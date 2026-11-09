NHL: 1.6 másodperccel a vége előtt döntött a Winnipeg

P. GY. B. P. GY. B.
2026.11.09. 08:22
Mark Scheifele gólja győzelmet ért a Winnipegnek (Fotó: Getty Images)
Címkék
NHL Tampa Bay Lightning Winnipeg Jets
Hat mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) legutóbbi játéknapján.

Sorozatban harmadik mérkőzését nyerte meg a Winnipeg, amely ezúttal a Tampa Bay Lightningot győzte le. A mindent eldöntő találatot 1.6 másodperccel a vége eltőt ütötte Mark Scheifele, lezárva ezzel a tampaiak három meccs óta tartó veretlenségi sorozatát.

Jeremy Swayman 40 védéssel segítette hozzá a Bostont az egymás után hetedik hazai sikerhez. A Vegas a lehetséges nyolc pontból hetet megszerezve zárta a keleti parti túráját, miután a Buffalo vendégeként is nyert.

A Calgary sorozatban a 62. meccsét nyerte meg akkor, amikor legalább négy gólt ütött, és már csak háromra van a New York Rangers 2011 és 2014 között felépített 65-ös csúcsától. 

Cutter Gauthier az elmúlt öt bajnokit számítva harmadszor triplázott, az előző hat meccset tekintve 13 gólja van, az Anaheim legyőzte a Pittsburgh Penguinst. Sorozatban ötödször nyert a New Jersey, amely gólt sem kapott Torontóban.

JÉGKORONG
NHL, ALAPSZAKASZ
Boston Bruins–Florida Panthers 4–1
Buffalo Sabres–Vegas Golden Knights 1–4
Winnipeg Jets–Tampa Bay Lightning 4–3
Calgary Flames–Philadelphia Flyers 4–3 – h. u.
Toronto Maple Leafs–New Jersey Devils 0–4
Anaheim Ducks–Pittsburgh Penguins 5–2

 

NHL Tampa Bay Lightning Winnipeg Jets
Legfrissebb hírek

Sidney Crosby duplázott, már egyedül hatodik az NHL örökranglistáján

Amerikai sportok
Tegnap, 8:46

NHL: a San Jose Sharksnak sem volt ellenszere Kaprizovra

Amerikai sportok
2026.11.07. 07:59

NHL: egy meccs, két gyorsasági rekord – az egyik nagy győzelmet ért a Montrealnak

Amerikai sportok
2026.11.06. 09:48

A Panthers rózsaszínben, a Kings lilában nyert a különleges mezek napján

Amerikai sportok
2026.11.05. 08:43

NHL: három perccel a vége előtt 4–0 volt az állás, a vége 4–5 lett – videó

Amerikai sportok
2026.11.04. 08:52

Szétlövés után verte a Boston Bruins a Golden Knightsot – videók

Amerikai sportok
2026.11.03. 08:23

NHL: rekordközelben a Carolina kapusa

Amerikai sportok
2026.11.02. 09:15

NHL: az 5–4 volt a sláger – a St. Louis idegenben győzött

Amerikai sportok
2026.11.01. 13:16