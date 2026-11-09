Koller Nándor kapta meg az életműdíjat a pécsi futballnapon

Ismét együtt. A pécsi futball történetének jelentős alakjai – a Pécsi Dózsa, a Pécsi MSC, a Pécsi MFC, valamint a Pécsi VSK sportemberei – találkoztak november 7-én a pécsi labdarúgás napján a helyi Kodály Központban.

Az életműdíjat a 84 esztendős, alsómocsoládi születésű Koller Nándor, az egykori balhátvéd, majd későbbi pályaedző, illetve vezetőedző kapta meg. Vele kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy nem Koller, hanem Kincses néven érte el sikereit futballistaként a Pécsi Dó­zsában, ám amikor befejezte pályafutását, visszavette eredeti családnevét, amire mindig nagyon büszke volt. Tanári diplomát szerzett, majd évekig Garami József mellett ült a kispadon a PMSC-nél – szombat este nagy szeretettel fogadták korábbi játékosai.

A helyi hírességek mellett fővárosi vendég is érkezett, a Magyar Labdarúgó-szövetség képviseletében Bazsánt József vett részt a rendezvényen. Meg persze egykori klasszisok is ott ültek a körasztaloknál: a vb-résztvevő Kiss László a Vasasból, a volt válogatott Kozma István az Újpestből, Détári Lajos – úgy is, mint a Nemzeti Sportügynökség nagykövete – a Honvédból. A korábbi válogatott játékosokat Boday Ferenc, az alapítvány elnöke hívta meg az eseményre. A rendezvény kerekasztal-beszélgetéssel folytatódott a Kiss Sándor (PMSC, Újpest), Kozma István, Détári Lajos, Kiss László négyessel, valamint Páva Zsolttal, aki a rendező Pécsi Labdarúgás Napja Alapítványt képviselte.