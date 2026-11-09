NHL: 1.6 másodperccel a vége előtt döntött a Winnipeg
Sorozatban harmadik mérkőzését nyerte meg a Winnipeg, amely ezúttal a Tampa Bay Lightningot győzte le. A mindent eldöntő találatot 1.6 másodperccel a vége eltőt ütötte Mark Scheifele, lezárva ezzel a tampaiak három meccs óta tartó veretlenségi sorozatát.
Jeremy Swayman 40 védéssel segítette hozzá a Bostont az egymás után hetedik hazai sikerhez. A Vegas a lehetséges nyolc pontból hetet megszerezve zárta a keleti parti túráját, miután a Buffalo vendégeként is nyert.
A Calgary sorozatban a 62. meccsét nyerte meg akkor, amikor legalább négy gólt ütött, és már csak háromra van a New York Rangers 2011 és 2014 között felépített 65-ös csúcsától.
Cutter Gauthier az elmúlt öt bajnokit számítva harmadszor triplázott, az előző hat meccset tekintve 13 gólja van, az Anaheim legyőzte a Pittsburgh Penguinst. Sorozatban ötödször nyert a New Jersey, amely gólt sem kapott Torontóban.
JÉGKORONG
NHL, ALAPSZAKASZ
Boston Bruins–Florida Panthers 4–1
Buffalo Sabres–Vegas Golden Knights 1–4
Winnipeg Jets–Tampa Bay Lightning 4–3
Calgary Flames–Philadelphia Flyers 4–3 – h. u.
Toronto Maple Leafs–New Jersey Devils 0–4
Anaheim Ducks–Pittsburgh Penguins 5–2