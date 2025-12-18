Nemzeti Sportrádió

IFFHS: Donnarummát másodszor választották az év kapusának

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.12.18. 13:48
Donnarumma 2021 után 2025-ben is a világ legjobb kapusa lett az IFFHS-nél (Fotó: Getty Images)
Címkék
Gianluigi Donnarumma Thibaut Courtois IFFHS
A futballstatisztikákkal foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) bejelentette 2025 kapusát, aki négy év után ismét Gianluigi Donnarumma lett.

Hatalmas fölénnyel lett 2025 legjobb kapusa Gianluigi Donnarumma, aki 104 ponttal előzte meg a második helyezett Thibaut Courtois-t, aki 2018-ban és 2022-ben végzett az élen.

A FIFA-gálán is az év legjobbjának választott Donnarumma másodszor lett első az IFFHS-nél, előtte 2021-ben érdemelte ki az elismerést.

A harmadik helyen Yann Sommer zárt, aki pályafutása legjobb helyezését érte el ezzel. Az ötszörös első Manuel Neuer lett a negyedik, míg két korábbi győztes, Alisson Becker (2019) és Emiliano Martínez (2024) is befért a legjobb tízbe.

Az IFFHS által felkért zsűri tagja Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője is.

2025 LEGJOBB KAPUSAI
  1. Gianluigi Donnarumma (olasz, PSG/Manchester City) 169 pont
  2. Thibaut Courtois (belga, Real Madrid) 65 pont
  3. Yann Sommer (svájci, Internazionale) 59 pont
  4. Manuel Neuer (német, Bayern München) 50 pont
  5. David Raya (spanyol, Arsenal) 40 pont
  6. Alisson Becker (brazil, Liverpool) 24 pont
  7. Emiliano Martínez (argentin, Aston Villa) 20 pont
  8. Robert Sánchez (spanyol, Chelsea) 15 pont
  9. Jordan Pickford (angol, Everton) 14 pont
10. Jasszin Bunu (marokkói, Al-Hilal) 13 pont

 

 

Gianluigi Donnarumma Thibaut Courtois IFFHS
Legfrissebb hírek

FIFA The Best-gála: Donnarumma és Hampton nyert a kapusoknál

Minden más foci
2025.12.16. 13:31

IFFHS: ismét Lamine Yamal a legjobb fiatal játékos

Minden más foci
2025.12.16. 10:05

Az IFFHS-nél is Dembélé volt 2025 legjobbja

Minden más foci
2025.12.14. 14:52

IFFHS: sorozatban harmadszor is Aitana Bonmatí a világ legjobb női labdarúgója

Spanyol labdarúgás
2025.12.13. 20:20

Gólzáporos évzárás? – Cselőtei Márk publicisztikája

Minden más foci
2025.12.06. 00:09

Az éllovas Mbappé 60 gólnál tart, a 33 gólos Varga Barnabás 13. a legeredményesebbek rangsorában

Minden más foci
2025.12.04. 13:22

BL: Courtois után újabb kulcsember hiányzik a Real Madrid keretéből

Bajnokok Ligája
2025.11.25. 14:46

IFFHS: Spanyolország vezeti a veretlenségi ranglistát

Minden más foci
2025.11.16. 15:55
Ezek is érdekelhetik