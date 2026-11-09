NBA: új egyéni Sixers-pontrekord és egy történelmi előzés LeBron Jamestől

Doncic nélkül is volt 40-esük. A Lakers nagyon erősen kezdett Detroitban (40–14 a második negyed elején), és végig előnyben maradva elkönyvelte zsinórban ötödik győzelmét, noha a Pistons nagy erőket mozgósítva többször az egyenlítés közelébe jutott. Az elképesztően jó idénykezdetet produkáló Luka Doncic derékfájdalmak miatt kihagyni kényszerült a mérkőzést, de a Lakersnek nélküle is volt 40 pont feletti játékosa: Austin Reaves 43-nál állt meg – az utolsó percben behajított egy kulcsfontosságú triplát, majd a végső dudaszó előtti pillanatokban a vonalról tette biztossá a győzelmet. A közelmúltban a Los Angeles-ieknek nem ment a Detroit ellen, egymás után négyszer kaptak ki, de most lezárták a rossz szériát. Walker Kessler 12 pontos, 16 lepattanós dupla duplával segítette elő a sikert, a hazaiaknál a padról beszálló Daniss Jenkins (31) és Kevin Huerter (24) szerezte a legtöbb pontot. (Detroit–LA Lakers 116–121)

AUSTIN REAVES ERUPTED FOR 43 POINTS! 43 PTS 5 REB 4 3PM 5 WINS IN A ROW FOR THE LAKERS 🔥 https://t.co/qXDlWz2nEa — NBA (@NBA) November 9, 2026

Tovább gurul a Sixers-henger. Az első negyed még a Bullsé volt, aztán a másodikban fordult az állás, és ha nem is kiütéssel, de a Sixers érvényesítette a papírformát: míg a philadelphiaiak a legjobb idényrajtjukat építik 2000 óta (9 győzelem, 2 vereség), a zsinórban hetedszer vesztő chicagóiak az egyik legrosszabbat élik át (1, 8). Jaylen Brown 29, Tyrese Maxey 27, Joel Embiid 18 ponttal mozdította elő a vendégsikert (utóbbi 10 lepattanót is szedett), és megtette a magáét LeBron James is: a Sixershez igazolása óta a legmagasabb pontszámával (22) csekkolt ki. A statisztikusok egy „történelmi pillanatot” is feljegyeztek: a meccs elején beszórt triplával James megelőzte Kareem Abdul-Jabbart, immár ő az az NBA-játékos, aki a legtöbb pontot szerezte a Chicago ellen. Az 1902 pontos terméshez 70 alapszakaszi mérkőzésre volt szüksége, Abdul-Jabbar 76 meccsen hordta halomba a maga 1895 pontját. Ami a Bullst illeti, vasárnapi legjobbja Josh Giddey (19 pont, 15 assziszt, hét lepattanó). (Chicago–Philadelphia 121–127)

JB, MAXEY, AND LEBRON COMBINED FOR 78 POINTS IN PHILLY'S WIN🔔 JB: 29 PTS, 7 REB, 4 AST Maxey: 27 PTS, 4 REB, 7 AST, 3 3PM LeBron: 22 PTS (season-high), 5 REB, 5 AST The Sixers improve to 9-2 on the season, their best start since 2000-01 through 11 games! https://t.co/eNUxFiNvIJ — NBA (@NBA) November 8, 2026

LEBRON BECAME THE ALL-TIME LEADING SCORER VS. CHICAGO IN PHILLY'S WIN 👑 22 PTS (Most as a Sixer) 5 REB 5 AST The @sixers improve to 9-2 on the season, their best start since 2000-01 through 11 games! https://t.co/6oytJF6CQz — NBA (@NBA) November 8, 2026

S ha már ligatörténelem… Bár a Sacramento továbbra is nyeretlen hazai pályán – ezúttal a Miami kapta el –, egy fiatalja szép jövőt ígérően játszik kitartóan: a 19 éves Darius Acuff Jr. 32 pontot és 10 asszisztot jegyzett, amivel két világklasszis örökébe lépett. Egyfelől csatlakozott LeBron Jameshez, mint az NBA-történelem második olyan tinédzsere, akinek egynél több meccsen összejött a 30+ pontos, 10+ gólpasszos dupla dupla, másfelől megismételte Oscar Robertson 1960–61-es bravúrját, azaz élete első tíz NBA-mérkőzésének össztermése meghaladja a 250 pontot és 70 gólpasszt (259, 74). Mint jeleztük, játéka nem volt elég a győzelemhez, a Heat a 29 ponttal és 14 lepattanóval finiselő Janisz Adetokunbo (Giannis Antetokounmpo), valamint a hét triplát bedobó Klay Thompson (23) vezérletével behúzta a meccset. (Sacramento–Miami 108–114)

ACUFF JR. JOINS LEBRON 👏 In tonight's action, Darius Acuff Jr. (32 PTS, 10 AST) joined LeBron James (3x) as the only teenagers in NBA history to record 30+ points and 10+ assists in multiple games! https://t.co/VmWshWmQZn — NBA (@NBA) November 9, 2026

S ha már tinédzserek… Cooper Flagg remekül kezdett, az első félidőben 20 ponttal alapozta meg a Dallas fölényes győzelmét a Brooklyn ellen, és mivel egy kicsit még a nagyszünet után is folytatta a termelést, feladta a magas labdát a statisztikusoknak. Ő lett az NBA-történelem első tizenéves játékosa, aki egy mérkőzésen 30 percnél kevesebb játékidő alatt eljutott 25 pontig, 10 asszisztig és 5 lepattanóig (a 28:25 perc alatt kiosztott 12 gólpassza amúgy egyéni karriercsúcs). Kyrie Irving 21, Daniel Gafford 18 ponttal vette ki a részét a Mavs egymást követő második győzelméből. (Dallas–Brooklyn 130–93)

COOPER FLAGG DELIVERED WITH EFFICIENCY! 🏀 25 PTS (8-13 FGM) 🏀 5 REB 🏀 12 AST (career-high) 🏀 3 3PM 🏀 28 MIN 🏀 @dallasmavs W He's the first teenager in NBA history to record 25+ PTS, 10+ AST, and 5+ REB in under 30 minutes of playing time 🤯 https://t.co/gT8bxFnkuX — NBA (@NBA) November 9, 2026

Noha a Milwaukke az első negyedben elhúzott 14 ponttal, a Boston már a másodikban fordított, és Paul George (27), valamint Jayson Tatum (21) vezérletével simán megnyerte a meccset.

A Minnesota a hosszú időre kidőlő Anthony Edwards nélkül sem lassít, sorozatban negyedszer is nyert; Ayo Dosunmu 26, LaMelo Ball 24 ponttal vette ki a részét a Utah elleni győzelemből.

Szemben a Chicagóval, a Milwaukee-val és a Utah-val, a Clippersnek sikerült lezárnia rossz szériáját: a New Orleans elleni siker hét vereség után jött. Darius Garland 24, Brook Lopez 20 ponttal szállt be a 139-es pontesőbe.

NBA, ALAPSZAKASZ

Chicago Bulls–Philadelphia 76ers 121–127

Detroit Pistons–Los Angeles Lakers 116–121

Minnesota Timberwolves–Utah Jazz 115–100

Dallas Mavericks–Brooklyn Nets 130–93

Milwaukee Bucks–Boston Celtics 97–117

Los Angeles Clippers–New Orleans Pelicans 139–123

Sacramento Kings–Miami Heat 108–114