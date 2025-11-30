NB II: előnyben a Vidi és a Kozármisleny – ÉLŐ eredménykövető!

Mind a nyolc mérkőzést vasárnap rendezik a labdarúgó NB II őszi záró, 15. fordulójában. Kora délután a Budafok a Videotont, a Karcag a Kozármislenyt, a Szentlőrinc pedig a Tiszakécskét fogadja. 15 órától kezdődik a második helyen álló Vasas ajkai vendégszerelése, majd 17 órától újabb négy meccset játszanak. Ekkor lép pályára a listavezető Bp. Honvéd hazai pályán a BVSC ellen, a Békéscsaba a Mezőkövesdet, a Csákvár a Szegedet, a KTE pedig a Soroksárt látja vendégül. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi találkozóról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ Cikkünk folyamatosan frissül... 13 órakor kezdődött: Budafoki MTE–Videoton FC Fehérvár 0–1 (Varga R. 35.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Karcagi SC–HR-Rent Kozármisleny 0–1 (Bakó 37.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Szentlőrinc–Tiszakécskei LC 1–1 (Tóth-Gábor 7.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT! Később kezdődik: 15.00: FC Ajka–Vasas FC

17.00: Békéscsaba 1912 Előre–Mezőkövesd Zsóry FC

17.00: Kecskeméti TE–Soroksár SC

17.00: Aqvital FC Csákvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

17.00: Budapest Honvéd FC–BVSC-Zugló AZ ÁLLÁS

A FORDULÓ ELŐTT M Gy D V L–K Gk P 1. Budapest Honvéd 14 9 2 3 28–13 +15 29 2. Vasas FC 14 9 2 3 25–14 +11 29 3. Csákvár 14 7 5 2 21–12 +9 26 4. Kecskeméti TE 14 7 3 4 23–16 +7 24 5. Mezőkövesd 14 7 3 4 23–19 +4 24 6. Karcagi SC 14 6 5 3 18–18 0 23 7. Szeged-Csanád GA 14 6 4 4 17–11 +6 22 8. Tiszakécske 14 5 4 5 18–22 –4 19 9. Kozármisleny 14 4 5 5 15–20 –5 17 10. FC Ajka 14 5 1 8 11–18 –7 16 11. BVSC-Zugló 14 4 2 8 12–15 –3 14 12. Videoton FC Fehérvár 14 3 5 6 13–16 –3 14 13. Soroksár SC 14 3 4 7 19–24 –5 13 14. Budafoki MTE 14 3 4 7 11–22 –11 13 15. Szentlőrinc 14 2 6 6 15–18 –3 12 16. Békéscsaba 14 2 5 7 16–27 –11 11