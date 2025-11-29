Naby Keita: Büszke vagyok csapatunk teljesítményére

Ritkán fordul elő, hogy jó formában lévő, márkás európai klub vezetőedzője azt mondja egy magyar csapattal vívott mérkőzés után, számukra előny, hogy ennyire hajtós meccset játszottak hétfői rangadójuk előtt. Márpedig a Fenerbahcét irányító Domenico Tedesco csütörtök esti nyilatkozata alapján a Galatasaray elleni derbit megelőzően jól jött, hogy futballistái megvívták a Ferencváros elleni összecsapást. A zöld-fehérek eddigi legkeményebb erőpróbájukon keményen küzdve, jól megtervezett taktikával tüntették el a két csapat közötti különbséget. A Fradi-játékosokat nem bénította meg az Európában másutt alig tapasztalható őrületes hangzavar, és azt sem lehetett látni rajtuk, hogy túlzottan tisztelték volna a világsztárokat felvonultató ellenfelet, koncentrált futballjukkal felvették a versenyt az esélyesebbnek tartott Fenerrel.

VÉLEMÉNY Szalai Gábor Szalai Gábor, a Ferencváros védője: – Nemigen hallottam a pályán a társakat, de jól kezeltük a helyzetet. Védőként nehéz meccs volt, tapasztaltam, milyen képességű játékosai vannak az ellenfélnek, csapatként azonban – az előző mérkőzésekhez hasonlóan – eltüntettük a különbséget. Készültünk az ellenfélből, számítottunk rá, mit játszik, és sikerült meglepnünk azzal, hogy időnként magasan próbáltunk labdát szerezni. Előre aláírtuk volna az egy pontot, de a meccs alakulása tükrében több is volt benne. Most az a feladat, hogy az NB I-ben is hozzuk ugyanezt a teljesítményt – sajnos ezt az elmúlt időszakban nem sikerült megoldanunk.

A Fradi meccsterve mindvégig működött, hiszen szervezetten védekezett, nem engedte tizenhatosán belülre kerülni az isztambuliakat, de kiváló egyéni teljesítményekre is szükség volt ahhoz, hogy hazavigyen egy pontot az Európa-ligában az elithez tartozó török ezüst­érmes otthonából. Toon Rae­maekers talán a legjobbját mutatta nyári szerződtetése óta, a belga középhátvéd kilenc tisztázásával, négy labdaszerzésével, két szerelésével és a támadásépítésben vállalt bátor szerepvállalásával megalapozta a hátsó sor stabilitását. Legelöl Varga Barnabás küzdött példamutatóan, és bár ezúttal kevesebb párharcot nyert meg, mint amennyit szokott (tizenháromból négyet), ismét villant, idénybeli 14. gólját fejelte.

A legélvezetesebb játékkal azonban Naby Keita rukkolt ki. A guineai középpályás fénykorát idéző mozdulatok sorát mutatta be (ne feledjük, BL-győztes futballista), testcseleit, finom labdaérintéseit és becsúszó szereléseit látva még a hazai szurkolók is elismerőn biccentettek. A Sofascore statisztikái is alátámasztják pazar játékát: passzai 89 százaléka volt pontos, két-két szerelése, illetve blokkolt lövése mellett nyolc labdaszerzése, kilenc megnyert földi párharca volt, és csak egyszer cselezték ki.

Amikor a mérkőzés után a saját teljesítményéről kérdezték, szerényen válaszolt.

„Inkább a csapat teljesítményére vagyok büszke. Próbálom visszanyerni a legjobb formámat, ebben a többiek is segítségemre vannak, de ismerem magam, van még miben előrelépnem. Szerintem is rendben volt a játékom, s keményen dolgozom, hogy még többet tudjak hozzátenni a Fradi sikereihez. Győzni jöttünk Isztambulba, s bár ez nem jött össze, nagyon erős csapat otthonában szereztünk pontot, nem lehetünk tehát elégedetlenek. Őrült hangulat uralkodott a stadionban, élveztem a játékot, szeretem az ilyesfajta nyomást. Meglátjuk, az első nyolcban végzünk-e, mindenekelőtt azonban szeretnénk megnyerni a következő, Rangers elleni hazai meccset.”

Mielőtt felszállt volna a csapatbuszra, megkérdezték tőle: hogyan vélekedik a helyzetéről? Kölcsönszerződése december 31-én lejár a Ferencvárosnál, amely ha nem érvényesíti kivásárlási opcióját, visszatér a Werder Bremenhez.

„Kedvelem az elnököt és Hajnal Tamást. Bíztak bennem, lehetőséget adtak, amiért hálás vagyok nekik. Szeretem Budapestet, a szívemhez nőtt a Ferencváros és a szurkolótábora, ám egyelőre nem tudok biztosat mondani a jövőmről. A futballban bármi megtörténhet.”