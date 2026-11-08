Vasas–Fradi: a rendőrség könnygázzal vetett véget a verekedésnek, több ezren köhögtek a stadionban

A Vasas otthonánál jelen lévő kollégánk beszámolója szerint a ferencvárosi szurkolók a hazai drukkerek stadionba vezető bejáratához mentek, ahol kisebb verekedés alakult ki. A helyszínre érkező rendőrökkel is összetűzésbe kerültek a szurkolók, ezt követően a rendfenntartók könnygázt vetettek be, amellyel igyekeztek feloszlatni a csoportokat.

A könnygáz azonban a stadion területére is bejutott, a szél pedig a lelátóra és a pálya környékére sodorta. A nézők közül sokan tüsszenteni és köhögni kezdtek, a játékosok pedig a mérkőzés előtti köszöntések alatt mezükkel próbálták eltakarni az orrukat, hogy enyhítsék a kellemetlen tüneteket.

„És akkor egyszerre mindenki az orrához kapott. Az Illovszky Rudolf Stadion lelátóján helyet foglalók közül ezrek kezdtek prüszkölésbe, illetve köhécselésbe, a pályán lévő angyalföldi és ferencvárosi játékosoknak azonban még kellemetlenebb volt a helyzet: a köszöntések közben többen is eltakarták mezükkel az orrukat, próbáltak a lehetőségekhez mérten megküzdeni az egyre kellemetlenebbé váló torokkaparással. Ennek hátterében az állt, hogy a létesítményen kívül történt szurkolói perpatvar következtében a rendfenntartók a könnygáz bevetése mellett döntöttek, ezt pedig hosszú ideig nyögték azok is, akik csak nyugodt körülmények közepette szerettek volna meccset nézni vagy a pályán futballozni” – írta helyszíni tudósítónk.

A mérkőzést a Ferencváros nyerte 2–0-ra.