Pukkinak nem jött össze az aranyos búcsú, 18 év után az Inter Turku a finn bajnok

Az utolsó játéknap előtt az Inter és a HJK azonos pontszámmal állt, és mivel utóbbi gólkülönbsége volt a jobb, a turkui csapatnak aranyreményei életben tartásához – a papírformát alapul véve – győznie kellett a legutóbbi két kiírást megnyerő kuopióiak otthonában. Alie Conteh fejesével és Jasse Tuominen bombájával össze is jött a győzelem, így már csak ki kellett szurkolni a rekordbajnok (33) HJK pontvesztését a párhuzamosan zajló, néhány perccel később véget érő mérkőzésen.

És nem hiába szorongott minden Inter-játékos a pálya széli monitor előtt: megtörtént, amiben reménykedtek!

Az elmúlt hetekben kiváló formában lévő, az előző tíz fordulót veretlenül (hat győzelemmel és négy döntetlennel) letudó helsinki csapat korán beszedett két gólt, és sokáig nem volt képes mit kezdeni a negyedik helyről már elmozdulni nem tudó Ouluval még úgy sem, hogy annak kapuját a megsérülő Miguel Santos helyett Tobias Backman személyében egy a 16 éves tinédzser őrizte az első félidő derekától.

A hajrá kezdetén Mads Borchers egy perc alatt két gólt szerezve felcsillantotta a reményt (22 góllal ő lett a bajnokság gólkirálya), csakhogy Rasmus Karjalainen hatalmas lövéssel újra előnyhöz juttatta az akkor már emberhátrányban küzdő vendégcsapatot. A karrierje utolsó mérkőzését játszó Teemu Pukki még egyszer megvillant – a szünetben becserélt finn legenda a 86. percben kiosztotta második gólpasszát, Nikolai Alho közelről egyenlített –, viszont újabb gól nem született: a HJK ezüstérmes lett, a 133-szoros válogatott Pukkinak nem adatott meg, hogy bajnoki címmel vonuljon vissza. (Pályafutása elején két HJK-elsőségben azért volt része.)

Az Inter 18 évet várt arra, hogy megszerezze fennállása második bajnoki címét; a turkui csapatnak remek éve van, megnyerte a Finn Kupát (a döntőben a HJK-t verve 1–0-ra) és a Ligakupát is.

Palataan vielä eiliseen 🤯 HJK–AC Oulu oli aivan käsittämätön ottelu: kuusi maalia, HJK:n nousu 0–2-tappioasemasta ja 86. minuutin tasoitus. Lopputulos 3–3, ja mestaruus lähti Turkuun 🏆 ⚽ 10' Triana 0–1 ⚽ 26' oma maali 0–2 ⚽ 76' Borchers 1–2 ⚽ 77' Borchers 2–2 (Pukki) ⚽ 84' Karjalainen 2–3 ⚽ 86' Alho 3–3 (Pukki) #tältätuntuu #veikkausliiga — Veikkausliiga (@Veikkausliiga) November 9, 2026

Az Inter Turku ugyanúgy a selejtező első fordulójában kezdi a Bajnokok Ligája 2027–2028-as idényét, mint a hazája tavaszi-őszi rendszerű bajnokságát az elmúlt hetekben megnyerő litván Kauno Zalgiris, lett RFS, észt FCI Levadia, izlandi Víkingur Reykjavík, feröeri NSÍ Runavík, ír Shamrock Rovers és kazahsztáni Ordabaszi.

A FINN FELSŐHÁZ VÉGEREDMÉNYE