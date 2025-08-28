Nemzeti Sportrádió

„A Qarabag másodszor a BL főtábláján!”– azeri lapszemle a Ferencváros kiesése után

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.08.28. 08:18
null
Rengeteget jelent a Bajnokok Ligája-embléma egy futballista számára (Fotó: Getty Images)
Címkék
labdarúgás lapszemle Qarabag Bajnokok Ligája-selejtező Ferencváros
Idegenbeli sikere ellenére lemaradt a Bajnokok Ligája-főtábláról a Ferencváros labdarúgócsapata, amelyet a Qarabag búcsúztatott a selejtező rájátszásában. Az azeri lapok leginkább azt emelik ki a visszavágó után, hogy a baki alakulat már másodszor indul a legrangosabb európai kupasorozatban.

Összeségében az azeri lapokat nem igazán érdekelte az a tény, hogy a Qarabag elvesztette a Ferencváros elleni visszavágót csütörtök este, helyette inkább azzal foglalkoztak, hogy a baki klub elérte célját: a Bajnokok Ligája-indulást.

Bajnokok Ligája
11 órája

Hiába győzött idegenben a Ferencváros, lemaradt a Bajnokok Ligája főtáblájáról

Negyvenöt perc játék után három gólra volt a hosszabbítástól a Ferencváros, a Qarabag a kapusa utolsó perces bravúrjainak köszönheti továbbjutását.

Legtöbbet a qol.az foglalkozott a párharccal, amely Gurban Gurbanov vezetőedző mérkőzést követő gondolatait dolgozta fel, valamint azt boncolgatta, hogy a Qarabag melyik stadionban játszhatja BL-mérkőzéseit – utóbbi kapcsán a Baki Olimpiai Stadion merült fel, amely több mint kétszer annyi néző befogadására képes, mint a Tofik Bahramov. A honlap kitért a csütörtöki sorsolásra, így a fővárosi gárda lehetséges ellenfeleire is.

A xalqqazeti.az röviden a kezdőcsapatokat érintő változásokra fókuszált az első mérkőzéshez képet, majd a lefújást követően ezt írta: „A Qarabag másodszor a BL főtábláján!”

Bajnokok Ligája
1 órája

A Qarabag edzője: A szurkolóink érdemelték meg leginkább ezt a sikert

Gurban Gurbanov még nem gondolkodott azon, hogy mit érhetnek el a BL ligaszakaszában.

Hasonló címet adott beszámolójának a news.az és sherg.az is, utóbbi szerint az azeri csapat végig a főtábla küszöbén állt.

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ
QARABAG (azeri)–FERENCVÁROSI TC 2–3 (2–1)
Baku (Baki), Tofik Bahramov Stadion, 30 000 néző. Vezette: Clément Turpin (Nicolas Danos, Alexis Auger) – franciák
QARABAG: Kochalski – M. Silva, Mustafazade, K. Medina, Cafarguliyev (T. Bayramov, 84.) – Pedro Bicalho, Jankovics – Leandro Andrade (Addai, 69.), Kady (Kascsuk, 90+5.), Zoubir (Kouakou, 85.) – Axundzade (Qurbanli, 90+4.). Vezetőedző: Gurban Gurbanov
FTC: Dibusz – I. Cissé, Ötvös (Pesics, a szünetben), Raemaekers – Makreckis, Kanikovszki, N. Keita (Tóth A., 73.), Levi (Cadu, a szünetben), O'Dowda (Nagy B., 69.) – Joseph (Gruber, 73.), Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Leandro Andrade (25.), Zoubir (45.), ill. Joseph (12.), Varga B. (55. – 11-esből), Tóth A. (82.)
Továbbjutott: a Qarabag 5–4-es összesítéssel

labdarúgás lapszemle Qarabag Bajnokok Ligája-selejtező Ferencváros
Legfrissebb hírek

A Qarabag edzője: A szurkolóink érdemelték meg leginkább ezt a sikert

Bajnokok Ligája
1 órája

Elitligás csapatok jöhetnek az Üllői útra – ez vár a Ferencvárosra az Európa-ligában

Európa-liga
9 órája

Az FC Bruges kivégezte a Rangerst, a Benfica török játékosa okozta a Fenerbahce vesztét

Bajnokok Ligája
9 órája

Robbie Keane: A többi versenyben lévő együttes hozzánk képest nagy költségvetéssel dolgozik

Bajnokok Ligája
10 órája

Hiába győzött idegenben a Ferencváros, lemaradt a Bajnokok Ligája főtáblájáról

Bajnokok Ligája
11 órája

Több helyen belenyúlt a kezdőbe Robbie Keane a Qarabag elleni BL-selejtező visszavágójára

Bajnokok Ligája
15 órája

Haaland új néven szerepel a norvég válogatottban

Minden más foci
18 órája

A Ferencváros könnyed sikerrel kezdte a női BL-selejtezőket

Bajnokok Ligája
20 órája
Ezek is érdekelhetik