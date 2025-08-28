„A Qarabag másodszor a BL főtábláján!”– azeri lapszemle a Ferencváros kiesése után

Legtöbbet a qol.az foglalkozott a párharccal, amely Gurban Gurbanov vezetőedző mérkőzést követő gondolatait dolgozta fel, valamint azt boncolgatta, hogy a Qarabag melyik stadionban játszhatja BL-mérkőzéseit – utóbbi kapcsán a Baki Olimpiai Stadion merült fel, amely több mint kétszer annyi néző befogadására képes, mint a Tofik Bahramov. A honlap kitért a csütörtöki sorsolásra, így a fővárosi gárda lehetséges ellenfeleire is.

A xalqqazeti.az röviden a kezdőcsapatokat érintő változásokra fókuszált az első mérkőzéshez képet, majd a lefújást követően ezt írta: „A Qarabag másodszor a BL főtábláján!”