik legfontosabb sportnemzete

Egyéb egyéni
2025.12.16. 15:48

Berki Krisztián: Egy országos óvodai program elindítása a tervem

Torna
2025.12.16. 13:27

Gálaesttel ünnepelt a 130 éves Magyar Olimpiai Bizottság

Egyéb egyéni
2025.12.15. 22:28

Thomas Bach és Juan Antonio Samaranch Budapesten ünnepli a 130 éves MOB-ot

Egyéb egyéni
2025.12.15. 19:09

Hétfő este gálaesttel ünnepel a 130 éves Magyar Olimpiai Bizottság

Egyéb egyéni
2025.12.15. 06:32

Gyulay Zsolt: Számomra nagyon közel van már Los Angeles

Egyéb egyéni
2025.12.09. 10:25
Ezek is érdekelhetik