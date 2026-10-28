Lamine Yamal: Eljön még az én időm, nem sietek sehova

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.10.28. 11:20
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Lamine Yamal biztos benne, hogy eljön majd az ő ideje is (Fotó: Getty Images)
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Lamine Yamal Aranylabda FC Barcelona
A Barcelona 19 éves szélsője a harmadik helyen végzett a 2026-os Aranylabda-szavazáson, de nem kesereg az eredmény miatt. Lamine Yamal gratulált a győzteseknek, és hangsúlyozta, hogy mostantól ismét arra összpontosít, hogy trófeákhoz segítse a katalán csapatot.

Lamine Yamal a közösségi oldalán reagált arra, hogy a 2026-os Aranylabda-szavazáson Harry Kane és Kylian Mbappé mögött a harmadik helyen végzett. A Barcelona spanyol válogatott játékosa a díjátadó után nem nyilatkozott nyilvánosan, most azonban egy Instagram-bejegyzésben üzent.

„El fog jönni, a jó dolgokhoz idő kell, bízom az általam épített útban. Nem sietek sehova, izgatottan és nyugodtan várom, hogy egyszer az én időm is eljöjjön” – írta Yamal, majd gratulált a díjazottaknak.

„Gratulálok a gála győzteseinek! Mostantól ismét arra összpontosítok, ami igazán fontos: hogy a Barcelona újra trófeákat nyerjen” – tette hozzá.

A 19 éves szélső mögött így is emlékezetes idény áll: a spanyol válogatottal világbajnoki címet szerzett, a Barcelonával pedig a La Ligát nyerte meg. A londoni gálán ráadásul sorozatban harmadszor vehette át a legjobb 21 éven aluli játékosnak járó Kopa-trófeát.

Harmadik helyezésével egy másik történelmi mérföldkövet is elért: ő lett az első játékos, aki három egymást követő évben is bekerült az Aranylabda-szavazás első tíz helyezettje közé úgy, hogy még nem töltötte be a 20. életévét.

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