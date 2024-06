Bellingham: Az első félidőben a Dortmund volt a jobb, akár két-három góllal is vezethetett volna

„Mindig is arról álmodoztam, hogy ilyen mérkőzéseken léphessek pályára, nem is nagyon tudom szavakba önteni az érzéseimet – de azért belekezdett az értékelésbe Jude Bellingham a TNT Sports mikrofonja előtt. – Ez életem legszebb estéje. Annak kell lennie, hiszen egy tökéletes idény megkoronázása. Ennél szebben nem is alakulhatott volna ez az év. Rendkívül hálás vagyok a csapattársaimnak, a családomnak, a színfalak mögött dolgozóknak, az egészségünkre ügyelőknek például. Igazi csapatmunka eredménye az a diadal!”

A második gólt előkészítő fiatal angol labdarúgó korábbi klubjáról, a Dortmundról is beszélt a DAZN-nak: „El kell ismerni, az első félidőben ők voltak a jobbak, akár két-három góllal is vezethettek volna. De a madridi karakter olyan, hogy egy kevésbé sikerült első játékrész után is képesek vagyunk levadászni az ellenfelet. Minden tiszteletem a két klubé: különleges közegben játszom, és a régi csapatom is az volt. Nélküle sohasem juthattam volna idáig. Mindig hálás leszek a német csapatnak, sosem felejtem el, amit a Dortmundtól kaptam.”

„Én sem tudom pontosan szavakba foglalni, milyen érzések töltenek el. Nagyon-nagyon boldog vagyok, talán így a legegyszerűbb – fogalmazott az első gólt fejelő, a meccs emberének megválasztott Dani Carvajal, aki hatodszor emelhette magasba a BL-serleget. – Bonyolult meccsre készültünk, az is lett, és miután az első félidőt megúsztuk, tudtuk, hogy eljönnek a mi pillanataink is. Ha vesztésre állunk a szünetben, egy szót sem szólhattunk volna. Ami a gólomat illeti, rendszeresen felmegyek a szögletekhez, és általában úgy vagyok vele: ha már fejeltem egy gólt, attól még a következőt is én akarom szerezni.”

„Az első félidőben a Dortmund nagyon jól játszott, gyors ellenakciókból tiszta helyzetei voltak. Örömmel gratulálok nekik, de annak még jobban örülök, hogy mi nyertünk – nyilatkozta mosolyogva Federico Valverde a Movistarnak, beszélvén a meccs képének megváltozásáról is. – Edzőnk apró változtatásokat kért, többször odahívott magához, és úgy érzem, amikor átálltunk négy-három-háromra, azzal megteremtettük az addig hiányzó egyensúlyt a játékunkban. Holnap ünnepelünk, nagy parti lesz, de már akkor arról fogunk beszélgetni egymással, milyen fontos, hogy ezt a győzelmet jövőre megismételjük.”

„Döntő fontosságú volt, hogy az első félidőben nem kaptunk gólt – mondta a Real Madridban az utolsó mérkőzését játszó, Dani Carvajal fejes gólját a szögletével előkészítő Toni Kroos. – Az első játékrészre nem nagyon lehetünk büszkék, aztán viszont felpörögtünk, és jött a gól is. Akkor már maximális volt a fordulatszám, akkor már egyértelműen mi voltunk a jobbak. De hosszú ideig tartott, mire sikerült felülkerekednünk.”

„Hosszú és nehéz év van mögöttem, rengeteget segített, hogy nagyon sok támogatást kaptam a csapattársaktól, a stábtól, mindenkitől – utalt súlyos sérülése után nemrég visszatérő madridi kapus, Thibaut Courtois. – Boldoggá tesz, hogy így ér véget ez az idény: felépülésem óta öt mérkőzésen védtem, egyetlen gólt sem kaptam, szóval nincs okom panaszra. Az első félidőben nem úgy futballoztunk, ahogyan az edzőnk kérte, sok terület hagytunk nekik, nem támadtunk le hatékonyan, könnyen lehetett volna nulla–kettő a szünetre. Később aztán négy-három-háromban már inkább mi ellenőriztük a játékot.”

„Ezt nem lehet megszokni! – értékelt a játékosként két, vezetőedzőként öt BL-trófeát nyerő Carlo Ancelotti, a Real Madrid szakvezetője a Movistarnak. – Nagyon-nagyon nehéz mérkőzés volt, sokkal nehezebb, mint amire számítottunk. Az első félidőben szenvedtünk, rossz helyeken vesztettük el a labdát, hagytuk a Dortmundot, hogy azt játssza, amiben a legjobb: hogy letámadásból építkezzen. A másodikban már kevesebbszer adtuk el a labdát, jobban játszottunk, de ezek most jelentéktelen részletek. Csak az számít, hogy nyertünk. Az álom folytatódik.”