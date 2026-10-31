Sokba került Kane kihagyott büntetője, a Bayern nem tudta legyőzni a Dortmundot

NÉMET BUNDESLIGA

8. FORDULÓ

BAYERN MÜNCHEN–BORUSSIA DORTMUND 2–2 (1–0)

München, Allianz Aréna, 75 000 néző. Vezette: Stieler

BAYERN: Urbig – Laimer, Upamecano, Kim Min Dzse, A. Davies – Kimmich, Pavlovic – Olise (Karl, 84.), Szaibari (N. Brown, 29.), Gnabry (Stanisic, 31.) – Kane. Megbízott vezetőedző: Aaron Danks

DORTMUND: Kobel – Gadou (Ryerson, 87.), Anton, N. Schlotterbeck – Beier (Karecasz, 67.), J. Veerman, F. Nmecha (Fábio Silva, 76.), Svensson – Jo. Bellingham (Inácio, 87.), Chukwuemeka (Sabitzer, 67.) – Guirassy. Vezetőedző: Niko Kovac

Gólszerző: Laimer (38.), Upamecano (66.), ill. Guirassy (60.), Fábio Silva (89.)

A Bundesliga két veretlen csapata találkozott a „Der Klassikeren”, a Bayern München a Dortmundot fogadta. A bajorok csapatában ott volt Harry Kane, aki hétfőn megkapta az Aranylabdát, betegsége miatt viszont nem ülhetett le a kispadra Vincent Kompany vezetőedző.

A tizedik percben Michael Olise járt közel a gólszerzéshez, ballábas lövését azonban mentette a kapufa. Az első fél óra végéig a bajor csapat két játékosát is elveszítette, Iszmael Szaibarit és Serge Gnabryt is le kellett cserélni sérülés miatt.

A félidő hajrájában Kim Min Dzse hatalmas hibája után úgy tűnt, vezetést szerez a Dortmund, ám Tobias Stieler játékvezető videózás után érvénytelenítette a találatot, mert Jobe Bellingham lövése után a lesen helyezkedő Chukwuemeka zavarta a kapust (ráadásul véletlenül fejen is térdelte, Jonas Urbig azonban némi ápolás után folytatni tudta a játékot). Szinte egyből utána a Bayern szabályos gólt szerzett, Konrad Laimer lövését elsőre védte Gregor Kobel, de az osztrák játékos a visszapattanót már a kapuba küldte.

Az 55. percben növelhette volna előnyét a Bayern, miután Felix Nmecha kezezése miatt tizenegyest ítélt a Daniel Siebert sérülése miatt beugró Stieler. Harry Kane a lécet találta el, és ez meg is bosszulta magát, Serhou Guirassy ugyanis öt perccel később kilőtte a rövid sarkot.

Kane a 66. percben valamennyire jóvátette a hibáját, szépen középre fejelt labdáját Dayot Upamecano közelről a hálóba pofozta. Ezzel a Bayern beállította a Mönchengladbach 1984-es rekordját, a Borussia is 20 gólt szerzett az első négy hazai meccsén akkor.

A hajrában újabb fontos játékosát veszítette el a Bayern, Olise húzódott meg, őt is le kellett cserélni. A bajor csapat nem tudta megtartani előnyét, a 89. percben Fábio Silva jobblábas lövése a jobb alsó sarokban kötött ki. Mindkét csapat megőrizte veretlenségét, a Bayern maradt az élen. 2–2

A TOVÁBBI PROGRAM

Korábban

Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart 2–4 (Schick 28., Maza 79., ill. Demirovic 14., 65., Leweling 22., El-Hanusz 51.)

Mönchengladbach–Paderborn 0–0

Augsburg–Freiburg 1–2 (Gregoritsch 18., ill. Matanovic 65., Irie 85.)

Schalke–RB Leipzig 0–2 (Nusa 37. – 11-esből, Romulo 78.)

Werder Bremen–Hoffenheim 2–0 (Füllkrug 57., Dinkci 82.)

Vasárnap

15.30: Union Berlin–1. FC Köln (Tv: Arena4)

17.30: Eintracht Frankfurt–Hamburg (Tv: Match4)

Péntek

Elversberg–Mainz 4–1 (Keidel 7., Onyeka 26., Krattenmacher 45+1., C. Campbell 90+1., ill. Hollerbach 90+2.)

Kiállítva: Posch (90+5., Mainz)