A Qarabag edzője: A szurkolóink érdemelték meg leginkább ezt a sikert

A Ferencváros nem tudta ledolgozni a Budapesten összeszedett kétgólos hátrányát, és bár a visszavágót megnyerte, a Qarabag jutott be a ligaszakaszba. Az azeri együttes 2017 után szerepelhet újra a legrangosabb európai kupasorozat főtábláján.

„Gratulálok a játékosaimnak! Nagyon intenzív játékkal, a felelősséget felvállalja jutottunk el a Bajnokok Ligája ligaszakaszába. Az elnök úr már gratulált nekünk, mi is megtesszük ezt, hiszen velünk együtt ő is régóta várta, hogy ilyen messzire jussunk. A mi felelősségünk ezzel még jobban megnőtt.”

A rutinos szakvezető kitért a körülményekre is.

„Régen nem tapasztaltam ilyen hangulatot a stadionban, nagyon köszönöm a szurkolóinknak. Talán ők érdemelték meg leginkább ezt a sikert. Az ilyen feszült meccseknél szükséges a higgadtság, több bátorságot és intelligens játékot kértem, mert ez elengedhetetlen a sikerhez.”

Gurbanov előretekintett a ligaszakaszra is.

„Egyelőre még nem gondolkodtam azon, mit érhetünk el a ligaszakaszban. A célunk az volt, hogy eljussunk oda. A sorsolás után már többet tudok mondani. Az ilyen mérkőzések növelik hazánkban a futballba vetett bizalmat, a játékosok pedig tovább fejlődhetnek. Minden labdarúgó álma, hogy a Bajnokok Ligájában szerepeljen. Legalább 3-4 nagy klubbal megmérkőzünk, és lesz, akivel itthon. Ez nagy lépés ahhoz, hogy még inkább megszeressék a futballt Azerbajdzsánban.”