A PSG orosz kapusának minden meze elkelt

A meccs hősévé előlépett, és a kupafinálé legjobbjának megválasztott kapusnak a francia klub hivatalos online áruháza már nem forgalmazza sem a mezeit, sem más, a nevét viselő árucikket, mivel teljesen kifogyott a készletéből – írta csütörtöki beszámolójában a TASZSZ orosz állami hírügynökség tudósítója.

A katari összecsapás a rendes játékidőben 1–1-re végződött, s a hosszabbításban sem változott az eredmény, így tizenegyespárbaj következett, amelyben Szafonov brillírozott, négy tizenegyest is kivédve, a francia klubcsapat pedig 2–1-re győzött. Az orosz lett az első kapus, aki négy egymást követő tizenegyest hárított egy FIFA-torna szétlövésében.

Szafonov a Krasznodar csapatától 2024 nyarán csatlakozott a PSG-hez, amellyel megnyerte a Bajnokok Ligáját, a francia ligát, a Francia Kupát és Szuperkupát, valamint az UEFA Szuperkupáját is. Az elmúlt idényben 17 mérkőzésen védett a Paris Saint-Germainben, hét alkalommal megőrizve kapuját a góltól.