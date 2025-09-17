Azonnal repült a szégyenletes vereség után a Benfica-edző, Mourinho lesz az utód

Már nem Bruno Lage az SL Benfica labdarúgócsapatának edzője – közölte szerda hajnalban az A Bola internetes kiadása. A portugál szakembernek azt követően köszönték meg a munkáját Lisszabonban, hogy a „sasokkal” a Bajnokok Ligája ligaszakaszának első fordulójában hazai pályán 2–0-s vezetésről 3–2-es vereséget szenvedett a selejtezők rájátszásában a Ferencvárost búcsúztató azeri Qarabagtól.

Ölelem az utódom: Bruno Lagét (szemben) José Mourinho (háttal) váltja a Benficánál (Fotó: Getty Images)

Lage utódját is megtalálta a kétszeres BEK-győztes fővárosi óriás: a kiszemelt nem más, mint az edzői pályája elején a csapatot három hónapig irányító José Mourinho, akinek nemrégiben köszönték a meg a munkáját a török Fenerbahcénál. A megállapodás állítólag már meg is született, így Mourinho szerződtetését a portugál CNN értesülése szerint a mai napon be is jelentheti a Rui Costa vezette elnökség – a 62 éves tréner a szombati, Aves elleni idegenbeli mérkőzésen ülhet le először a kispadra. Érdekesség, hogy augusztusban épp a Lage vezette Benfica ejtette ki a Fenert a BL-selejtező playoffkörében, ez vezetett a „Special One” kirúgásához a törököknél.

Ha Mourinho valóban munkába áll szombaton a Benficánál, napra pontosan 25 évvel azután teszi, hogy 2000. szeptember 20-án először nevezték ki a csapat vezetőedzőjévé.