Vasárnapi sportműsor: Vasas–Ferencváros, Formula–1-es Sao Pauló-i Nagydíj
NOVEMBER 8., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
13. FORDULÓ
13.15: Nyíregyháza Spartacus FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.30: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.00: Vasas FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
NB II
13. FORDULÓ
15.00: Aqvital FC Csákvár–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
NB III
15. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Tarpa SC
13.00: Hajdúnánás FK–Nyíregyháza Spartacus FC II
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Puskás Akadémia FC II–1908 SZAC Budapest
13.00: Balatonalmádi SE–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Vasas FC II–Meton-FC Dabas SE
13.00: ESMTK–III. kerületi TVE
13.00: BKV Előre–Szolnoki MÁV FC
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Paksi FC II–Pécsi MFC
13.00: BFC Siófok–Iváncsa KSE
ANGOL PREMIER LEAGUE
10. FORDULÓ
15.00: Brighton–Brentford
15.00: Crystal Palace–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
15.00: Ipswich Town–Bournemouth
15.00: Sunderland–Chelsea
17.30: Manchester United–Aston Villa (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
10. FORDULÓ
15.00: Rennes–Lille
17.15: Angers–Nice
17.15: Le Mans–Monaco
17.15: Brest–Lyon
17.15: Le Havre–Lorient
20.45: Lens–Olympique Marseille
NÉMET BUNDESLIGA
9. FORDULÓ
15.30: 1. FC Köln–Bayer Leverkusen
17.30: Freiburg–Union Berlin
19.30: Hoffenheim–Schalke
OLASZ SERIE A
11. FORDULÓ
12.30: Napoli–Lazio (Tv: Arena4)
15.00: Genoa–Milan
15.00: Monza–Atalanta
18.00: Internazionale–Como
20.45: Fiorentina–Juventus (Tv: Max4)
SPANYOL LA LIGA
12. FORDULÓ
14.00: Elche–Real Betis (Tv: Spíler2)
16.15: Real Sociedad–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Levante
18.30: Villarreal–Getafe (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
NŐI NB I
14. FORDULÓ
11.00: Videoton FC Fehérvár–Szekszárd FC
15.00: Kész-St. Mihály Szeged–MTK Budapest
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
9. FORDULÓ
15.30: Cincinnati Bengals–Atlanta Falcons, Madrid (Tv: Arena4)
19.00: New York Jets–Kansas City Chiefs
19.00: Detroit Lions–Miami Dolphins
19.00: Dallas Cowboys–Indianapolis Colts
19.00: New York Giants–Philadelphia Eagles
19.00: Los Angeles Rams–Washington Commanders (Tv: Arena4)
19.00: Cleveland Browns–New Orleans Saints
19.00: Denver Broncos–Carolina Panthers
22.05: Houston Texans–Los Angeles Chargers
22.25: Las Vegas Raiders–San Francisco 49ers
22.25: Arizona Cardinals–Seattle Seahawks
22.25: Green Bay Packers–New England Patriots (Tv: Arena4)
Hétfő, 2.20: Chicago Bears–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)
AUTÓSPORT
10.30: hosszú távú vb, hatórás verseny, Monza (Tv: Eurosport1)
21.00: NASCAR Cup Series, Championship Race (Tv: Match4)
FORMULA–1
SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
18.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
PGA TOUR
21.00: Los Cabos Championship, 4. nap (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
9.30: szingapúri kritériumverseny, férfiak (Tv: Eurosport2)
15.00: cyclocross, Eb, férfiak, Montferland (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ
MÁSODIK FORDULÓ, 4. CSOPORT
17.15: Koszovó–Magyarország, Urosevac (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 7. FORDULÓ
A-CSOPORT
14.00: Team Esbjerg (dán)–FTC-Toyota Kovács (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
16.00: Borussia Dortmund (német)–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)
B-CSOPORT
16.00: Gloria Bistrita (román)–HC Podravka (horvát)
16.00: Metz Handball (francia)–Odense Handbold (dán) (Tv: Sport1)
NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ
2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: Mol Esztergom–DHK Baník Most (cseh) (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
18.00: EPS-Honvéd–Egis Körmend
MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-vb, Katari GP
14.00: Moto3, futam (Tv: Match4)
15.15: Moto2, futam (Tv: Match4)
17.00: MotoGP, futam (Tv: Match4)
MŰKORCSOLYA
GRAND PRIX, KÍNA
6.00: férfi rövidprogram
OLIMPIA
Ifjúsági olimpia, Dakar
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
17.00: Fino Kaposvár–TFSE
SPORTLÖVÉSZET
OLIMPIAI KVALIFIKÁCIÓS VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA
7.00: női standard pisztoly
9.00: férfi standard pisztoly
TENISZ
ATP 100-ES TORNA, PÁRIZS
DÖNTŐ
15.00: Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)–Ben Shelton (amerikai, 3.) (Tv: Max4)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
7. FORDULÓ
17.00: BVSC-Manna ABC–EPS Honvéd