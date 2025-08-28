„A Qarabag másodszor a BL főtábláján!”– azeri lapszemle a Ferencváros kiesése után

Összeségében az azeri lapokat nem igazán érdekelte az a tény, hogy a Qarabag elvesztette a Ferencváros elleni visszavágót csütörtök este, helyette inkább azzal foglalkoztak, hogy a baki klub elérte célját: a Bajnokok Ligája-indulást.
Legtöbbet a qol.az foglalkozott a párharccal, amely Gurban Gurbanov vezetőedző mérkőzést követő gondolatait dolgozta fel, valamint azt boncolgatta, hogy a Qarabag melyik stadionban játszhatja BL-mérkőzéseit – utóbbi kapcsán a Baki Olimpiai Stadion merült fel, amely több mint kétszer annyi néző befogadására képes, mint a Tofik Bahramov. A honlap kitért a csütörtöki sorsolásra, így a fővárosi gárda lehetséges ellenfeleire is.
A xalqqazeti.az röviden a kezdőcsapatokat érintő változásokra fókuszált az első mérkőzéshez képet, majd a lefújást követően ezt írta: „A Qarabag másodszor a BL főtábláján!”
Hasonló címet adott beszámolójának a news.az és sherg.az is, utóbbi szerint az azeri csapat végig a főtábla küszöbén állt.
BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ
QARABAG (azeri)–FERENCVÁROSI TC 2–3 (2–1)
Baku (Baki), Tofik Bahramov Stadion, 30 000 néző. Vezette: Clément Turpin (Nicolas Danos, Alexis Auger) – franciák
QARABAG: Kochalski – M. Silva, Mustafazade, K. Medina, Cafarguliyev (T. Bayramov, 84.) – Pedro Bicalho, Jankovics – Leandro Andrade (Addai, 69.), Kady (Kascsuk, 90+5.), Zoubir (Kouakou, 85.) – Axundzade (Qurbanli, 90+4.). Vezetőedző: Gurban Gurbanov
FTC: Dibusz – I. Cissé, Ötvös (Pesics, a szünetben), Raemaekers – Makreckis, Kanikovszki, N. Keita (Tóth A., 73.), Levi (Cadu, a szünetben), O'Dowda (Nagy B., 69.) – Joseph (Gruber, 73.), Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Leandro Andrade (25.), Zoubir (45.), ill. Joseph (12.), Varga B. (55. – 11-esből), Tóth A. (82.)
Továbbjutott: a Qarabag 5–4-es összesítéssel