BL-selejtező rájátszás: Qarabag–Ferencváros visszavágó

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ
QARABAG (azeri)–FERENCVÁROSI TC 1–1 – élőben az NSO-n!
Baki, Tofik Bahramov Stadion, 18.45 (TV: RTL). Vezeti: Clément Turpin (Nicolas Danos, Alexis Auger) – franciák
QARABAG: Kochalski – M. Silva, Mustafazade, K. Medina, Jafarguliyev – Pedro Bicalho, Jankovics – Leandro Andrade, Kady, Zoubir – Akhundzade. Vezetőedző: Gurban Gurbanov
FTC: Dibusz – Makreckis, I. Cissé, Raemaekers – Ötvös – N. Keita, Kanikovszki, Levi, O'Dowda – Joseph, Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Leandro Andrade (25.), ill. Joseph (12.)