A Benfica kapitánya: Bocsánatot kérek minden szurkolótól, aki jegyet vett a Qarabag ellen!

A 37 éves argentin válogatott védő, Nicolás Otamendi a mérkőzés után a portugál sajtónak értékelt, és elismerte, hogy a kritikák jogosak:

„Kétgólos előnyben voltunk, mégis vereséggel zártuk a találkozót, ez nagyon fájdalmas. Mi hibáztunk, mi vagyunk a felelősök! Magunkba kell néznünk, csak így érthetjük meg, hol rontottuk el. Az idény hosszú, még sok mérkőzés vár ránk. Minden szurkolótól bocsánatot kérek, aki jegyet váltott erre a meccsre.”