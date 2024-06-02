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Kroos és Nacho is megelőzte a Barcát, Núnez lett a Dortmund támadóiból – mémek

DOMONKOS BÁLINTDOMONKOS BÁLINT
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2024.06.02. 11:30
A Dortmund támadói a BL-döntőben (Fotó: Troll Football/X)
Címkék
FC Barcelona Real Madrid Toni Kroos Bajnokok Ligája-döntő Borussia Dortmund mémek BL-döntő
Története során 15. alkalommal nyerte meg a labdarúgó Bajnokok Ligáját a Real Madrid. A „királyiaktól” már Toni Kroosnak és Nachónak is több BL-diadala van, mint az ősi rivális FC Barcelonának, ezt pedig a mémgyártók sem felejtették el.

Még hogy a sárgában játszó londoni csapatnak, a Watfordnak nincsenek szurkolói…

ÍGY SZURKOLT A VILÁG A BL-DÖNTŐBEN

KEZDŐSZETT DORTMUND-SZURKOLÓKNAK

A DORTMUND BL-DÖNTŐRE KIADOTT, KÜLÖNLEGES MEZE

A DORTMUND KIVÁLÓ ELSŐ FÉLIDŐT PRODUKÁLT, CSAK A TÁMADÓK VÁLTAK DARWIN NÚNEZZÉ (AZ IDÉNYBEN LEGTÖBB NAGY HELYZETET HIBÁZÓ LIVERPOOL-CSATÁR)

NAGYJÁBÓL ÍGY CÉLOZTAK…

A KRITIKUSOK A REAL MADRID „KISZIVÁRGOTT KEZDŐCSAPATÁN” IS ÉLCELŐDTEK

A LEGMODERNEBB TIKI-TAKA

A REAL MADRID MARCO REUS PÁLYÁRA LÉPÉSE UTÁN

MÁR A GOOGLE IS TUDJA, HOGY NEM TIZENNÉGYSZERES, HANEM TIZENÖTSZÖRÖS BL-GYŐZTES A REAL MADRID

EZ PEDIG PROBLÉMÁT OKOZ FLORENTINO PÉREZ KLUBELNÖKNEK, MERT MÁR NINCS HELY A TRÓFEASZOBÁBAN

AZ FC BARCELONA MEGINT GRATULÁLT AZ ŐSI RIVÁLIS ÚJABB TRÓFEÁJÁHOZ. ÁT IS NEVEZTÉK A GRÁNÁTVÖRÖS-KÉKEKET GRATULÁLOK FC-RE

A KATALÁNOK IS MEGKAPTÁK A MAGUKÉT, UGYANIS MÁR TONI KROOSNAK ÉS NACHÓNAK IS TÖBB BAJNOKOK LIGÁJA-GYŐZELME VAN, MINT AZ FC BARCELONÁNAK.

AZ FC BARCELONA TEHETSÉGE, LAMINE YAMAL LETT A LEGFIATALABB LABDARÚGÓ, AKI LÁTHATTA BAJNOKOK LIGÁJÁT NYERNI ARDA GÜLERT – SZÚRTAK ODA MÉG EGYET A KATALÁNOKNAK.

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„Ugyanaz a régi film”; „Paranormális Real Madrid” – nemzetközi sajtóvisszhang a BL-döntőről

Van aki szerint nem a „királyiak” nyerték meg a finálét, hanem a Dortmund veszítette el.

Kobel: Megmutattuk, hogy képesek vagyunk játszani a legmagasabb szinten is

Hummels: Bátran és szívvel futballoztunk, és minőségi játékot mutattunk be. Csak éppen a gól hiányzott.

Bellingham: Az első félidőben a Dortmund volt a jobb, akár két-három góllal is vezethetett volna

Ancelotti: Az első félidőben szenvedtünk, a másodikban már kevesebbszer adtuk el a labdát, jobban játszottunk, de ezek most jelentéktelen részletek.

BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
Borussia Dortmund (német)–Real Madrid (spanyol) 0–2 (0–0)
London, Wembley Stadion, 86 212 néző. Vezette: Vincic (szlovén)
DORTMUND: Kobel – Ryerson, Hummels, N. Schlotterbeck, Maatsen – Can (Malen, 80.), Sabitzer – Sancho (Bynoe-Gittens, 87,), Brandt (Haller, 80.), Adeyemi (Reus, 72.) – Füllkrug. Vezetőedző: Edin Terzic
REAL MADRID: Courtois – Carvajal, Rüdiger, Nacho, F. Mendy – Valverde, Camavinga, Kroos (Modric, 86.) – Bellingham (Joselu, 84.) – Rodrygo (Éder Militao, 90.), Vinícius Júnior (Lucas Vázquez, 90+4.). Vezetőedző: Carlo Ancelotti
Gólszerző: Carvajal (74.), Vinícius Júnior (83.)

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