Lamine Yamal: Eljön még az én időm, nem sietek sehova

Lamine Yamal a közösségi oldalán reagált arra, hogy a 2026-os Aranylabda-szavazáson Harry Kane és Kylian Mbappé mögött a harmadik helyen végzett. A Barcelona spanyol válogatott játékosa a díjátadó után nem nyilatkozott nyilvánosan, most azonban egy Instagram-bejegyzésben üzent.

„El fog jönni, a jó dolgokhoz idő kell, bízom az általam épített útban. Nem sietek sehova, izgatottan és nyugodtan várom, hogy egyszer az én időm is eljöjjön” – írta Yamal, majd gratulált a díjazottaknak.

„Gratulálok a gála győzteseinek! Mostantól ismét arra összpontosítok, ami igazán fontos: hogy a Barcelona újra trófeákat nyerjen” – tette hozzá.

A 19 éves szélső mögött így is emlékezetes idény áll: a spanyol válogatottal világbajnoki címet szerzett, a Barcelonával pedig a La Ligát nyerte meg. A londoni gálán ráadásul sorozatban harmadszor vehette át a legjobb 21 éven aluli játékosnak járó Kopa-trófeát.

Harmadik helyezésével egy másik történelmi mérföldkövet is elért: ő lett az első játékos, aki három egymást követő évben is bekerült az Aranylabda-szavazás első tíz helyezettje közé úgy, hogy még nem töltötte be a 20. életévét.