„Jelenleg ők a jobbak” – Klopp a Barcának szurkol az el Clásicón

A spanyol első osztályú bajnokság legnagyobb rangadója, a világ talán legkomolyabb presztízsű futballmeccse, az el Clásico évente kétszer szurkolók százmillióit ülteti le a képernyők elé. Nincs ezzel másképp a Borussia Dortmund és a Liverpool egykori legendás edzője, a jelenlegi német szövetségi kapitány, Jürgen Klopp sem. A Yahoo! Sports cikkében idézi az 59 éves szakembert, aki elárulta: a gránátvörös-kékek mellett teszi le a voksát.



„Természetesen megnézem az el Clásicót, mint ahogy eddig minden életszakaszomban. A múltban Barcáért szorítottam, mert nem tetszett, amit Pepe és madridi védőtársai műveltek a pályán. Ma már a jobb csapatnak szurkolok, és jelen állás szerint ez valószínűleg a Barcelona...” – fogalmazott Klopp.



SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ

Október 25., vasárnap

21.00: Barcelona–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!