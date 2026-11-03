Az NS kérdéseire Kabát és Torghelle is válaszolt; bejelentkezés a Fener–Liverpool helyszínéről – ilyen volt a keddi BL-felvezetés

Egész napos Bajnokok Ligája-felvezetésünk volt a keddi játéknap előtt: hírek, videók és exkluzív tartalmak a Nemzeti Sport és az RTL+ együttműködésének részeként. Többek között Kabát Péter és Torghelle Sándor válaszolt a BL-es kérdéseinkre, helyszíni bejelentkezést kaptunk a Fenerbahce–Liverpool előtt Isztambulból, nyilatkozat Dirk Kuyttől és Hansi Flicktől.

Hírek, videók és exkluzív tartalmak a Nemzeti Sport és az RTL+ együttműködésének részeként a Bajnokok Ligája-játéknap felvezetésében.