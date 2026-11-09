Piros Zsombor: Nincs már poénpingpong és játék a telefonon

– Megünnepelte, hogy elérte a hőn áhított top 100-at?

– Egyelőre nem, majd a szezon végén, ha lemegy a maradék két verseny, utána ünneplünk egy kicsit a családdal, az edzőkkel.

– Hol versenyez még?

– Először Orléans-ban. Ezt a hetemet befolyásolja, hogy pénteken összeszedtem egy kisebb farizomsérülést. Valószínűleg elmegyek Franciaországba, de nem biztos, hogy játszom. Az utolsó idei tornám, ha addig rendbe jövök, a metzi 125-ös challenger lesz.

KEDVEZŐ SORSOLÁS SZLOVÁKIÁBAN

– Látszott, hogy kedvező a helyzet, ha egészséges marad őszre. Mikor érezte, hogy meglesz a legjobb 100?

– Elsőre talán a nyári román túrán, a nagyon biztató két tornagyőzelmet követően. Úgy gondoltam, ha játékban nem is, de pontokban tartom azt a szintet, akkor elképzelhető, hogy elérem, és hála istennek be is következett. Pedig féltem az év végi fedett, kemény pályás versenyektől – beleértve a legutóbbi, pozsonyit is –, hogy belefutok egy-két szervagépbe, de kedvező volt a sorsolásom, pláne, hogy Borna Gojo visszalépett.

– Pályafutása legjobb éveként tekint emiatt 2026-ra?

– Kérdés nélkül, abszolút. Elég sok versenyt játszottam le, általában egészségesen, jó mentális állapotban, szóval ezt tartom a legjobbnak.

– Tett valamit a kevesebb sérülés érdekében?

– Tavaly novembertől májusig volt kondiedzőm, egyben fiziósom, Klein András. Nagy munkát végeztünk, főleg télen, mivel fájt a talpam, hosszabb, másfél-két hónapos alapozási időszakot tartottunk, ezáltal minden másra is tudtunk figyelni: gyógytorna, erőfejlesztés, nyújtás, kondiedzés. Szóval ő nagyban hozzájárult, hogy magamhoz képest nagyon kevés sérülésem legyen.

MEGMUTATTA A PROFIBB ÉNJÉT

– Érez magán változást, tehát hogy valami jött, ami eddig nem volt meg, és kellett az első 100-hoz?

– Pont a román túra előtt éreztem. A versenyeken egyedül voltam, sokat értem mentálisan, nagyon jól menedzseltem az időmet, mellőztem a szükségtelen dolgokat a pályán kívül.

Sokat elemeztem a saját meccseimet, a győzteseket és a veszteseket is, utóbbira korábban nem nagyon volt példa.

Tanultam ezekből jócskán, harminc mérkőzést néztem vissza és egyértelműen kijöttek a hiányosságaim: a második szerva sebessége; úgy en bloc a fonák; nem ütöttem eléggé keresztbe a labdákat, hanem inkább a pálya közepére, illetve nem mentem fel eleget a hálóhoz. Ezeken próbáltam edzésről edzésre javítani, specifikus feladatokat csinálni, úgyhogy megmutattam a profibb énemet.

– Mit ért szükségtelen dolgok alatt?

– Például a poénpingpongot a gyerekekkel a pálya mellett. Sokat játszottam a telefonomon, a laptopomon, és nem csak kikapcsolódás gyanánt. Néha megelégedtem a versenyen napi egy edzéssel, de másfél éve ez megduplázódott. Bevallom, a dietetikára annyira nem figyelek, nem eszem rendszer szerint, az alvásra viszont nagyon ügyelek, hogy időben lefeküdjek, meglegyen a szükséges óraszám, hogy éles tudjak lenni a meccsekre.

– Az Australian Open főtáblája így meglesz, hogy számol?

– Nem garantálható még sajnos, rengetegen vannak mögöttem nem sok ponttal lemaradva, mindenki játssza a versenyeket. Két hét múlva hétfőn kerül ki a lista.

– Pedig lenne benne érdekesség, ha épp ott jönne össze először az automatikus főtábla…

– Nagyon sorsszerű volna, hiszen Melbourne-höz köt a legkedvesebb Grand Slam-emlékem, imádok ott lenni, a várost és az egész tornát is szeretem. Mielőtt megnyertem a juniorversenyt, a tévében is mindig szívesen néztem az Australian Opent.

GYORSAN KÉPES ALKALMAZKODNI

– Csak hogy a laikus is lássa, anyagi szempontból mit jelent a top 100, mekkora előrelépés? Hosszabb távon bővítené is a stábját, az utazó csapatot?

– Az átlagoshoz képest három-négyszer nagyobb a főtáblás indulópénz a nagy tornákon. Fiziósban biztosan gondolkodnék a jelentősebb versenyekre, ahogy az év elején is kiderült, nagyon sokat tud dobni a teljesítményen, nekem talán ez a legfontosabb pillér az eredményesség fenntartásához.

– Könnyen fel tudja majd venni a rangosabb viadalok tempóját?

– Eddig nagyrészt „cselókon” szerepeltem, úgyhogy meg kell szoknom a ritmust, ha stabilan bekerülök a legjobb száz közé. Biztosan kell négy-öt verseny, hogy az edzésen is felvegyem a klasszis játékosok tempóját, amit csak a challengerek elődöntőiben, döntőiben tapasztaltam meg, de napi szinten majd hoznom kell. Gyorsan alkalmazkodom, tehát idővel képes leszek a top hetven-nyolcvan sebességén teniszezni.

– Motiválja, hogy Magyarország első számú teniszezője legyen?

– Őszintén szólva nem. A top 100-ra évekig nagyon rágörcsöltem, de ez nincs ott a fejemben.

– Megnéztem, példaképe, Balázs Attila 31 évesen érte el a top 100-at…

– Ő még edzősködött is közben, az enyémnél is göröngyösebb volt az útja. Örülök, hogy harminc előtt jócskán benéztem ide, de nem ez a cél, hanem hogy huzamosabb ideig tagja legyek az elitnek.