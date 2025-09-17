A Benfica kapitánya: Bocsánatot kérek minden szurkolótól, aki jegyet vett a Qarabag ellen!

A 37 éves argentin válogatott védő, Nicolás Otamendi a mérkőzés után a portugál sajtónak értékelt, és elismerte, hogy a kritikák jogosak:
„Kétgólos előnyben voltunk, mégis vereséggel zártuk a találkozót, ez nagyon fájdalmas. Mi hibáztunk, mi vagyunk a felelősök! Magunkba kell néznünk, csak így érthetjük meg, hol rontottuk el. Az idény hosszú, még sok mérkőzés vár ránk. Minden szurkolótól bocsánatot kérek, aki jegyet váltott erre a meccsre.”
A világbajnok Otamendi hozzátette, a Benfica a jövőbe tekint: „El kell felejtenünk ezt a vereséget, és előre kell néznünk. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy a következő találkozókat győzelemmel zárjuk. Értjük és érezzük a szurkolók csalódottságát.”
A selejtező rájátszásában a Ferencvárost búcsúztató Qarabag történelmet írt, hiszen hiszen ez volt az első azeri győzelem a Bajnokok Ligája főtábláján.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Benfica (portugál)–Qarabag (azeri) 2–3 (Barrenechea 6. Pavlidisz 16., ill. L. Andrade 30., Durán 48., Kascsuk 86.)