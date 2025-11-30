Nemzeti Sportrádió

Cselgáncs Grand Slam: Vég Zsombor ötödik Abu-Dzabiban

2025.11.30. 15:23
Vég Zsmonor (Fotó: Dömötör Csaba)
A cselgáncsozó Vég Zsombor ötödik lett vasárnap az Abu-Dzabiban zajló Grand Slam-verseny 100 kilogrammos súlycsoportjában.

Az ötödik helyen végzett a férfiak 100 kilogrammos súlycsoportjában Vég Zsombor az abu-dzabi cselgáncs Grand Slam-versenyen. A Ceglédi VSE versenyzője libanoni, szerb és brazil rivális legyőzésével jutott be a négy közé, majd ott karfeszítéssel kikapott az orosz Idar Bifovtól. A bronzcsatában a kétszeres világbajnok spanyol Nikoloz Sherazadishvili várt rá, és a 24 éves magyar fél perccel a vége előtt még jukóval vezetett, de ekkor a grúz származású ellenfél leszorította őt, és vazaarival nyert.

Korábban magyar részről Özbas Szofi (70) arany-, Pupp Réka (52) pedig ezüstérmet nyert az Egyesült Arab Emírségek fővárosában.

