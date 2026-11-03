Yamal és Raphinha is betalált, megverte a Barcelona az Aston Villát

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

BARCELONA (spanyol)–ASTON VILLA (angol) 3–0 (1–0)

Barcelona, Camp Nou, 52 662 néző. Vezette: Massa (olasz)

BARCELONA: Joan García – Farinas (A. Baldé, 82.), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo – Rodri (Bernal, a szünetben), Pedri (F. de Jong, 70.) – Yamal, Fermín López (Gavi, 69.), Gordon – Raphinha (Gabriel Jesus, 70.). Vezetőedző: Hans-Dieter Flick

ASTON VILLA: Szuzuki Z. – Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen – B. Kamara, Joao Gomes (Barkley, 62.) – McGinn (Alysson, 77.), Manzambi (Goretzka, 62.), Buendía (I. Mbaye, 62.) – Nicolas Jackson (T. Abraham, 77.). Menedzser: Unai Emery

Gólszerző: Yamal (7.), Raphinha (52., 64.)

Erősen kezdett angol ellenfele ellen a Barcelona, amely hétvégén egy hatossal küldte haza az Alavést. A nyolcadik percben egy védelmi hibát követően Lamine Yamal tekerte a labdát a kapu jobb oldalába tíz méterről, így gyakorlatilag a második lehetőségét gólra váltotta a Barca – másodpercekkel korábban Raphinha lőtt a kapu mellé.

Ezzel együtt veszélyesen élt a katalán óriás, a gól utáni percekben ugyanis több ízben egyenlíthetett volna a Villa, de hol Gerard Martín tisztázott Jackson elől, hol Pedri vágta ki a labdát a gólvonalról. A folytatásban mindkét oldalon akadtak helyzetek, ám rendre kimaradtak, majd a 31. percben Manzambi közeli bombáját védte bravúrral Joan García. Az első játékrész hazai vezetéssel zárult, de az angolok több ízben is egyenlíthettek volna – nyílt maradt a meccs a szünetben.

A második játékrész Yamal helyzetével indult, de a fiatal jobbszélső nem tudta átemelni a labdát Szuzuki fölött. Néhány perccel később viszont már a japán kapus sem tudott segíteni: Raphinha a 16-oson belülről vette célba a kaput, a labda pedig egy védő lábán megpattanva került a hálóba. A kapott gól nem roggyantotta meg a vendégeket, akik ezután is támadtak, de Joan Garcíán a folytatásban sem lehetett kifogni, majd a 64. percben jött a kegyelemdöfés: Joao Cancelo jobb külsővel kanyarította a labdát a kapu előterébe, a berobbanó Raphinha pedig néhány méterről a hálóba juttatta azt.

A mérkőzés háromgólos katalán vezetésnél sem ült le, előbb Fermín López ziccerénél védett hatalmasat Szuzuki, majd a másik oldalon Goretzka döngette meg a kapufát. A folytatásban Gordon és Yamal sem találta el a kaput, Mbaye több ízben is ígéretes helyzetben döntött rosszul, aztán ismét Szuzuki védett óriásit – ezúttal Yamal helyzeténél. Az eredmény ezzel együtt nem változott – a helyzeteivel jobban gazdálkodó (és a szerencsével most jóban levő) Barcelona közönségszórakoztató meccsen tartotta a pontokat, és a címvédő PSG mögött a második helyen áll a tabellán. 3–0