Leccében folytatódott a Torino rossz sorozata

2025.11.30. 14:34
A Lecce otthon tartotta a három pontot (Fotó: Getty Images)
Serie A Torino Lecce
A Lecce hazai pályán 2–1-re legyőzte a tizenegyest hibázó Torinót az olasz labdarúgó-bajnokság (Serie A) 13. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén.

A Torino négy nyeretlen mérkőzést követően látogatott Leccébe, ahol a hazaiak az első fél órában kétgólos előnyre tettek szert: a 20. percben egy szögletet követően Lassane Coulibaly fejelt a hosszúról a hálóba, majd két perccel később Medon Berisha újabb gólpassza után Lameck Banda helyezett közelről a kapuba.

A félidő utolsó harmada a Torinóé volt, a piemontiak azonban a mezőnyfölényük ellenére nem tudtak szépíteni. 

Szünet után is aktív maradt a Torino, a Lecce pedig eléggé visszaállt, így az 57. percben Ché Adams megpattanó lövésével szépítettek a vendégek.

A hazaiak is rájöttek, hogy így veszélybe kerül a győzelem, aktívabbá váltak, de nem tudták megszerezni az áhított harmadik gólt. Sőt, a 90. percben Tété Morente szabálytalansága után a videóbíró kihívta a játékvezetőt, és Maurizio Mariani megadta a tizenegyest. Kristjan Asllani állt a labda mögé, ám borzasztóan gyengén gurított a bal sarok felé, az irányt eltaláló Wladimiro Falcone kapusról pedig ki sem jött a labda…

A Lecce így otthon tartotta a három pontot, a Torino nyeretlenségi sorozata immár ötmeccses.

OLASZ SERIE A
13. FORDULÓ
Lecce–Torino 2–1 (L. Coulibaly 20., Banda 22., ill. C. Adams 57.)
KÉSŐBB:
15.00: Pisa–Internazionale
18.00: Atalanta–Fiorentina (Tv: Match4)
20.45: Roma–Napoli (Tv: Match4)
HÉTFŐN JÁTSSZÁK
20.45: Bologna–Cremonese (Tv: Match4)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Como–Sassuolo 2–0 (Duvikasz 14., A. Moreno 53.)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK:
Milan–Lazio 1–0 (Leao 51.)
Juventus–Cagliari 2–1 (Yildiz 27., 44., ill. S. Esposito 26.)
Genoa–Hellas Verona 2–1 (Colombo 40., Thorsby 62., ill. Belgali 21.)
Parma–Udinese 0–2 (Zaniolo 11., K. Davis 65. – 11-esből)
Kiállítva: Troilo (Parma, 64.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Milan1384119–9+1028
2. Roma129315–6+927
3. Napoli1281319–11+825
4. Internazionale128426–13+1324
5. Bologna1273221–8+1324
6. Como1366119–7+1224
7. Juventus1365217–12+523
8. Lazio1353515–10+518
9. Udinese1353514–20–618
10. Sassuolo1352616–16017
11. Cremonese1235413–16–314
12. Torino1335512–23–1114
13. Atalanta1227314–14013
14. Lecce1334610–17–713
15. Cagliari1325613–19–611
16. Genoa1325613–20–711
17. Parma132569–17–811
18. Pisa1217410–16–610
19. Fiorentina126610–19–96
20. Verona13678–20–126

 

