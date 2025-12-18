IFFHS: a PSG első francia klubcsapatként nyert sorozatban három tizenegyespárbajt a nemzetközi porondon

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet az után jelezte ezt, hogy a PSG idei Bajnokok Ligája-győztesként tizenegyesekkel legyőzte szerdán a Libertadores-kupa-címvédő brazil Flamengót az Interkontinentális Kupa dohai döntőjében.

A francia együttes korábban ugyancsak tizenegyesekkel bizonyult jobbnak a Liverpoolnál a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében március 11-én, illetve a Tottenham Hotspurnél az európai Szuperkupában augusztus 13-án. A PSG a szerdai sikerrel történetében először hódította el a trófeát, amelyért Európa és Dél-Amerika első számú klubsorozatának bajnoka csapott össze a fináléban.

A PSG – az FC Barcelona 2009-es és a Bayern München 2020-as hasonló diadalsorozata után – a sportág történetében harmadik együttesként volt képes egy naptári évben hat nagy címet is megszerezni az Interkontinentális Kupa mostani begyűjtése mellett a Bajnokok Ligája, a hazai bajnokság és kupa, valamint az otthoni és az európai szuperkupa megnyerésével.

Az IFFHS kiemelte még, hogy Luis Enrique irányításával a PSG mind a négy eddigi tizenegyespárbajában jobbnak bizonyult riválisánál. Emellett a spanyol szakember a pályafutása során, amikor egyetlen mérkőzés döntött, a 14 klubfináléjából 13-at megnyert.