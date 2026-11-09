Vívás: Antal Máté és Sárvári Rita a juniorbajnok párbajtőrben

B. Z. utanpotlassport.huB. Z. utanpotlassport.hu
2026.11.09. 09:02
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Címkék
vívás utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Antal Máté és Sárvári Rita, csapatban pedig a Vasas, valamint az MTK Budapest sikerét hozta a junior párbajtőrözők országos bajnoksága.

A múlt hét végén a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban rendezték meg a junior párbajtőrözők országos bajnokságát.

A viadalon nagy mezőnyök gyűltek össze, a szoros és színvonalas meccsek mellett pedig izgalmakból sem volt hiány.

A férfiaknál a Vasas vívója, Antal Máté lett a bajnok,

miután a döntőben 15:13-ra legyőzte Császár Zoltánt.

A harmadik helyen Petrovszki Áron és Dékány Patrik végzett...

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