Az NS kérdéseire Kabát és Torghelle is válaszolt; bejelentkezés a Fener–Liverpool helyszínéről – ilyen volt a keddi BL-felvezetés

2026.11.03. 18:50
(Fotó: Getty Images)
Címkék
Bayern München FC Barcelona Bajnokok Ligája RTL+ Manchester United Gulácsi Péter Atlético Madrid Inter Harry Kane AS Roma
Egész napos Bajnokok Ligája-felvezetésünk volt a keddi játéknap előtt: hírek, videók és exkluzív tartalmak a Nemzeti Sport és az RTL+ együttműködésének részeként. Többek között Kabát Péter és Torghelle Sándor válaszolt a BL-es kérdéseinkre, helyszíni bejelentkezést kaptunk a Fenerbahce–Liverpool előtt Isztambulból, nyilatkozat Dirk Kuyttől és Hansi Flicktől.

 

Hírek, videók és exkluzív tartalmak a Nemzeti Sport és az RTL+ együttműködésének részeként a Bajnokok Ligája-játéknap felvezetésében. 

 

Bayern München FC Barcelona Bajnokok Ligája RTL+ Manchester United Gulácsi Péter Atlético Madrid Inter Harry Kane AS Roma
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