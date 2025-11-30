Nemzeti Sportrádió

NB II: előnyben a Vidi és a Kozármisleny – ÉLŐ eredménykövető!

2025.11.30. 12:55
Idegenben lép pályára a Videoton (Fotó: vidi.hu)
Mind a nyolc mérkőzést vasárnap rendezik a labdarúgó NB II őszi záró, 15. fordulójában. Kora délután a Budafok a Videotont, a Karcag a Kozármislenyt, a Szentlőrinc pedig a Tiszakécskét fogadja. 15 órától kezdődik a második helyen álló Vasas ajkai vendégszerelése, majd 17 órától újabb négy meccset játszanak. Ekkor lép pályára a listavezető Bp. Honvéd hazai pályán a BVSC ellen, a Békéscsaba a Mezőkövesdet, a Csákvár a Szegedet, a KTE pedig a Soroksárt látja vendégül. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi találkozóról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II
15. FORDULÓ

Cikkünk folyamatosan frissül...

13 órakor kezdődött:

Budafoki MTE–Videoton FC Fehérvár 0–1 (Varga R. 35.)ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Karcagi SC–HR-Rent Kozármisleny 0–1 (Bakó 37.)ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Szentlőrinc–Tiszakécskei LC 1–1 (Tóth-Gábor 7.)ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Később kezdődik:

15.00: FC Ajka–Vasas FC
17.00: Békéscsaba 1912 Előre–Mezőkövesd Zsóry FC
17.00: Kecskeméti TE–Soroksár SC
17.00: Aqvital FC Csákvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
17.00: Budapest Honvéd FC–BVSC-Zugló

   
AZ ÁLLÁS
A FORDULÓ ELŐTT		MGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd1492328–13+1529
  2. Vasas FC1492325–14+1129
  3. Csákvár1475221–12+926
  4. Kecskeméti TE1473423–16+724
  5. Mezőkövesd1473423–19+424
  6. Karcagi SC1465318–18023
  7. Szeged-Csanád GA1464417–11+622
  8. Tiszakécske1454518–22–419
  9. Kozármisleny1445515–20–517
10. FC Ajka1451811–18–716
11. BVSC-Zugló1442812–15–314
12. Videoton FC Fehérvár1435613–16–314
13. Soroksár SC1434719–24–513
14. Budafoki MTE1434711–22–1113
15. Szentlőrinc1426615–18–312
16. Békéscsaba1425716–27–1111

 

 

