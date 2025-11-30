Nemzeti Sportrádió

Milánó 2026: nincs tartalék terv a nagy jégkorongcsarnok pótlására

2025.11.30. 13:45
Csúszik a Santagiulia Aréna felújítása (Fotó: Getty Images)
Nincs tartalék terv a februári, milánói-cortinai téli olimpia nagy jégkorongcsarnokának esetleges pótlására, miután csúszik az építkezés, és a decemberi tesztversenyt – a magyar válogatottat is felvonultató U20-as divízió I/B-világbajnokságot – is más helyszínen rendezik meg.

„Szorít az idő, de nincs B-tervünk. A Santagiulia Arénában kell lebonyolítanunk az olimpia hokitornáját” – erősítette meg a szervezőbizottság egyik vezetője, Andrea Francisi. Leghamarabb január 9. és 11. között kerülhet sor az első tesztversenyre, amelyet amúgy egy évvel a játékok előtt szoktak megrendezni.

Az ötkarikás hokitornát a nők kezdik február 5-én, egy nappal a hivatalos megnyitó előtt, és február 19-én lesz a döntőjük, míg a férfiak február 11. és 22. között játszanak. A milánói-cortinai olimpia lesz az első 2014 után, amelyen az NHL-es sztárok is pályára léphetnek, a 2018-as pjongcsangi és a 2022-es pekingi játékokat nélkülük rendezték.

Az már októberben eldőlt, hogy a december 8. és 14. között esedékes junior divízió I/B tornát nem a 16 ezer férőhelyes Santagiulia Arénában bonyolítják le, hanem egy másik milánói olimpiai helyszínen, a Rho Fiera Arénában, amelyben a magyar U20-asok az észt, a japán, a lengyel, a litván és a házigazda olasz válogatottal találkoznak.

 

