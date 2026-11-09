Messze voltak a döntőtől összetettben a magyar női puskások a sportlövő vb-n

A sportág első kvótaszerző állomásán minden ötkarikás egyéni versenyben három Los Angeles-i helyet osztanak ki, így a három testhelyzetű számban is. A lövők számára az első feladat vasárnap az alapversenybe jutás volt, mely Nagybányai-Nagy Annának, Mészáros Eszternek és Dénes Eszternek is sikerült.

A hétfői alapban 60 puskás indulhatott, a program 20 térdelő helyzetű lövéssel kezdődött, s már gyakorlatilag ebben a szakaszban eldőlt, hogy a múlt kedden légpuskában 11. Nagybányai-Nagy, illetve a szerdán légpuska vegyes csapatban Péni Istvánnal negyedik Dénes Eszter sem fog tudni közel kerülni a döntőhöz, előbbi ugyanis 193, utóbbi pedig csak 191 körrel zárta ezt a részt. A tokiói és párizsi olimpián is szerepelt Mészáros 196 kört lőtt ekkor, ő viszont a következő, fekvő szakaszban „szállt el”, melyben csak 192 kört ért. Végül Nagybányai-Nagy Anna 584 körrel fejezte be a szereplését és a 30. helyet szerezte meg, míg Mészáros 580 körrel 53., Dénes pedig 573-mal 58. lett.

Az alapversenyt a brit Seonaid McIntosh 597 körös világcsúccsal nyerte meg, a nyolcas döntőbe jutáshoz pedig minimum 589 körrel volt szükség. A hétfői versenynapon rendezik a női sportpisztoly alapversenyének első 30, úgyvezett pontlövészetét, a mezőnyben három magyarral, Major Veronikával, Fábián Sára Ráhellel és Domsits Olíviával.