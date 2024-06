A Real Madrid nyerte meg a Bajnokok Ligáját!

BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

Borussia Dortmund (német)–Real Madrid (spanyol) 0–2 (0–0)

London, Wembley Stadion, 86 212 néző. Vezette: Vincic (szlovén)

DORTMUND: Kobel – Ryerson, Hummels, N. Schlotterbeck, Maatsen – Can (Malen, 80.), Sabitzer – Sancho (Bynoe-Gittens, 87,), Brandt (Haller, 80.), Adeyemi (Reus, 72.) – Füllkrug. Vezetőedző: Edin Terzic

REAL MADRID: Courtois – Carvajal, Rüdiger, Nacho, F. Mendy – Valverde, Camavinga, Kroos (Modric, 86.) – Bellingham (Joselu, 84.) – Rodrygo (Éder Militao, 90.), Vinícius Júnior (Lucas Vázquez, 90+4.). Vezetőedző: Carlo Ancelotti

Gólszerző: Carvajal (74.), Vinícius Júnior (83.)



ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

A DÖNTŐ FELVEZETÉSE ITT!

ISMÉT SZERENCSÉT HOZ A SZÁLLODA? A Dortmund ugyanott szállt meg a szombati Bajnokok Ligája-döntő előtt, ahol a Bayern München 2013-ban, amikor éppen a dortmundiakat legyőzve megnyerte a Wembley-ben rendezett döntőt. Persze sejteni lehetett, hogy ez önmagában kevés lesz a 15. BEK-/BL-sikerére készülő Real Madrid ellen, de a fekete-sárgáknak az Atlético és a PSG kiejtése után azért lehetett okuk optimizmusra. A kezdőcsapat összeállításakor egyik edző, Carlo Ancelotti és Edin Terzic sem húzott váratlant, vagyis Toni Kroos ott volt a spanyolok kezdő tizenegyében, Marco Reus viszont csak a kispadon kapott helyet a németeknél. Mind a ketten az utolsó fellépésükre készültek klubcsapatukban, így azt előre lehetett tudni, kettejük közül az egyik megdicsőül Londonban. Érdekesség egyébként, hogy ők ketten a 2013-as döntőben is érdekelve voltak, csakhogy akkor Reus kezdő volt, míg Kroos sérülés miatt nem lépett pályára a Bayernben.

Utóbbi most viszont különleges, a gyermekei és a kutyái nevével díszített egyedi cipőben lépett pályára, és arra készült, hogy Francisco Gento rekordját beállítva hatodszor is megnyeri a sorozatot. Mindkét csapat óvatosan kezdett, az első nagyobb lehetőség a Dortmund előtt adódott a 14. percben, Julian Brandt a tizenhatoson belül kapott jó labdát, de csúnyán a kapu mellé lőtte. A 21. percben aztán Mats Hummels ugratta ki kiváló ütemben Karim Adeyemit, aki egyedül vihette kapura a labdát, megpróbálta elhúzni Thibaut Courtois mellett, de túlságosan megtolta a labdát, és elszalasztotta a lehetőséget. Nem sokkal később Nic­las Füll­krug találta el estében a kapufát. Néhány perc leforgása alatt két gólt is szerezhettek volna a németek, mégis maradt a 0–0. A bal szélen Adeyemi sok problémát okozott a madridi védelemnek, de hiába futballozott veszélyesebben a Dortmund, nem tudott betalálni. A Real Madridról pedig köztudott, bármikor képes villanni egyet, így nagyon kellett figyelniük hátul a németeknek. A madridiakon mindenesetre érezni lehetett a frusztráltságot, kicsit több mint fél óra elteltével a brazil szélső, Vinícius Júnior csúszott rá csúnyán a kapus Gregor Kobel lábára, amiért sárga lapot kapott. A félidő végén Marcel Sabitzer távoli lövését védte Courtois, de hiába a helyzetek, úgy tűnt, képtelen gólt szerezni a Borussia. Egy félidő után mindenesetre a spanyolok lehettek elégedettebbek a döntetlennel, nem túlzás, a játék képe alapján több góllal is vezethettek volna a fekete-sárgák.

Toni Kroos veszélyes szabadrúgásával indult a második félidő, Kobel kivédte a jobb felső sarokra tartó labdát. A 2013-as döntőt elveszítő Jürgen Klopp is a helyszínen nézte a mérkőzést, és aligha nehéz kitalálni, melyik csapatnak szurkolt. A második félidő már sokkal kiegyenlítettebb volt, a madridiak jobban védekeztek, így a dortmundiak már nehezebben tudtak helyzetbe kerülni. Persze lehetőség azért adódott, Adeyemi beadása után Füll­krug vetődve fejelt, Courtois megint nagyot védett. A fekete-sárgák érezhetően fáradtak, majd Vinícius remek labdája után Jude Bellingham fejjel majdnem megszerezte a vezetést a Real Madridnak.

A 72. percben aztán Adeyemit váltva beállt Marco Reus, ám érezni lehetett, nehéz húsz perc vár rá és a csapatára. Ekkor már ugyanis inkább a madridiak akarata érvényesült, majd szöglet után Dani Carvajal csúsztatott fejjel a kapu bal oldalába. Negyedórájuk maradt a németeknek, ám ilyen helyzetből a királyiak nem szokták elbukni a fontos mérkőzéseket. Sőt a hajrában jött az újabb madridi gól, Ian Maatsen hibáját kihasználva Vinícius Júnior lőtt a kapuba, elvarrva ezzel a szálakat.

A Real Madrid erejét mutatja, hogy hiába futballozott sokkal gyengébben az első félidőben, végül megnyerte az összecsapást, és tizenötödik alkalommal is elhódította a BL-/BEK-serleget. A Dortmund pedig bánkódhat, mert ki tudja, mikor jut el legközelebb a döntőbe, ráadásul a helyzetek alapján bizony minden esélye megvolt arra, hogy megnyerje a mérkőzést.