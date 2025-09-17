Nemzeti Sportrádió

Azonnal repült a szégyenletes vereség után a Benfica-edző, Mourinho lesz az utód

2025.09.17. 09:56
Lage lapátra került (Fotó: Getty Images)
Nem úszta meg a Qarabag elleni 3–2-es hazai Bajnokok Ligája-zakót Bruno Lage, a Benfica vezetőedzője, akit gyakorlatilag rögtön a lefújás után elbocsátott a Rui Costa vezette elnökség. Az új kiszemelt nem más, mint a csapatot 2000 szeptembere és decembere között már irányító José Mourinho, akivel már megszületett a megállapodás.

Már nem Bruno Lage az SL Benfica labdarúgócsapatának edzője – közölte szerda hajnalban az A Bola internetes kiadása. A portugál szakembernek azt követően köszönték meg a munkáját Lisszabonban, hogy a „sasokkal” a Bajnokok Ligája ligaszakaszának első fordulójában hazai pályán 2–0-s vezetésről 3–2-es vereséget szenvedett a selejtezők rájátszásában a Ferencvárost búcsúztató azeri Qarabagtól.

Ölelem az utódom: Bruno Lagét (szemben) José Mourinho (háttal) váltja a Benficánál (Fotó: Getty Images)

Lage utódját is megtalálta a kétszeres BEK-győztes fővárosi óriás: a kiszemelt nem más, mint az edzői pályája elején a csapatot három hónapig irányító José Mourinho, akinek nemrégiben köszönték a meg a munkáját a török Fenerbahcénál. A megállapodás állítólag már meg is született, így Mourinho szerződtetését a portugál CNN értesülése szerint a mai napon be is jelentheti a Rui Costa vezette elnökség – a 62 éves tréner a szombati, Aves elleni idegenbeli mérkőzésen ülhet le először a kispadra.  Érdekesség, hogy augusztusban épp a Lage vezette Benfica ejtette ki a Fenert a BL-selejtező playoffkörében, ez vezetett a „Special One” kirúgásához a törököknél.

Ha Mourinho valóban munkába áll szombaton a Benficánál, napra pontosan 25 évvel azután teszi, hogy 2000. szeptember 20-án először nevezték ki a csapat vezetőedzőjévé.

A selejtező rájátszásában a Ferencvárost búcsúztató Qarabag történelmet írt, hiszen ez volt az első azeri győzelem a Bajnokok Ligája főtábláján.

 

 

