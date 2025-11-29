Naby Keita: Büszke vagyok csapatunk teljesítményére
Ritkán fordul elő, hogy jó formában lévő, márkás európai klub vezetőedzője azt mondja egy magyar csapattal vívott mérkőzés után, számukra előny, hogy ennyire hajtós meccset játszottak hétfői rangadójuk előtt. Márpedig a Fenerbahcét irányító Domenico Tedesco csütörtök esti nyilatkozata alapján a Galatasaray elleni derbit megelőzően jól jött, hogy futballistái megvívták a Ferencváros elleni összecsapást. A zöld-fehérek eddigi legkeményebb erőpróbájukon keményen küzdve, jól megtervezett taktikával tüntették el a két csapat közötti különbséget. A Fradi-játékosokat nem bénította meg az Európában másutt alig tapasztalható őrületes hangzavar, és azt sem lehetett látni rajtuk, hogy túlzottan tisztelték volna a világsztárokat felvonultató ellenfelet, koncentrált futballjukkal felvették a versenyt az esélyesebbnek tartott Fenerrel.
Szalai Gábor, a Ferencváros védője: – Nemigen hallottam a pályán a társakat, de jól kezeltük a helyzetet. Védőként nehéz meccs volt, tapasztaltam, milyen képességű játékosai vannak az ellenfélnek, csapatként azonban – az előző mérkőzésekhez hasonlóan – eltüntettük a különbséget. Készültünk az ellenfélből, számítottunk rá, mit játszik, és sikerült meglepnünk azzal, hogy időnként magasan próbáltunk labdát szerezni. Előre aláírtuk volna az egy pontot, de a meccs alakulása tükrében több is volt benne. Most az a feladat, hogy az NB I-ben is hozzuk ugyanezt a teljesítményt – sajnos ezt az elmúlt időszakban nem sikerült megoldanunk.
A Fradi meccsterve mindvégig működött, hiszen szervezetten védekezett, nem engedte tizenhatosán belülre kerülni az isztambuliakat, de kiváló egyéni teljesítményekre is szükség volt ahhoz, hogy hazavigyen egy pontot az Európa-ligában az elithez tartozó török ezüstérmes otthonából. Toon Raemaekers talán a legjobbját mutatta nyári szerződtetése óta, a belga középhátvéd kilenc tisztázásával, négy labdaszerzésével, két szerelésével és a támadásépítésben vállalt bátor szerepvállalásával megalapozta a hátsó sor stabilitását. Legelöl Varga Barnabás küzdött példamutatóan, és bár ezúttal kevesebb párharcot nyert meg, mint amennyit szokott (tizenháromból négyet), ismét villant, idénybeli 14. gólját fejelte.
A legélvezetesebb játékkal azonban Naby Keita rukkolt ki. A guineai középpályás fénykorát idéző mozdulatok sorát mutatta be (ne feledjük, BL-győztes futballista), testcseleit, finom labdaérintéseit és becsúszó szereléseit látva még a hazai szurkolók is elismerőn biccentettek. A Sofascore statisztikái is alátámasztják pazar játékát: passzai 89 százaléka volt pontos, két-két szerelése, illetve blokkolt lövése mellett nyolc labdaszerzése, kilenc megnyert földi párharca volt, és csak egyszer cselezték ki.
Amikor a mérkőzés után a saját teljesítményéről kérdezték, szerényen válaszolt.
„Inkább a csapat teljesítményére vagyok büszke. Próbálom visszanyerni a legjobb formámat, ebben a többiek is segítségemre vannak, de ismerem magam, van még miben előrelépnem. Szerintem is rendben volt a játékom, s keményen dolgozom, hogy még többet tudjak hozzátenni a Fradi sikereihez. Győzni jöttünk Isztambulba, s bár ez nem jött össze, nagyon erős csapat otthonában szereztünk pontot, nem lehetünk tehát elégedetlenek. Őrült hangulat uralkodott a stadionban, élveztem a játékot, szeretem az ilyesfajta nyomást. Meglátjuk, az első nyolcban végzünk-e, mindenekelőtt azonban szeretnénk megnyerni a következő, Rangers elleni hazai meccset.”
Mielőtt felszállt volna a csapatbuszra, megkérdezték tőle: hogyan vélekedik a helyzetéről? Kölcsönszerződése december 31-én lejár a Ferencvárosnál, amely ha nem érvényesíti kivásárlási opcióját, visszatér a Werder Bremenhez.
„Kedvelem az elnököt és Hajnal Tamást. Bíztak bennem, lehetőséget adtak, amiért hálás vagyok nekik. Szeretem Budapestet, a szívemhez nőtt a Ferencváros és a szurkolótábora, ám egyelőre nem tudok biztosat mondani a jövőmről. A futballban bármi megtörténhet.”
Miért figyelik elit klubok Tóth Alexet, a Fradi tehetségét?
Például az is, hogy Tóth Alex idővel elit bajnokságban folytatja a pályafutását. A Ferencváros 20 éves válogatott középpályásáról az elmúlt napokban sorra jelentek meg a nemzetközi sajtóértesülések, amelyek európai topklubokkal boronálják össze: többek között a Juventusszal, a Liverpoollal és a Bayern Münchennel.
„Eljutnak hozzám is ezek a hírek, de nem szabad foglalkoznom velük. Úgy tudom megalapozni a jövőmet, ha a pályán nyújtok jó teljesítményt és a saját feladataimra figyelve futballozom. Nyilván jól hangzanak ezek a csapatnevek és bajnokságok, de csak szóbeszéd. Hosszú még az idény, bőven van teendőnk, ami fontosabb: például el kellene kezdenünk nyerni az NB I-ben. Élvezem, hogy a Ferencvárosban jó mérkőzéseken játszhatok, és hogy heti kétszer lépünk pályára.”
A Fenerbahce elleni összecsapást is élvezte, igaz, némi meglepetésre csak fél órát töltött a pályán, Kristoffer Zachariassen helyét vette át a középpályán.
„Remekül játszott a csapat, jó volt így beszállni a meccsbe, főleg ilyen hangulatban – folytatta Tóth Alex. – Amikor a pályán voltam, valamennyire megszűnt a külvilág, inkább akkor hallottam a lelátóról a szurkolást, amikor kiment a labda és állt a játék. Egységesek voltunk, stabilan védekeztük, veszélyes területeken szereztünk labdát, igaz, ebből nem mindig sikerült helyzetet kialakítanunk. Sajnáltuk, hogy hamar egyenlített a Fenerbahce, jó lett volna kicsit tovább húzni. Öt mérkőzés után veretlenek vagyunk, mindenkinek az a célja, hogy minél jobban szerepeljünk. Úgy vagyunk vele, ha a Fenerbahce otthonában megcsináltuk, bármire képesek vagyunk, arra is, hogy az első nyolcban végezzünk az El-tabellán.”
A Ferencváros 11 pontjával kedvező helyzetből várhatja a ligaszakasz folytatását. Az adatalapú szimulációkkal dolgozó Football Meets Data szerint szinte biztos, hogy az FTC továbbjut, azaz az első 24 csapat között végez, a valószínűségét 99.99 százalékra becsüli, arra pedig 29 százalék esélyt lát, hogy az első nyolcban, azaz automatikusan nyolcaddöntőtőbe kerülő pozícióban zár.
|Megkérdezték Robbie Keane-től, lenne-e a Fenerbahce edzője
A mérkőzést követő sajtótájékoztatón a török sajtó munkatársai is kérdezték Robbie Keane-t. A Ferencváros ír mestere olyannyira meggyőzte az egyik helyi kollégát, hogy megkérdezte tőle, lenne-e a Fenerbahce edzője.
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
FENERBAHCE (török)–FERENCVÁROS 1–1 (0–0)
Isztambul, Sükrü Saracoglu Stadion, 37 898 néző. Vezette: Ricardo de Burgos (Iker De Francisco, Asier Pérez De Mendiola) – spanyolok
FENERBAHCE: Ederson – N. Semedo, Efe Demir (Müldür, 76.), Skriniar, A. Brown – Talisca, M. Asensio (Nene, 60.), E. Álvarez – Aydin, En-Nesziri (Durán, 60.), Aktürkoglu (Levent, 60.). Vezetőedző: Domenico Tedesco
FERENCVÁROS: Dibusz – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Kanikovszki (Ötvös, 81.), N. Keita (J. Romao, 81.), Zachariassen (Tóth A., 60.), Cadu (O'Dowda, 60.) – Varga B., Yusuf (L. Joseph, 74.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Talisca (69.), ill. Varga B. (66.)
Kiállítva: Durán (90+1.)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Lyon
|5
|4
|–
|1
|11–2
|+9
|12
|2. Midtjylland
|5
|4
|–
|1
|12–5
|+7
|12
|3. Aston Villa
|5
|4
|–
|1
|8–3
|+5
|12
|4. Freiburg
|5
|3
|2
|–
|8–3
|+5
|11
|5. Real Betis
|5
|3
|2
|–
|8–3
|+5
|11
|6. FERENCVÁROS
|5
|3
|2
|–
|9–5
|+4
|11
|7. Braga
|5
|3
|1
|1
|9–5
|+4
|10
|8. Porto
|5
|3
|1
|1
|7–4
|+3
|10
|9. Genk
|5
|3
|1
|1
|7–5
|+2
|10
|10. Celta Vigo
|5
|3
|–
|2
|11–7
|+4
|9
|11. Lille
|5
|3
|–
|2
|10–6
|+4
|9
|12. Stuttgart
|5
|3
|–
|2
|8–4
|+4
|9
|13. Viktoria Plzen
|5
|2
|3
|–
|6–2
|+4
|9
|14. Panathinaikosz
|5
|3
|–
|2
|9–7
|+2
|9
|15. Roma
|5
|3
|–
|2
|7–5
|+2
|9
|16. Nottingham Forest
|5
|2
|2
|1
|9–5
|+4
|8
|17. PAOK
|5
|2
|2
|1
|10–7
|+3
|8
|18. Bologna
|5
|2
|2
|1
|7–4
|+3
|8
|19. Brann Bergen
|5
|2
|2
|1
|6–3
|+3
|8
|20. Fenerbahce
|5
|2
|2
|1
|5–5
|0
|8
|21. Celtic
|5
|2
|1
|2
|7–8
|–1
|7
|22. Crvena zvezda
|5
|2
|1
|2
|4–5
|–1
|7
|23. Dinamo Zagreb
|5
|2
|1
|2
|7–10
|–3
|7
|24. Basel
|5
|2
|–
|3
|7–7
|0
|6
|25. Ludogorec
|5
|2
|–
|3
|8–11
|–3
|6
|26. Young Boys
|5
|2
|–
|3
|7–12
|–5
|6
|27. Go Ahead Eagles
|5
|2
|–
|3
|4–9
|–5
|6
|28. Sturm Graz
|5
|1
|1
|3
|4–7
|–3
|4
|29. Salzburg
|5
|1
|–
|4
|5–10
|–5
|3
|30. Feyenoord
|5
|1
|–
|4
|4–9
|–5
|3
|31. FCSB
|5
|1
|–
|4
|3–8
|–5
|3
|32. Utrecht
|5
|–
|1
|4
|2–7
|–5
|1
|33. Rangers
|5
|–
|1
|4
|2–9
|–7
|1
|34. Malmö
|5
|–
|1
|4
|2–10
|–8
|1
|35. Maccabi Tel-Aviv
|5
|–
|1
|4
|1–14
|–13
|1
|36. Nice
|5
|–
|–
|5
|4–12
|–8
|0