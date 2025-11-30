Leccében folytatódott a Torino rossz sorozata

A Torino négy nyeretlen mérkőzést követően látogatott Leccébe, ahol a hazaiak az első fél órában kétgólos előnyre tettek szert: a 20. percben egy szögletet követően Lassane Coulibaly fejelt a hosszúról a hálóba, majd két perccel később Medon Berisha újabb gólpassza után Lameck Banda helyezett közelről a kapuba.

A félidő utolsó harmada a Torinóé volt, a piemontiak azonban a mezőnyfölényük ellenére nem tudtak szépíteni.

Szünet után is aktív maradt a Torino, a Lecce pedig eléggé visszaállt, így az 57. percben Ché Adams megpattanó lövésével szépítettek a vendégek.

A hazaiak is rájöttek, hogy így veszélybe kerül a győzelem, aktívabbá váltak, de nem tudták megszerezni az áhított harmadik gólt. Sőt, a 90. percben Tété Morente szabálytalansága után a videóbíró kihívta a játékvezetőt, és Maurizio Mariani megadta a tizenegyest. Kristjan Asllani állt a labda mögé, ám borzasztóan gyengén gurított a bal sarok felé, az irányt eltaláló Wladimiro Falcone kapusról pedig ki sem jött a labda…

A Lecce így otthon tartotta a három pontot, a Torino nyeretlenségi sorozata immár ötmeccses.

OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ

Lecce–Torino 2–1 (L. Coulibaly 20., Banda 22., ill. C. Adams 57.)

KÉSŐBB:

15.00: Pisa–Internazionale

18.00: Atalanta–Fiorentina (Tv: Match4)

20.45: Roma–Napoli (Tv: Match4)

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

20.45: Bologna–Cremonese (Tv: Match4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Como–Sassuolo 2–0 (Duvikasz 14., A. Moreno 53.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK:

Milan–Lazio 1–0 (Leao 51.)

Juventus–Cagliari 2–1 (Yildiz 27., 44., ill. S. Esposito 26.)

Genoa–Hellas Verona 2–1 (Colombo 40., Thorsby 62., ill. Belgali 21.)

Parma–Udinese 0–2 (Zaniolo 11., K. Davis 65. – 11-esből)

Kiállítva: Troilo (Parma, 64.)