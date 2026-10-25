„Jelenleg ők a jobbak” – Klopp a Barcának szurkol az el Clásicón
A spanyol első osztályú bajnokság legnagyobb rangadója, a világ talán legkomolyabb presztízsű futballmeccse, az el Clásico évente kétszer szurkolók százmillióit ülteti le a képernyők elé. Nincs ezzel másképp a Borussia Dortmund és a Liverpool egykori legendás edzője, a jelenlegi német szövetségi kapitány, Jürgen Klopp sem. A Yahoo! Sports cikkében idézi az 59 éves szakembert, aki elárulta: a gránátvörös-kékek mellett teszi le a voksát.
„Természetesen megnézem az el Clásicót, mint ahogy eddig minden életszakaszomban. A múltban Barcáért szorítottam, mert nem tetszett, amit Pepe és madridi védőtársai műveltek a pályán. Ma már a jobb csapatnak szurkolok, és jelen állás szerint ez valószínűleg a Barcelona...” – fogalmazott Klopp.
SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
Október 25., vasárnap
21.00: Barcelona–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!