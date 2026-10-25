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„Jelenleg ők a jobbak” – Klopp a Barcának szurkol az el Clásicón

V. H. L.V. H. L.
2026.10.25. 15:45
Jürgen Klopp támogatását is bírja a Barca az el Clásicón (Fotó: Getty Images)
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FC Barcelona Real Madrid Jürgen Klopp El Clásico La Liga
A Barcelona–Real Madrid mérkőzés mindig is leültette a televízió elé Jürgen Kloppot, a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányát. A szakember természetesen most sem hagyja ki az el Clásicót, és azt is elárulta, hogy miért szorít a gránátvörös-kékek sikeréért.

A spanyol első osztályú bajnokság legnagyobb rangadója, a világ talán legkomolyabb presztízsű futballmeccse, az el Clásico évente kétszer szurkolók százmillióit ülteti le a képernyők elé. Nincs ezzel másképp a Borussia Dortmund és a Liverpool egykori legendás edzője, a jelenlegi német szövetségi kapitány, Jürgen Klopp sem. A Yahoo! Sports cikkében idézi az 59 éves szakembert, aki elárulta: a gránátvörös-kékek mellett teszi le a voksát.

„Természetesen megnézem az el Clásicót, mint ahogy eddig minden életszakaszomban. A múltban Barcáért szorítottam, mert nem tetszett, amit Pepe és madridi védőtársai műveltek a pályán. Ma már a jobb csapatnak szurkolok, és jelen állás szerint ez valószínűleg a Barcelona...” – fogalmazott Klopp.

SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
Október 25., vasárnap
21.00: Barcelona–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

 

 

 

FC Barcelona Real Madrid Jürgen Klopp El Clásico La Liga
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