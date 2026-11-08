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Ezt értette Elver családi ok alatt a győri távozásának indoklásában

N. T.N. T.
2026.11.08. 11:59
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Helena Elver (balra) szeretné visszaszerezni az önbizalmát (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
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Odense női kézilabda Helena Elver Győri Audi ETO KC
Mint a héten beszámoltuk róla, két idény után távozik a Győri ETO női kézilabdacsapatától Helena Elver, és jövő nyáron visszatér az Odenséhez. A 28 éves dán válogatott irányító azóta bővebben is megindokolta a váltást.

 

A győri klub közleménye úgy fogalmazott, Elver családi okok miatt döntött úgy, hogy hazatér. A játékos a dán Tv2-nek beszélt az indokairól, melyből kiderült, hogy a biztonságot jelentő környezet nagyon sokat számít neki a pályán és azon kívül is, így tudja igazán a legjobbját nyújtani. 

„Odensében igazán otthon érzem magamat, így számomra olyan, mintha hazatérnék. (..) Szerintem kívülről is látható volt, amikor korábban Odensében játszottam, hogy a biztonságot jelentő környezetben én is jobban teljesítettem. Nagy önbizalommal játszottam, amiben az is szerepet játszott, hogy éreztem, komoly szerepem van a csapatban, és ki tudom bontakoztatni a képességeimet. Szóval elsősorban sportszakmai döntést hoztam, de persze jó lesz újra otthon, Dániában játszani”magyarázta Elver, aki annak is örül, hogy újra együtt játszhat Mie Höjlunddal, mint ahogy Anna Vjahirevával is várja a közös munkát. Korábban 2020 és 2025 között erősítette a narancsmezeseket. 

„Hiányzott már az Odensében látott verzióm. Persze ez azzal is összefügg, hogy akkor milyen stílusban játszottunk, de remélem, sikerül visszatalálnom ahhoz a formámhoz. Ugyanakkor sokat adott a külföldön töltött időszak is, próbára tett sokféle értelemben, úgy érzem, hogy érettebb és erősebb lettem ezáltal” – tette hozzá, végül arról a meggyőződéséről beszélt, hogy az Odense Európa egyik legerősebb csapata lesz. 

Az olimpiai és világbajnoki bronzérmes, valamint Európa-bajnoki ezüstérmes irányító 2025 nyarán igazolt Győrbe, két évre szóló szerződést kötött. Az eddig eltelt időszakában magyar bajnoknak, kupagyőztesnek, Szuperkupa-győztesnek és Bajnokok Ligája-ezüstérmesnek mondhatja magát. 

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A 28 éves játékos családi okok miatt döntött úgy, hogy hazatér.

 

Odense női kézilabda Helena Elver Győri Audi ETO KC
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