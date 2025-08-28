A Qarabag edzője: A szurkolóink érdemelték meg leginkább ezt a sikert

A Ferencváros nem tudta ledolgozni a Budapesten összeszedett kétgólos hátrányát, és bár a visszavágót megnyerte, a Qarabag jutott be a ligaszakaszba. Az azeri együttes 2017 után szerepelhet újra a legrangosabb európai kupasorozat főtábláján.
„Gratulálok a játékosaimnak! Nagyon intenzív játékkal, a felelősséget felvállalja jutottunk el a Bajnokok Ligája ligaszakaszába. Az elnök úr már gratulált nekünk, mi is megtesszük ezt, hiszen velünk együtt ő is régóta várta, hogy ilyen messzire jussunk. A mi felelősségünk ezzel még jobban megnőtt.”
A rutinos szakvezető kitért a körülményekre is.
„Régen nem tapasztaltam ilyen hangulatot a stadionban, nagyon köszönöm a szurkolóinknak. Talán ők érdemelték meg leginkább ezt a sikert. Az ilyen feszült meccseknél szükséges a higgadtság, több bátorságot és intelligens játékot kértem, mert ez elengedhetetlen a sikerhez.”
Gurbanov előretekintett a ligaszakaszra is.
„Egyelőre még nem gondolkodtam azon, mit érhetünk el a ligaszakaszban. A célunk az volt, hogy eljussunk oda. A sorsolás után már többet tudok mondani. Az ilyen mérkőzések növelik hazánkban a futballba vetett bizalmat, a játékosok pedig tovább fejlődhetnek. Minden labdarúgó álma, hogy a Bajnokok Ligájában szerepeljen. Legalább 3-4 nagy klubbal megmérkőzünk, és lesz, akivel itthon. Ez nagy lépés ahhoz, hogy még inkább megszeressék a futballt Azerbajdzsánban.”
BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ
QARABAG (azeri)–FERENCVÁROSI TC 2–3 (2–1)
Baku (Baki), Tofik Bahramov Stadion, 30 000 néző. Vezette: Clément Turpin (Nicolas Danos, Alexis Auger) – franciák
QARABAG: Kochalski – M. Silva, Mustafazade, K. Medina, Cafarguliyev (T. Bayramov, 84.) – Pedro Bicalho, Jankovics – Leandro Andrade (Addai, 69.), Kady (Kascsuk, 90+5.), Zoubir (Kouakou, 85.) – Axundzade (Qurbanli, 90+4.). Vezetőedző: Gurban Gurbanov
FTC: Dibusz – I. Cissé, Ötvös (Pesics, a szünetben), Raemaekers – Makreckis, Kanikovszki, N. Keita (Tóth A., 73.), Levi (Cadu, a szünetben), O'Dowda (Nagy B., 69.) – Joseph (Gruber, 73.), Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Leandro Andrade (25.), Zoubir (45.), ill. Joseph (12.), Varga B. (55. – 11-esből), Tóth A. (82.)
Továbbjutott: a Qarabag 5–4-es összesítéssel
