Utánpótlás-konferencia: már csak három nap!

Az Utanpotlassport.hu szerkesztősége 2011 óta minden évben megrendezte nagy sikerű utánpótlás-nevelési konferenciáját, és ez az idén sem lesz másképp. A december 3-án, szerdán a Magyar Edzők Társasága szakmai együttműködésével a Lurdy Ház Rendezvényközpontjában tartandó, Egy nap az utánpótlásért című, egész napos szakmai eseményen ezúttal is klasszis előadók beszélnek majd a korosztályos sportot érintő aktualitásokról, legfontosabb ügyekről.

A konferencián a résztvevők például meghallgathatják azt pódiumbeszélgetést, amelynek címe: „Tényleg nehéz-e az iskolatáska?”, résztvevője pedig Petrovics Mátyás vízilabdaedző, az FTC női utánpótlás-szakmai igazgatója és Vajda Zsuzsanna, a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója. Szóba kerül majd

miképpen alakítható ki partneri viszony a sportszakosztály és suli között;

hogy milyen lehetőségei vannak az edzőnek a kapcsolattartásra a tanárokkal, az igazgatókkal; hogy fontosak-e az oktatási intézmények számára az élsportolók; hogy példaképekké válhatnak-e a kiemelkedő eredményeket elérő fiatal sportolók egy osztályban; hogy mi a teeendő, ha az ígéretes tizenéves versenyzőnek nem megy a tanulás, vagy ha az iskola gátolni próbálja a sportolást; hogy a sikeres sportolókat kellőképpen foglalkoztatja-e,

mihez kezdenek majd a versenyzői pályafutásuk befejezése után.

Az ebéddel, tombolasorsolással egybekötött konferencia további témái megtalálhatók az esemény honlapján, a https://utanpotlaskonferencia.hu/ oldalon, amelyen az érdeklődők jelentkezhetnek is a rendezvényre.

(Kiemelt képünkön: A Budapesti Baptista Gimnázium, Technikum és Sportiskola sportoló diákjai tanárukkal Forrás: BUBAKI)