Nemzeti Sportrádió

A PSG orosz kapusának minden meze elkelt

Vágólapra másolva!
2025.12.18. 12:49
Matvej Szafonov (középen) négy tizenegyest hárított (Fotó: Getty Images)
Címkék
Matvej Szafonov PSG Interkontinentális Kupa
A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain orosz kapusának, Matvej Szafonovnak valamennyi mezét megvették, miután négy tizenegyest is hárított a labdarúgó Interkontinentális Kupa szerdai, dohai döntőjében a Libertadores-kupa-címvédő brazil Flamengo ellen.

A meccs hősévé előlépett, és a kupafinálé legjobbjának megválasztott kapusnak a francia klub hivatalos online áruháza már nem forgalmazza sem a mezeit, sem más, a nevét viselő árucikket, mivel teljesen kifogyott a készletéből – írta csütörtöki beszámolójában a TASZSZ orosz állami hírügynökség tudósítója.

A katari összecsapás a rendes játékidőben 1–1-re végződött, s a hosszabbításban sem változott az eredmény, így tizenegyespárbaj következett, amelyben Szafonov brillírozott, négy tizenegyest is kivédve, a francia klubcsapat pedig 2–1-re győzött. Az orosz lett az első kapus, aki négy egymást követő tizenegyest hárított egy FIFA-torna szétlövésében.

Szafonov a Krasznodar csapatától 2024 nyarán csatlakozott a PSG-hez, amellyel megnyerte a Bajnokok Ligáját, a francia ligát, a Francia Kupát és Szuperkupát, valamint az UEFA Szuperkupáját is. Az elmúlt idényben 17 mérkőzésen védett a Paris Saint-Germainben, hét alkalommal megőrizve kapuját a góltól.

 

 

Matvej Szafonov PSG Interkontinentális Kupa
Legfrissebb hírek

IFFHS: a PSG első francia klubcsapatként nyert sorozatban három tizenegyespárbajt a nemzetközi porondon

Minden más foci
2 órája

Szafonov négy 11-est kivédett, a PSG nyerte meg az Interkontinentális Kupát

Minden más foci
18 órája

A PSG-nek közel 61 millió eurót kell fizetnie Mbappénak

Francia labdarúgás
2025.12.16. 14:52

Ligue 1: Doué góllal tért vissza, a PSG megnyerte idei utolsó bajnoki meccsét

Francia labdarúgás
2025.12.13. 21:09

Nem bírt az Athletic Bilbaóval a PSG; Madueke vezérletével maradt hibátlan az Arsenal

Bajnokok Ligája
2025.12.10. 22:55

A „kis” Joao Neves a PSG egyik legnagyobb erőssége

Bajnokok Ligája
2025.12.10. 12:41

PSG: Dembélé és Chevalier sem játszhat az Athletic Bilbao ellen

Bajnokok Ligája
2025.12.09. 12:39

Kvarachelia duplázott, a PSG a Rennes kiütésével tapad a Lensra

Francia labdarúgás
2025.12.06. 23:02
Ezek is érdekelhetik