IFFHS: Donnarummát másodszor választották az év kapusának

Hatalmas fölénnyel lett 2025 legjobb kapusa Gianluigi Donnarumma, aki 104 ponttal előzte meg a második helyezett Thibaut Courtois-t, aki 2018-ban és 2022-ben végzett az élen.

A FIFA-gálán is az év legjobbjának választott Donnarumma másodszor lett első az IFFHS-nél, előtte 2021-ben érdemelte ki az elismerést.

A harmadik helyen Yann Sommer zárt, aki pályafutása legjobb helyezését érte el ezzel. Az ötszörös első Manuel Neuer lett a negyedik, míg két korábbi győztes, Alisson Becker (2019) és Emiliano Martínez (2024) is befért a legjobb tízbe.

Az IFFHS által felkért zsűri tagja Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője is.

2025 LEGJOBB KAPUSAI

1. Gianluigi Donnarumma (olasz, PSG/Manchester City) 169 pont

2. Thibaut Courtois (belga, Real Madrid) 65 pont

3. Yann Sommer (svájci, Internazionale) 59 pont

4. Manuel Neuer (német, Bayern München) 50 pont

5. David Raya (spanyol, Arsenal) 40 pont

6. Alisson Becker (brazil, Liverpool) 24 pont

7. Emiliano Martínez (argentin, Aston Villa) 20 pont

8. Robert Sánchez (spanyol, Chelsea) 15 pont

9. Jordan Pickford (angol, Everton) 14 pont

10. Jasszin Bunu (marokkói, Al-Hilal) 13 pont