NB II: előnyben a Vidi és a Kozármisleny – ÉLŐ eredménykövető!

Mind a nyolc mérkőzést vasárnap rendezik a labdarúgó NB II őszi záró, 15. fordulójában. Kora délután a Budafok a Videotont, a Karcag a Kozármislenyt, a Szentlőrinc pedig a Tiszakécskét fogadja. 15 órától kezdődik a második helyen álló Vasas ajkai vendégszerelése, majd 17 órától újabb négy meccset játszanak. Ekkor lép pályára a listavezető Bp. Honvéd hazai pályán a BVSC ellen, a Békéscsaba a Mezőkövesdet, a Csákvár a Szegedet, a KTE pedig a Soroksárt látja vendégül. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi találkozóról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!
13 órakor kezdődött:
Budafoki MTE–Videoton FC Fehérvár 0–1 (Varga R. 35.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Karcagi SC–HR-Rent Kozármisleny 0–1 (Bakó 37.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Szentlőrinc–Tiszakécskei LC 1–1 (Tóth-Gábor 7.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Később kezdődik:
15.00: FC Ajka–Vasas FC
17.00: Békéscsaba 1912 Előre–Mezőkövesd Zsóry FC
17.00: Kecskeméti TE–Soroksár SC
17.00: Aqvital FC Csákvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
17.00: Budapest Honvéd FC–BVSC-Zugló
|AZ ÁLLÁS
A FORDULÓ ELŐTT
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Budapest Honvéd
|14
|9
|2
|3
|28–13
|+15
|29
|2. Vasas FC
|14
|9
|2
|3
|25–14
|+11
|29
|3. Csákvár
|14
|7
|5
|2
|21–12
|+9
|26
|4. Kecskeméti TE
|14
|7
|3
|4
|23–16
|+7
|24
|5. Mezőkövesd
|14
|7
|3
|4
|23–19
|+4
|24
|6. Karcagi SC
|14
|6
|5
|3
|18–18
|0
|23
|7. Szeged-Csanád GA
|14
|6
|4
|4
|17–11
|+6
|22
|8. Tiszakécske
|14
|5
|4
|5
|18–22
|–4
|19
|9. Kozármisleny
|14
|4
|5
|5
|15–20
|–5
|17
|10. FC Ajka
|14
|5
|1
|8
|11–18
|–7
|16
|11. BVSC-Zugló
|14
|4
|2
|8
|12–15
|–3
|14
|12. Videoton FC Fehérvár
|14
|3
|5
|6
|13–16
|–3
|14
|13. Soroksár SC
|14
|3
|4
|7
|19–24
|–5
|13
|14. Budafoki MTE
|14
|3
|4
|7
|11–22
|–11
|13
|15. Szentlőrinc
|14
|2
|6
|6
|15–18
|–3
|12
|16. Békéscsaba
|14
|2
|5
|7
|16–27
|–11
|11
