Premier League: West Ham United–Liverpool

ANGOL PREMIER LEAGUE

13. FORDULÓ

West Ham United–Liverpool 0–1 (0–0) – élőben az NSO-n!

London, London Stadium, 62 450 néző. V: D. England

West Ham: Areola – Wan-Bissaka, Mavropanosz, Todibo, El Hadji Diouf – Magassa (Luis Guilherme, 68.), Potts – Bowen, Paquetá, Mateus Fernandes – C. Wilson. Menedzser: Nuno Espirito Santo

A kispadon: Hermansen (k.), Igor, Kilman, Walker-Peters, Irving, Guido Rodríguez, Soucek, Füllkrug

FC Liverpool: Alisson – Joe Gómez, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo – Isak (Ekitiké, 67.). Menedzser: Arne Slot

A kispadon: Mamardasvili (k.), Robertson, Endo, Curtis Jones, Nyoni, Chiesa, Ngumoha, Szalah

Gólszerző: Isak (60.)



