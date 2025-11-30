Nemzeti Sportrádió

NB I: Kisvárda–Újpest

2025.11.30. 13:39
Révész Attila sportigazgató ismét a kispadról irányítja a Kisvárdát (Fotó: Török Attila)
A labdarúgó NB I 15. fordulójában a 20 ponttal hetedik Kisvárda Master Good a 16 ponttal kilencedik Újpestet fogadja. Kövesse a találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével!

LABDARÚGÓ NB I
15. FORDULÓ
Kisvárda Master Good–Újpest FC – élőben az NSO-n!
Kisvárda, Várkerti Stadion, 13.45 óra. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Bognár Tamás

 

ÉRDEKESSÉGEK

♦ A 20. összecsapásuk jön az NB I-ben, a 2018-ban indult párharcukban eddig a házigazdák állnak jobban: 9 kisvárdai győzelem, 3 döntetlen, 7 újpesti siker. A gólátlag mindössze 2.6/mérkőzés, hiszen 12 olyan bajnoki találkozójuk volt, amelyiken legalább az egyik csapat nem talált be.

♦ Kezdetben az Újpest dominált ebben a párosításban, hiszen az első 5 találkozójukból 4-et megnyert, míg a Várda csak 1-et. A legutóbbi 6 bajnokijukon viszont – a lila-fehérek 2023. szeptemberi, Megyeri úti 3–2-es sikerét leszámítva – rendre a szabolcsiak bizonyultak jobbnak, és már 3-as győzelmi sorozatban vannak a fővárosiakkal szemben. Az augusztusi mérkőzésük érdekessége volt, hogy a vendég várdaiak győztes gólját (0–1) Novothny Soma fejelte, aki korábban 87 NB I-es találkozón szerepelt az újpestiek színeiben. Ráadásul a csatár duplán ünnepelhetett, hiszen a 150. NB I-es meccsén ez volt az 50. találata. 

♦ Kisvárdán nagyon nem megy az Újpestnek, hiszen a bajnokikat tekintve 10-ből 7-szer vesztesen távozott, ráadásul a legutóbbi két alkalommal 4 gólt kapott (4–0 és 4–1). A lila-fehérek 2020 és 2021 őszén tudtak ikszelni (1–1 és 0–0), az egyetlen idegenbeli sikerük pedig rögtön az első, 2018. novemberi, ködös találkozón jött össze a szabolcsiak otthonában, Novothny akkor újpesti színekben szerzett három gólt (1–4). 

♦ A Magyar Kupából már kellemesebb emlékük van a lila-fehéreknek Kisvárdáról, hiszen a 2021. áprilisi elődöntőt Giorgi Beridze góljával 1–0-ra ők nyerték meg.

♦ Amióta Révész Attila sportigazgató október elején átvette a Kisvárda irányítását, most először fordult elő, hogy csapata egymás után 2  vereséget szenvedett. Sőt, már 3 forduló óta nyeretlen (1 iksz, 2 kudarc), ami egálban a leghosszabb győzelem nélküli sorozat most az NB I-ben.

♦ Az előző fordulóban még élen álló Paks otthonában aratott diadallal mutatkozott be az Újpest FC kispadján Bodor Boldizsár, akit az őszi szezon végéig bíztak meg a vezetőedzői teendők ellátásával. Előtte legutóbb 2024 februárjában Mészöly Gézának sikerült győzelemmel indítania a lila-fehéreknél, ráadásul neki is idegenben, csak éppen Diósgyőrben (2–1).  

♦ A Várda 3–1–2-es mérlegével a középmezőnyben foglal helyet a hazai tabellán, pedig a második legkevesebb gólt érte el, 7-et. A legutóbbi 3 otthoni meccsét megúszta vereség nélkül (2 győzelem, 1 iksz), sőt, ezalatt 2-szer gólt sem kapott.   

♦ Az Újpest idegenben több mint kétszer annyi pontot gyűjtött (11), mint otthon (5), a vendégmérlege 3–2–2. A legutóbbi 2 házon kívüli bajnokiját egyaránt megnyerte (3–1-es siker Diósgyőrben, majd Pakson). Ehhez hasonlóra legutóbb kereken egy évvel ezelőtt volt példa, amikor előbb Fehérvárról, majd Debrecenből tért haza 3 ponttal.  

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
 

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Debreceni VSC1584325–19+628
  2. Paksi FC1566332–24+824
  3. ETO FC1465327–15+1223
  4. Ferencvárosi TC1364328–16+1222
  5. Puskás Akadémia1464420–18+222
  6. MTK Budapest1562728–29–120
  7. Kisvárda1362515–22–720
  8. Zalaegerszegi TE1554623–22+119
  9. Újpest FC1444621–23–216
10. Diósgyőri VTK1536621–27–615
11. Nyíregyháza Spartacus1535718–29–1114
12. Kazincbarcika1432914–28–1411

 

 

