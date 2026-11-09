Kosznovszky Márk: Végre újra futballistának érezhetem magam!

– Csúszik a visszatérése?

– Sajnos igen, a rehabilitáció során két alkalommal is kisebb sérülést szenvedtem, egyszer a combom, egyszer pedig a vádlim rakoncátlankodott, így egy hónappal később léphetek majd pályára – mondta lapunknak adott interjújában Kosznovszky Márk, az angol második ligás (Championship) Ports­mouthban szereplő 24 éves középpályás. Mint ismert, a futballista a tavaly december 29-i Charlton elleni bajnokin sérült meg, elszakadt a kereszt- és oldalszalagja, s a terveknek megfelelően csak február 17-én műtötték meg. – Úgy gondoltuk, ha minden jól megy, november végén újra játszhattam volna tétmeccsen, de így csak december végén, január elején térhetek vissza. Nyilván csalódott voltam, hiszen nagyon vártam már, hogy újra segíthessek a csapatnak. Azonban türelmesnek kell maradnom, ezen a néhány héten már semmi sem múlhat… Miután ismét pályára lépek, onnantól számítva még úgyis el kell telnie fél évnek ahhoz, hogy kiderüljön, mire vagyok képes.

A magyar középpályás labdás edzéseket már végezhet, de még nem ütközhet a tréningeken (Fotó: Imago Images)

– Már minden gyakorlatot elvégezhetett az edzésen?

– Szerdán edzhettem először újra a többiekkel, mindent csinálhattam, kivéve azokat a feladatokat, amelyekben ütközni kellett: ez lesz a következő és egyben utolsó lépcsőfok. Nyilván elfáradtam, hiszen mégsem konditeremben, steril körülmények között emeltem a súlyokat, hanem váratlan helyzetek adódtak, amelyeket minél gyorsabban meg kellett oldanom. Sokat kellett fejelnem, ugranom, mozognom: kemény volt, de élveztem, hiszen végre újra futballistának érezhetem magam!

– Miként élte meg az elmúlt majdnem egy évet?

– Hullámzóan. Nagyon sok idő telt el tavaly december óta: az elején mentálisan nagyon megviselt, hogy odaszerződésem után fél évvel megsérültem, fájt, hogy nem tudtam futballozni, ráadásul egyre több lehetőséget kaptam a csapatban. Újra meg kellett tanulnom járni, a mindennapi élet is nehézkesen ment. Sokszor monoton munkát kellett végeznem, ez meggyötri az ember lelkét, de ahogyan telt az idő, egyre több mindent végezhettem, erősödtem, láttam a meló eredményét.

– Súlyban is mérhető a fejlődése?

– De még mennyire: 71 kilogrammal kerültem ki az MTK-tól Angliába, fél év alatt két és fél kiló izmot pakoltak rám. Sajnos a sérülésem után körülbelül ennyit el is veszítettem a bal lábamról, amely ilyenkor megszokott, hiszen az ember nem terhelheti a rossz lábát. Ez már „visszajött”, a jobb lábam is erősebbé vált, a felsőtestem egyaránt, így jelenleg 77 kiló vagyok: kellett is ez a plusz hat kilogramm izom, de még így is a kisebbek közé tartozom a Championship középpályásai között. Viszont közel sem mindegy, hogy akivel ütközöm, ő tíz vagy csak négy kilóval több nálam. Bárcsak tartanánk már ott, hogy ezt át is élhessem! Nagyon várom, hogy egy év után újra tétmeccsen játszhassak: a társak, az edzők visszavárnak és támogatnak, ez még több erőt ad a mindennapi küzdelmekhez.