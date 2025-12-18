Faragó Tamás: Egy különleges társasághoz tartozom
Gálaesttel ünnepelt a 130 éves Magyar Olimpiai Bizottság. Az eseményre az ötkarikás érmes sportolóink mellett az egyetemes magyar sport nagyjai és hazai, illetve nemzetközi sportági szövetségek vezetői is meghívást kaptak. Az esemény előtt Faragó Tamást, olimpiai aranyérmes, világbajnok és Európa-bajnok vízilabdázót, a Nemzet Sportolóját kérdezte az NSO TV stábja.
