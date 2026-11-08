Vasas–Fradi: a rendőrség könnygázzal vetett véget a verekedésnek, több ezren köhögtek a stadionban

2026.11.08. 20:15
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Kristoffer Zachariassen és Molnár Csaba összecsapása az Illovszky Rudolf Stadionban – itt már nincs jele könnygáznak... (Fotó: Árvai Károly)
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Vasas rendőrség labdarúgó NB I szurkolók Illovszky Rudolf Stadion könnygáz verekedés Ferencváros
Kellemetlen közjáték zavarta meg a Vasas–Ferencváros bajnoki mérkőzés előtti perceket az Illovszky Rudolf Stadionban: a létesítményen kívül szurkolói összetűzés történt, amelynek során a rendőrök könnygázt is bevetettek. A szer hatása a stadionba is eljutott, így a lelátón helyet foglaló nézők és a pályán készülődő játékosok is megérezték.

A Vasas otthonánál jelen lévő kollégánk beszámolója szerint a ferencvárosi szurkolók a hazai drukkerek stadionba vezető bejáratához mentek, ahol kisebb verekedés alakult ki. A helyszínre érkező rendőrökkel is összetűzésbe kerültek a szurkolók, ezt követően a rendfenntartók könnygázt vetettek be, amellyel igyekeztek feloszlatni a csoportokat.

A könnygáz azonban a stadion területére is bejutott, a szél pedig a lelátóra és a pálya környékére sodorta. A nézők közül sokan tüsszenteni és köhögni kezdtek, a játékosok pedig a mérkőzés előtti köszöntések alatt mezükkel próbálták eltakarni az orrukat, hogy enyhítsék a kellemetlen tüneteket.

„És akkor egyszerre mindenki az orrához kapott. Az Illovszky Rudolf Stadion lelátóján helyet foglalók közül ezrek kezdtek prüszkölésbe, illetve köhécselésbe, a pályán lévő angyalföldi és ferencvárosi játékosoknak azonban még kellemetlenebb volt a helyzet: a köszöntések közben többen is eltakarták mezükkel az orrukat, próbáltak a lehetőségekhez mérten megküzdeni az egyre kellemetlenebbé váló torokkaparással. Ennek hátterében az állt, hogy a létesítményen kívül történt szurkolói perpatvar következtében a rendfenntartók a könnygáz bevetése mellett döntöttek, ezt pedig hosszú ideig nyögték azok is, akik csak nyugodt körülmények közepette szerettek volna meccset nézni vagy a pályán futballozni” – írta helyszíni tudósítónk.

A mérkőzést a Ferencváros nyerte 2–0-ra.

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Vasas rendőrség labdarúgó NB I szurkolók Illovszky Rudolf Stadion könnygáz verekedés Ferencváros
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