NHL: 1.6 másodperccel a vége előtt döntött a Winnipeg

Sorozatban harmadik mérkőzését nyerte meg a Winnipeg, amely ezúttal a Tampa Bay Lightningot győzte le. A mindent eldöntő találatot 1.6 másodperccel a vége eltőt ütötte Mark Scheifele, lezárva ezzel a tampaiak három meccs óta tartó veretlenségi sorozatát.

Jeremy Swayman 40 védéssel segítette hozzá a Bostont az egymás után hetedik hazai sikerhez. A Vegas a lehetséges nyolc pontból hetet megszerezve zárta a keleti parti túráját, miután a Buffalo vendégeként is nyert.

A Calgary sorozatban a 62. meccsét nyerte meg akkor, amikor legalább négy gólt ütött, és már csak háromra van a New York Rangers 2011 és 2014 között felépített 65-ös csúcsától.

Cutter Gauthier az elmúlt öt bajnokit számítva harmadszor triplázott, az előző hat meccset tekintve 13 gólja van, az Anaheim legyőzte a Pittsburgh Penguinst. Sorozatban ötödször nyert a New Jersey, amely gólt sem kapott Torontóban.

JÉGKORONG

NHL, ALAPSZAKASZ

Boston Bruins–Florida Panthers 4–1

Buffalo Sabres–Vegas Golden Knights 1–4

Winnipeg Jets–Tampa Bay Lightning 4–3

Calgary Flames–Philadelphia Flyers 4–3 – h. u.

Toronto Maple Leafs–New Jersey Devils 0–4

Anaheim Ducks–Pittsburgh Penguins 5–2