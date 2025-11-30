Darts: „Amikor eljön a mérkőzésem napja, szeretném teljes mértékben azt érezni: »na végre, versenyezhetek!«” – Kovács Patrik

– A selejtező utáni beszélgetésünkben említette, hogy idén állandó munkát vállalt, és ez került előtérbe a dartscal szemben. Mennyire tudja ezt összeegyeztetni a vébé-felkészüléssel?

– Pillanatnyilag nincsen fix állásom. Nagyjából egy hónapja elköszöntek tőlem, mondván, hogy stratégiát váltanak, de nekem ez egyáltalán nem kellemetlen, elfogadtam a döntésüket, nem volt belőle gond, sem vita. Így alakult. Jelenleg alkalmi munkákat vállalok tőlünk, Salgótarjántól nem messze, és ebben az a pozitívum, hogy én osztom be az időmet, hogy mikor tudok menni dolgozni, és teljes mértékben a felkészülésemhez tudom igazítani. Szeretnék mindent belefektetni, ami egy ilyen szintű versenyhez kell.

– Mit takar a mentális felkészülés egy dartsosnál?

– Szerintem ez mindenkinél más. Egyfelől nem feltétlenül elválasztható a mozgástól, azért sétálok nagyokat a városban, meg azért járok úszni, mert egyrészt az ember életmódjára jó hatással van, másrészt tulajdonképpen az agyamat is erősítik ezek. Más impulzusok érnek az uszodában, és mások séta közben, és mindkettőből megpróbálja kihozni az ember a maximumot. Például növeli az ember tűrőképességét – mert nyilván jól esne menet közben kimászni a medencéből, és meginni egy üdítőt a büfében, de nem teszem, mert ragaszkodom ahhoz, hogy a saját érdekemben tovább kell mozognom. Amit másfelől viszont különválasztanék, mint konkrét mentális felkészülés, az az, hogy fontos beszélni az esetleges problémákról, valamint az olyan dolgokról, amelyek pozitív irányban megerősítést igényelnek. Ebbe most részletesebben nem megyek bele, de nagyon fontosnak tartom, hogy a negatívumok, amelyek hátráltatnak, azok ne terheljenek, a pozitív gondolatok pedig megerősödjenek.

– A sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy az ellenfele, Callan Rydz rutinosabb abban a közegben, amibe ön néhányszor kóstolhatott bele, a PDC-világbajnokság pedig a sportág csúcsa. Várja már, hogy megtapasztalhassa a hangulatát, vagy egyelőre, mivel szokatlan, még egy kicsit távol tartja magától gondolatban?

– Is-is. A napokban már mondogattam otthon, hogy nem bánnám, ha már most utazhatnék, de türelmetlen sem akarok lenni, mert az még nem vezetett jóra az életemben. Játszadozom a gondolattal – úgy is lehet tekinteni, hogy már csak két-három hét van hátra, meg úgy is, hogy még ilyen sok. Ez az érzés váltakozik bennem, amit nem is bánok: szeretnék egyfelől türelmes lenni, másrészt pedig igenis akarjam, éhezzek arra, hogy végre mehessek dartsversenyre. A selejtező óta nem versenyeztem, nem is fogok a vébéig – nyilván telhetne úgy is a felkészülés, hogy versenyről versenyre járok, de nem úgy tekintek magamra, mint akinek pillanatnyilag ez lenne a kézenfekvő. Amikor eljön a mérkőzésem napja, szeretném teljes mértékben azt érezni: „na végre, versenyezhetek!”