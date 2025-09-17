Nemzeti Sportrádió

A Benfica kapitánya: Bocsánatot kérek minden szurkolótól, aki jegyet vett a Qarabag ellen!

2025.09.17. 08:13
Nicolás Otamendi szerint a Benfica játékosai átérzik a szurkolók csalódottságát (Fotó: Getty Images)
A Benfica csapatkapitánya, Nicolás Otamendi nyilvánosan bocsánatot kért a szurkolóktól, amiért a lisszaboni gárda kedden 3–2-re kikapott hazai pályán az azeri Qarabagtól a Bajnokok Ligája alapszakasza első fordulójában.

A 37 éves argentin válogatott védő, Nicolás Otamendi a mérkőzés után a portugál sajtónak értékelt, és elismerte, hogy a kritikák jogosak:

„Kétgólos előnyben voltunk, mégis vereséggel zártuk a találkozót, ez nagyon fájdalmas. Mi hibáztunk, mi vagyunk a felelősök! Magunkba kell néznünk, csak így érthetjük meg, hol rontottuk el. Az idény hosszú, még sok mérkőzés vár ránk. Minden szurkolótól bocsánatot kérek, aki jegyet váltott erre a meccsre.”

Bajnokok Ligája
10 órája

A Qarabag idegenben kétgólos hátrányból győzte le a Benficát

A Tottenham nagy kapushibának köszönheti a győzelmet a Villarreal ellen.

A világbajnok Otamendi hozzátette, a Benfica a jövőbe tekint: „El kell felejtenünk ezt a vereséget, és előre kell néznünk. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy a következő találkozókat győzelemmel zárjuk. Értjük és érezzük a szurkolók csalódottságát.”

A selejtező rájátszásában a Ferencvárost búcsúztató Qarabag történelmet írt, hiszen hiszen ez volt az első azeri győzelem a Bajnokok Ligája főtábláján.

BAJNOKOK LIGÁJA 
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Benfica (portugál)–Qarabag (azeri) 2–3 (Barrenechea 6. Pavlidisz 16., ill. L. Andrade 30., Durán 48., Kascsuk 86.)

