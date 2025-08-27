Nemzeti Sportrádió

BL-selejtező rájátszás: Qarabag–Ferencváros visszavágó

2025.08.27. 18:31
Varga Barnabás góljai nélkül elképzelhetetlen a Ferencváros továbbjutása (Fotó: Mediaworks/Ladóczki Balázs)
A labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező rájátszásának visszavágóján a Ferencvárosi az azeri Qarabag otthonában lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ
QARABAG (azeri)–FERENCVÁROSI TC 1–1 – élőben az NSO-n!
Baki, Tofik Bahramov Stadion, 18.45 (TV: RTL). Vezeti: Clément Turpin (Nicolas Danos, Alexis Auger) – franciák
QARABAG: Kochalski – M. Silva, Mustafazade, K. Medina, Jafarguliyev – Pedro Bicalho, Jankovics – Leandro Andrade, Kady, Zoubir – Akhundzade. Vezetőedző: Gurban Gurbanov
FTC: Dibusz – Makreckis, I. Cissé, Raemaekers – Ötvös – N. Keita, Kanikovszki, Levi, O'Dowda – Joseph, Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Leandro Andrade (25.), ill. Joseph (12.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Robbie Keane: A fordítás biztosan nem lehetetlen

KEZDÉS: 18.45.  „Mindenki bevethető, az más kérdés, ki játszik és ki nem, nem terítem ki a lapjaimat.”  

Gurban Gurbanov: Hazai pályán is győzni akarunk a Ferencváros ellen!

A vezetőedző szerint a Qarabag számára nem lenne célravezető a bekkelés, és bár nagy tisztelettel beszél a Ferencvárosról, erős csapatnak tartja, bizakodva várja a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező rájátszásának visszavágóját.

 

 

