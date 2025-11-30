Premier League: West Ham United–Liverpool

Az angol élvonalban a Liverpool a West Ham United otthonában lép pályára West Ham United–Liverpool 0–0 – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
13. FORDULÓ
West Ham United–Liverpool 0–1 (0–0) – élőben az NSO-n!
London, London Stadium, 62 450 néző. V: D. England
West Ham: Areola – Wan-Bissaka, Mavropanosz, Todibo, El Hadji Diouf – Magassa (Luis Guilherme, 68.), Potts – Bowen, Paquetá, Mateus Fernandes – C. Wilson. Menedzser: Nuno Espirito Santo
A kispadon: Hermansen (k.), Igor, Kilman, Walker-Peters, Irving, Guido Rodríguez, Soucek, Füllkrug
FC Liverpool: Alisson – Joe Gómez, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo – Isak (Ekitiké, 67.). Menedzser: Arne Slot
A kispadon: Mamardasvili (k.), Robertson, Endo, Curtis Jones, Nyoni, Chiesa, Ngumoha, Szalah
Gólszerző: Isak (60.)
