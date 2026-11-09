Simeone: Kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a játékosok, nem fogok panaszkodni

Ugyan Giuliano Simeone még vezetést szerzett az Atlético Madridnak, Fermín Lópezre nem volt válasza a fővárosiaknak, a spanyol támadó középpályás két góljával pedig megfordította és megnyerte a vasárnap esti derbit a Barcelona.

„Megvan bennünk a képesség, hogy megnyerjük az ilyen meccseket. Nagyon bízom ebben a csapatban, nem könnyű itt nyerni. Ez a három pont fantasztikus, de hosszú az út, és mindennap a trófeákért dolgozunk” – kezdte Hansi Flick, a Barcelona vezetőedzője, aki kitért a félidei cseréjére is. „Az eredeti terv az volt, hogy Frenkie de Jongot szélsőhátvédként játszatjuk, és lecseréljük Bernalt, amikor elfárad. Jól sült el a dolog.”

A német hozzátette, a második félidőben kompaktabban tudtak letámadni, amelynek köszönhetően a teljesítményük is feljavult. Nem ő volt az egyetlen, aki a letámadást emelte ki, hogy ez volt a győzelem egyik kulcsa. Pau Cubarsí is hasonlóan vélekedett: „Jobb letámadást kellett alkalmaznunk, a második félidőben pedig valamivel jobban helyezkedtünk. Az ellenfél már nem érezte magát olyan kényelmesen, mi pedig éreztettük elöl a jelenlétünket”.

Gavi szerint a helyzetkihasználás volt a döntő faktor, emellett az Atlético játékát is méltatta.

„Ők mindig kemény ellenfelek, mert tudják, hogyan kell jól játszani ellenünk – ezt ma is bebizonyították. Megvannak az eszközeik ahhoz, hogy komoly gondokat okozzanak nekünk. Ezek a meccsek olyanok, mint egy csata, hiszen a hangulat rendkívül feszült, talán a legintenzívebb egész Európában. Nagyon fontos volt, hogy győzelemmel távozzunk.”

A mérkőzés hőse, Fermín López úgy véli, az első 20-25 percben nem voltak elég élesek, azonban ahogy telt az idő, úgy tudták visszavenni a találkozó feletti kontrollt. A spanyol kiemelte az első góljának jelentőségét, szerinte nagyon sokat segített abban, hogy a második félidőre kicsit nyugodtabban tudjanak kifutni. Nyilatkozata végén a szurkolóknak is üzent: „Készen állunk. Tudtuk, hogy a szurkolók kissé csalódottak voltak a két vereség után, de ezzel a győzelemmel tudattuk velük, itt vagyunk, és minden mérkőzésen harcolni fogunk”.

Az Atleti vezetőedzője, Diego Simeone szerint volt 50 perc a találkozón, amikor uralni tudták a játékot, a játékosait viszont nem hibáztatja a vereségért: „Kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a játékosok, nem fogok panaszkodni. Olyan területen tudtuk nyomás alá helyezni az ellenfelet, ahol nem érezték magukat komfortosan. Hiányzott belőlünk az az élesség, amelyet más alkalmakkor már megmutattunk, az ellenfél pedig nagy önbizalommal játszott, és képes volt gólra váltani a kialakított helyzeteit”.

Az argentin szakember Julian Álvarezről is beszélt, akinek a nyáron meghiúsult a Barcelonába történő igazolása.

„Kulcsfontosságú teljesítményt nyújtott: háromszor is tevékenyen részt vett a játékban, ráadásul ő adta a gólpasszt Giulianónak. A második félidőben volt az a helyzete, amikor megpróbálta átemelni a labdát a kapus felett és ott volt a Baenának szánt beadása is – mit is várhatnánk még tőle? Mindannyian szerettük volna, ha az a labda bemegy, de kivárjuk a sorát; szükségünk van rá, mert ha el akarjuk érni a céljainkat, akkor ő elengedhetetlen.”

A Barcelona ezzel a győzelemmel továbbra is vezeti a spanyol bajnokságot, míg az Atlético hozzájuk öt, a Real Madridhoz képest pedig két pont lemaradással áll a harmadik helyen.