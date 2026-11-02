Heti légiósprogram: zárul az MLS alapszakasza

NOVEMBER 2., HÉTFŐ
DÁNIA
Superliga
19.00: Sönderjyske–FC Köbenhavn
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
18.00: Zaglebie Lubin–Korona Kielce
Zaglebie: Szabó Levente
20.30: Raków Czestochowa–Pogon Szczecin
Raków: Molnár Ádin
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila
NOVEMBER 3., KEDD
BAJNOKOK LIGÁJA
Ligaszakasz
18.45: Galatasaray (török)–VfB Stuttgart (német)
Galatasaray: Sallai Roland
21.00: Villarreal (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia)
Villarreal: Gulácsi Péter
ANGLIA
Championship (II. osztály)
20.45: Blackburn Rovers–Stoke City
Blackburn: Tóth Balázs
20.45: Portsmouth–Swansea City
Portsmouth: Kosznovszky Márk
21.00: West Bromwich Albion–Southampton
WBA: Callum Styles
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
19.00: Sirius–Halmstad
Sirius: Vancsa Zalán
NOVEMBER 4., SZERDA
BAJNOKOK LIGÁJA
Ligaszakasz
18.45: Fenerbahce (török)–Liverpool FC (angol)
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
18.45: AEK Athén (görög)–Real Madrid (spanyol)
AEK: Varga Barnabás, Vitális Milán
21.00: RB Leipzig (német)–Manchester City (angol)
Leipzig: Willi Orbán
CIPRUS
Ciprusi Kupa, 1. forduló
17.00: Doxa–Olympiakosz Nicosia
Olympiakosz: Tamás Márk
SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, nyolcaddöntő
17.00: Besztercebánya–Trencsén
Besztercebánya: Szánthó Regő
NOVEMBER 5., CSÜTÜRTÖK
EURÓPA-LIGA
Ligaszakasz
18.45: Sparta Praha (cseh)–AFC Bournemouth (angol)
Sparta Praha: Hegyi Krisztián, Vitályos Viktor
Bournemouth: Tóth Alex
18.45: Anderlecht (belga)–Salzburg (osztrák)
Salzburg: Redzic Damir
18.45: Nijmegen (holland)–Omonia Nicosia (ciprusi)
Omonia Nicosia: Loic Nego
21.00: AZ (holland)–Juventus (olasz)
AZ: Kovács Bendegúz
KONFERENCIALIGA
Ligaszakasz
21.00: FC Köbenhavn (dán)–Iberia 1999 (grúz)
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor
NOVEMBER 6., PÉNTEK
AUSZTRIA
Bundesliga
19.30: SK Rapid–Wolfsberger AC
Rapid: Bolla Bendegúz
2. Liga (II. osztály)
18.30: Austria Wien II–First Vienna
Austria Wien II: Polonkai Noel
AZERBAJDZSÁN
Premier League
15.00: Qarabag–Turan Tovuz
Qarabag: Várkonyi Bence
17.00: Neftci–Kapaz
Neftci: Skribek Alen
CIPRUS
Cyprus League
18.00: Nea Szalamina–Omonia Aradippu
Nea Szalamina: Kovács Dániel
HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
20.00: AZ II–Almere City
AZ: Kovács Bendegúz
IRÁN
Persian Gulf Pro League
14.00: Perszepolisz–Fajr Szepaszi
Perszepolisz: Gera Dániel
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
13.30: Dynamo Dresden–Greuther Fürth
Fürth: Keresztes Krisztián
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.45: Famalicao–Arouca
Famalicao: Szűcs Tamás
SZLOVÉNIA
Prva Liga
17.30: Nafta Lendva–Olimpija Ljubljana
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin, Vidnyánszky Mátyás
NOVEMBER 7., SZOMBAT
ANGLIA
Championship (II. osztály)
13.30: Portsmouth–Stoke City
Portsmouth: Kosznovszky Márk
16.00: West Bromwich Albion–Millwall
WBA: Callum Styles
16.00: Blackburn Rovers–West Ham United
Blackburn: Tóth Balázs
BELGIUM
Jupiler Pro League
16.00: Westerlo–Charleroi
Westerlo: Balogh Botond
20.45: La Louviére–Cercle Bruges
La Louviére: Gruber Zsombor, Kovács Mátyás
Challenger Pro League (II. osztály)
16.00: Anderlecht II–FC Bruges II
FC Bruges II: Ostoici Stefan
CIPRUS
Cyprus League
18.00: Olympiakosz Nicosia–Apollon
Olympiakosz: Tamás Márk
CSEHORSZÁG
Chance Liga
15.00: Hradec Králové–Sigma Olomouc
Sigma: Baráth Péter
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
22.00: Inter Miami–Charlotte
Miami: Pintér Dániel
22.00: Orlando City–New England Revolution
New England: Gazdag Dániel
22.00: Philadelphia Union–Toronto FC
Toronto: Sallói Dániel
FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
20.00: Saint-Étienne–Laval
Saint-Étienne: Csongvai Áron
HOLLANDIA
Eredivisie
18.45: Den Haag–Sparta Rotterdam
Den Haag: Bárány Donát
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
20.15: Widzew Lódz–Pogon Szczecin
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: RB Leipzig–Augsburg
Leipzig: Willi Orbán
2. Bundesliga (II. osztály)
20.30: Hertha BSC–Wolfsburg
Hertha: Dárdai Márton
Wolfsburg: Dárdai Bence
ROMÁNIA
Superliga
14.00: Csíkszereda–Kolozsvári Egyetem
Csíkszereda: Czékus Ádám, Eppel Márton, Hegedűs János, Horváth Artúr, Magyar Zsolt, Ódor Máté, Pászka Lóránd, Szabó Alex, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás
Liga 2 (II. osztály)
10.00: Concordia–ASA Marosvásárhely
Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Kocsis Bence
10.00: Unirea Slobozia–CSM Olimpia
Unirea: Bobál Gergely
CSM Olimpia: Vida Kristopher
SZLOVÁKIA
Niké Liga
17.00: Besztercebánya–Nagyszombat
Besztercebánya: Szánthó Regő
18.00: Dunaszerdahelyi AC–Kassa
DAC: Tuboly Máté
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
14.00: Samsunspor–Konyaspor
Konyaspor: Tóth Rajmund
17.00: Galatasaray–Amedspor
Galatasaray: Sallai Roland
NOVEMBER 8., VASÁRNAP
ANGLIA
Premier League
15.00: Crystal Palace–Liverpool FC
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
15.00: Ipswich Town–AFC Bournemouth
Bournemouth: Tóth Alex
AUSZTRIA
Bundesliga
14.30: TSV Hartberg–Altach
Hartberg: Pécsi Ármin
17.00: Sturm Graz–RB Salzburg
Salzburg: Redzic Damir
BELGIUM
Jupiler Pro League
19.15: St. Truiden–Zulte-Waregem
Waregem: Átrok Zalán
BULGÁRIA
Parva Liga
16.00: Szpartak Varna–Arda
Varna: Major Sámuel
CIPRUS
Cyprus League
15.00: Anorthoszisz–Omonia Nicosia
Anorthoszisz: Kiss Tamás
Omonia Nicosia: Loic Nego
18.00: APOEL–Arisz
Arisz: Szakos Bence
CSEHORSZÁG
Chance Liga
18.00: Viktoria Plzen–Sparta Praha
Sparta Praha: Hegyi Krisztián, Vitályos Viktor
DÁNIA
Superliga
12.00: FC Köbenhavn–Bröndby
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
16.00: AEK Athén–Levadiakosz
AEK Athén: Varga Barnabás, Vitális Milán
HOLLANDIA
Eredivisie
16.45: AZ–Groningen
AZ: Kovács Bendegúz
Groningen: Csinger Márk
HORVÁTORSZÁG
HNL
15.00: NK Osijek–Hajduk Split
Osijek: Bakti Balázs
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
17.30: Legia Warszawa–Raków Czestochowa
Raków: Molnár Ádin
20.15: Lech Poznan–Zaglebie Lubin
Zaglebie: Szabó Levente
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
17.30: Freiburg–Union Berlin
Union: Schäfer András
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
16.30: Estoril–Marítimo
Marítimo: Szalai Gábor
21.30: Rio Ave–Braga
Rio Ave: Nikitscher Tamás
ROMÁNIA
Superliga
15.00: Sepsi OSK–Voluntari
Sepsi: Sigér Dávid
SPANYOLORSZÁG
La Liga
18.30: Villarreal–Getafe
Villarreal: Gulácsi Péter
La Liga 2 (II. osztály)
16.15: Girona–Almería
Almería: Yaakobishvili Áron
SVÁJC
Super League
14.00: St. Gallen–Lugano
St. Gallen: Csoboth Kevin
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
16.30: Kalmar–Sirius
Sirius: Vancsa Zalán
SZERBIA
Szuperliga
19.00: Vojvodina–Crvena zvezda
Vojvodina: Szűcs Kornél
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
11.30: Rizespor–Erzurumspor
Rizespor: Mocsi Attila
NOVEMBER 9., HÉTFŐ
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
13.30: Poli Temesvár–Resicabánya
Temesvár: Huszti András