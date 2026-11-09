Vívás: Antal Máté és Sárvári Rita a juniorbajnok párbajtőrben
Antal Máté és Sárvári Rita, csapatban pedig a Vasas, valamint az MTK Budapest sikerét hozta a junior párbajtőrözők országos bajnoksága.
A múlt hét végén a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban rendezték meg a junior párbajtőrözők országos bajnokságát.
A viadalon nagy mezőnyök gyűltek össze, a szoros és színvonalas meccsek mellett pedig izgalmakból sem volt hiány.
A férfiaknál a Vasas vívója, Antal Máté lett a bajnok,
miután a döntőben 15:13-ra legyőzte Császár Zoltánt.
A harmadik helyen Petrovszki Áron és Dékány Patrik végzett...
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