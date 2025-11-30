Leccében folytatódott a Torino rossz sorozata
A Torino négy nyeretlen mérkőzést követően látogatott Leccébe, ahol a hazaiak az első fél órában kétgólos előnyre tettek szert: a 20. percben egy szögletet követően Lassane Coulibaly fejelt a hosszúról a hálóba, majd két perccel később Medon Berisha újabb gólpassza után Lameck Banda helyezett közelről a kapuba.
A félidő utolsó harmada a Torinóé volt, a piemontiak azonban a mezőnyfölényük ellenére nem tudtak szépíteni.
Szünet után is aktív maradt a Torino, a Lecce pedig eléggé visszaállt, így az 57. percben Ché Adams megpattanó lövésével szépítettek a vendégek.
A hazaiak is rájöttek, hogy így veszélybe kerül a győzelem, aktívabbá váltak, de nem tudták megszerezni az áhított harmadik gólt. Sőt, a 90. percben Tété Morente szabálytalansága után a videóbíró kihívta a játékvezetőt, és Maurizio Mariani megadta a tizenegyest. Kristjan Asllani állt a labda mögé, ám borzasztóan gyengén gurított a bal sarok felé, az irányt eltaláló Wladimiro Falcone kapusról pedig ki sem jött a labda…
A Lecce így otthon tartotta a három pontot, a Torino nyeretlenségi sorozata immár ötmeccses.
OLASZ SERIE A
13. FORDULÓ
Lecce–Torino 2–1 (L. Coulibaly 20., Banda 22., ill. C. Adams 57.)
KÉSŐBB:
15.00: Pisa–Internazionale
18.00: Atalanta–Fiorentina (Tv: Match4)
20.45: Roma–Napoli (Tv: Match4)
HÉTFŐN JÁTSSZÁK
20.45: Bologna–Cremonese (Tv: Match4)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Como–Sassuolo 2–0 (Duvikasz 14., A. Moreno 53.)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK:
Milan–Lazio 1–0 (Leao 51.)
Juventus–Cagliari 2–1 (Yildiz 27., 44., ill. S. Esposito 26.)
Genoa–Hellas Verona 2–1 (Colombo 40., Thorsby 62., ill. Belgali 21.)
Parma–Udinese 0–2 (Zaniolo 11., K. Davis 65. – 11-esből)
Kiállítva: Troilo (Parma, 64.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Milan
|13
|8
|4
|1
|19–9
|+10
|28
|2. Roma
|12
|9
|–
|3
|15–6
|+9
|27
|3. Napoli
|12
|8
|1
|3
|19–11
|+8
|25
|4. Internazionale
|12
|8
|–
|4
|26–13
|+13
|24
|5. Bologna
|12
|7
|3
|2
|21–8
|+13
|24
|6. Como
|13
|6
|6
|1
|19–7
|+12
|24
|7. Juventus
|13
|6
|5
|2
|17–12
|+5
|23
|8. Lazio
|13
|5
|3
|5
|15–10
|+5
|18
|9. Udinese
|13
|5
|3
|5
|14–20
|–6
|18
|10. Sassuolo
|13
|5
|2
|6
|16–16
|0
|17
|11. Cremonese
|12
|3
|5
|4
|13–16
|–3
|14
|12. Torino
|13
|3
|5
|5
|12–23
|–11
|14
|13. Atalanta
|12
|2
|7
|3
|14–14
|0
|13
|14. Lecce
|13
|3
|4
|6
|10–17
|–7
|13
|15. Cagliari
|13
|2
|5
|6
|13–19
|–6
|11
|16. Genoa
|13
|2
|5
|6
|13–20
|–7
|11
|17. Parma
|13
|2
|5
|6
|9–17
|–8
|11
|18. Pisa
|12
|1
|7
|4
|10–16
|–6
|10
|19. Fiorentina
|12
|–
|6
|6
|10–19
|–9
|6
|20. Verona
|13
|–
|6
|7
|8–20
|–12
|6