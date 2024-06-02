Kroos és Nacho is megelőzte a Barcát, Núnez lett a Dortmund támadóiból – mémek

Még hogy a sárgában játszó londoni csapatnak, a Watfordnak nincsenek szurkolói…
ÍGY SZURKOLT A VILÁG A BL-DÖNTŐBEN
KEZDŐSZETT DORTMUND-SZURKOLÓKNAK
A DORTMUND BL-DÖNTŐRE KIADOTT, KÜLÖNLEGES MEZE
A DORTMUND KIVÁLÓ ELSŐ FÉLIDŐT PRODUKÁLT, CSAK A TÁMADÓK VÁLTAK DARWIN NÚNEZZÉ (AZ IDÉNYBEN LEGTÖBB NAGY HELYZETET HIBÁZÓ LIVERPOOL-CSATÁR)
NAGYJÁBÓL ÍGY CÉLOZTAK…
A KRITIKUSOK A REAL MADRID „KISZIVÁRGOTT KEZDŐCSAPATÁN” IS ÉLCELŐDTEK
A LEGMODERNEBB TIKI-TAKA
A REAL MADRID MARCO REUS PÁLYÁRA LÉPÉSE UTÁN
MÁR A GOOGLE IS TUDJA, HOGY NEM TIZENNÉGYSZERES, HANEM TIZENÖTSZÖRÖS BL-GYŐZTES A REAL MADRID
EZ PEDIG PROBLÉMÁT OKOZ FLORENTINO PÉREZ KLUBELNÖKNEK, MERT MÁR NINCS HELY A TRÓFEASZOBÁBAN
AZ FC BARCELONA MEGINT GRATULÁLT AZ ŐSI RIVÁLIS ÚJABB TRÓFEÁJÁHOZ. ÁT IS NEVEZTÉK A GRÁNÁTVÖRÖS-KÉKEKET GRATULÁLOK FC-RE
A KATALÁNOK IS MEGKAPTÁK A MAGUKÉT, UGYANIS MÁR TONI KROOSNAK ÉS NACHÓNAK IS TÖBB BAJNOKOK LIGÁJA-GYŐZELME VAN, MINT AZ FC BARCELONÁNAK.
AZ FC BARCELONA TEHETSÉGE, LAMINE YAMAL LETT A LEGFIATALABB LABDARÚGÓ, AKI LÁTHATTA BAJNOKOK LIGÁJÁT NYERNI ARDA GÜLERT – SZÚRTAK ODA MÉG EGYET A KATALÁNOKNAK.
ÉS A VÉGÉRE HAGYTUK A LEGKREATÍVABBAT, A REAL MADRID ÚJ CÍMERÉT
BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
Borussia Dortmund (német)–Real Madrid (spanyol) 0–2 (0–0)
London, Wembley Stadion, 86 212 néző. Vezette: Vincic (szlovén)
DORTMUND: Kobel – Ryerson, Hummels, N. Schlotterbeck, Maatsen – Can (Malen, 80.), Sabitzer – Sancho (Bynoe-Gittens, 87,), Brandt (Haller, 80.), Adeyemi (Reus, 72.) – Füllkrug. Vezetőedző: Edin Terzic
REAL MADRID: Courtois – Carvajal, Rüdiger, Nacho, F. Mendy – Valverde, Camavinga, Kroos (Modric, 86.) – Bellingham (Joselu, 84.) – Rodrygo (Éder Militao, 90.), Vinícius Júnior (Lucas Vázquez, 90+4.). Vezetőedző: Carlo Ancelotti
Gólszerző: Carvajal (74.), Vinícius Júnior (83.)
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