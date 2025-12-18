Nemzeti Sportrádió

Kovács Patrik remekül játszott, de Callan Rydz nyert a darts-vb-n

2025.12.18. 13:27
Fotó: Getty Images
A londoni PDC-dartsvilágbajnokság 1. fordulójában Kovács Patrik 3:0-ra kikapott Callan Rydztől, így az élete első vb-jén játszó magyar játékos búcsúzott a további küzdelmektől.

DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
1. forduló
Callan Rydz (angol, 88.39)–Kovács Patrik (84.93) 3:0 (3–1, 3–1, 3–1)

ÖSSZEFOGLALÓ

Callan Rdyz egyértelmű esélyesként lépett tábla elé, és végül igazolta is a papírformát. Az élete első PDC-világbajnokságán szereplő magyar játékos nem adta könnyen magát, szerzett nehéz pillanatokat az angolnak, ám valós esélye nem volt egyik szett megnyerésére sem.

Kovács úgy nyert meg három leget, hogy két alkalommal is elvette az angol kezdését, ez mindenképpen nagy fegyvertény. Sajnos Rydz klasszisa a legjobbkor érvényesült, és gondosan ügyelt rá, hogy Kovács ne jöjjön túl nagy lendületbe.

Rydz tehát 3:0-ra győzött, és a második fordulóban a Daryl Gurney–Beau Greaves csata továbbjutójával meccsel.

Kovács Patrik 84.93 pontos átlaggal zárta a találkozót, melyen két 180-as köre volt és 10 rádobott kiszállójából háromszor célzott pontosan.

 

Ezek is érdekelhetik