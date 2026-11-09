Birkózás: Losonczi Dávid Kazahsztánban is aranyérmes lett

H. Á.H. Á.
2026.11.09. 10:10
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Losonczi (jobbról a második) visszatérése óta eddig száz százalékos (Fotó: MBSZ)
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Mardan Szaparbajev-emlékverseny Losonczi Dávid birkózás
A kazah birkózósport meghatározó alakjáról, az edzőként, sportvezetőként és akadémikusként is ismert Mardan Szaparbajevről elnevezett emlékversenyen az ESMTK világ- és Európa-bajnok, olimpiai ötödik helyezett kiválósága, Losonczi Dávid, valamint az U20-as Európa-bajnok Tösmagi Attila is szőnyegre lépett.

Néhány nappal az asztanai birkózó-világbajnokságot követően rangos nemzetközi emlékversenyt rendeztek Dél-Kazahsztánban, az ország harmadik legnépesebb városában, Simkentben. 

Losonczinak a szalagszakadása és térdműtétje miatti egyéves kényszerpihenője után ez volt a második nemzetközi megméretése, és a szeptemberi poreci Valamar-kupa után ezúttal is aranyéremmel zárt. A kötöttfogású 87 kilogrammosok között induló klasszis három magabiztos győzelemmel jutott a fináléba. Két kirgiz ellenfelét pillanatok alatt, üzbég riválisát pedig ötpercnyi küzdelem után győzte le technikai tussal. A döntő már jóval kiélezettebb csatát hozott, amelyben a kazah versenybírók vitatható ítéletei is nehezítették Losonczi dolgát, ám ő a hazai pályán szereplő, simkenti klubot képviselő ellenfelével és a kedvezőtlen körülményekkel is megbirkózott, végül 9–8-as győzelemmel szerezte meg az aranyérmet.

Tösmagi Attila ezúttal a 77 kilogrammosok között próbált szerencsét, ahol öt mérkőzésen lépett szőnyegre. Két kazah és egy üzbég ellenfelét is legyőzte, majd az azeri riválisával szemben rendkívül szoros csatában maradt alul. Az 1–1-es állás előbb szerzett pont révén még a magyar birkózónak kedvezett, ám a második menetben hosszas videózást követően fejelésért megintették, így végül ellenfele örülhetett a győzelemnek. Tösmagi a bronzmérkőzésen javított, tádzsik vetélytársát technikai tussal múlta felül, ezzel megszerezte a harmadik helyet.

 

Mardan Szaparbajev-emlékverseny Losonczi Dávid birkózás
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